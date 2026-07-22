Всем санкциям назло. Как Башкирия «кует» промышленно-технологический щит РФ

Пандемия коронавируса, а затем беспрецедентное санкционное давление на фоне СВО четко дали понять — это необходимое условие для выживания государства, его стабильности, общественной безопасности и дальнейшего движения вперед.

Несмотря на все более активные попытки внешних сил во всех смыслах изолировать Россию, страна последовательно выстраивает партнерские отношения с государствами и регионами, готовыми к диалогу на равных и взаимовыгодному сотрудничеству. Особую актуальность дипломатическая работа приобретает на фоне растущих террористических угроз. Попытки атак беспилотников на промышленные объекты республики (как недавний налет на нефтекомплекс в Салавате), еще раз продемонстрировали: развитие промышленности сегодня неразрывно связано с защитой стратегически важной инфраструктуры. Именно поэтому Президент Владимир Путин поддерживает постоянный диалог с руководителями крупнейших предприятий, ведь такие встречи позволяют получать объективную картину состояния ключевых отраслей, понимать реальные потребности производств и своевременно корректировать управленческую политику.

Очередным подтверждением подобной практики стали недавние встречи Путина с руководителем «Норникеля» Владимиром Потаниным и гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Проекты компаний по разработке собственного программного обеспечения и ИИ-технологий, созданию новых материалов на основе палладия, выпуску мощных турбин и газоперекачивающих агрегатов имеют значение далеко за пределами конкретного предприятия, формируя спрос на отечественные изобретения и стимулируя развитие машиностроения, энергетики и ОПК. Российская промышленность сегодня выпускает технику практически для любых задач, и то, что еще несколько лет назад закупалось за рубежом, сегодня производится внутри страны. Самый настоящий технологический суверенитет, не на бумаге — на деле.

Среди регионов, которые вносят значительный вклад в эту работу, особое место занимает Башкортостан.

«Я говорю всегда, что состояние, развитие, перспективы промышленности — это главное определяющее нашей республики. Это экономика. Не будет экономики, не будет ничего другого — ни политики, ни культуры, ничего. Мы заняли первое место в России по кластерной политике — это одна из важнейших частей промышленной политики. Мы активно входим во все проекты правительства России и минпрома», — отмечал Глава РБ Радий Хабиров.

По его словам, республика рассматривает научно-технологическое развитие как один из ключевых факторов независимости страны.

«Для Башкортостана это повод с гордостью заявить о своём достойном вкладе в укрепление технологического суверенитета. Для его достижения мы уделяем особое внимание развитию в республике научной сферы. Благодаря высокому научному потенциалу Башкортостан входит в число ведущих индустриальных регионов страны. В Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов мы стабильно в десятке лучших», — подчеркивал Хабиров.

Сегодня в республике работают более 4,5 тысячи исследователей, каждый пятый из которых моложе 29 лет. Утверждена госпрограмма научно-технологического развития, а к 2030 году поставлена задача увеличить долю инновационной продукции в структуре валового регионального продукта до 35%. Практические результаты уже заметны. Так, благодаря разработкам ученых в УМПО освоено производство полых лопаток для новейшего авиационного двигателя ПД-14. Созданные в республике жаропрочные сплавы для перспективного двигателя ПД-35 превосходят ряд зарубежных аналогов. Технологии башкирских научных коллективов используются также в проектах «Росатома».

Одним из символов промышленного развития региона стала особая экономическая зона «Алга». За несколько лет она превратилась в полноценную промышленную экосистему. По информации минэкономразвития России, башкирская ОЭЗ поднялась сразу на шестое место среди 39 промышленных особых экономических зон страны, тогда как ранее занимала 17-ю позицию. Эффективность ее работы достигла 95%. Сегодня резидентами «Алги» являются 26 компаний, работающих в сфере нефтехимии, машиностроения, деревообработки, легкой промышленности и производства упаковки. Они планируют создать более трех тысяч рабочих мест. Семь предприятий уже выпускают продукцию, а только с начала 2026 года к проекту присоединились три новых инвестора химического и электротехнического профиля с общим объемом вложений около 1 млрд рублей.

Политолог Арсен Шаяхметов считает, что вокруг ОЭЗ «Алга» сформировалась полноценная экосистема развития промышленности.

«Весомую роль в этом процессе сыграл Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он во многом был инициатором и лоббистом этого проекта, занимался постоянным политическим сопровождением крупных проектов, лично разговаривал с инвесторами и формировал предсказуемые условия для бизнеса. Для крупных компаний это зачастую является одним из главных факторов принятия инвестиционных решений», — отметил эксперт.

Не менее впечатляющие результаты республика демонстрирует в инвестиционной сфере. По итогам 2025 года объем вложений в основной капитал Башкирии достиг почти 853 млрд руб. За 7 лет рост составил 76,6%, что более чем вдвое превышает среднероссийские показатели.

«Следующая планка по инвестициям — 1 трлн рублей, уверен, она нам тоже под силу. 2026-й год будет сложным. Но в этом и заключается управленческое искусство команды — давать результат в непростое время», — заявил Радий Хабиров.

Заметную роль в достижении этих показателей играет Фонд развития промышленности РБ, который с 2017 года профинансировал 241 проект на сумму 24,3 млрд руб. Это позволило привлечь дополнительно 27,5 млрд руб. частных инвестиций, создать около четырех тысяч рабочих мест и обеспечить будущие налоговые поступления на свыше 32 млрд рублей.

Поддержку получили предприятия машиностроения, химической, лесоперерабатывающей и легкой промышленности. Среди наиболее заметных проектов последних лет — производство закалочно-испарительных аппаратов компании «Флагком», выпуск системных шасси предприятием «Элком», производство сульфата железа «Русской купоросной компанией», создание блоков подготовки нефти, газа и воды компанией «ОЙЛТИММАШ» и выпуск сверхвысокомолекулярного полиэтилена предприятием «СВЭМ».

В 2026 году фонд одобрил финансирование проектов ОДК-УМПО по серийному производству авиационных поршневых двигателей и Уфимского турбинного завода по выпуску жаропрочных сплавов для газовых турбин. А на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» было подписано соглашение о финансировании проекта НПП «Полигон» по производству телекоммуникационного оборудования.

«В рабочих поездках по регионам часто видим продукцию, создание которой стало возможным благодаря участию фонда. Это очень хорошо. Эта продукция применяется в медицинской промышленности и выпуске лекарств, в автомобилестроении, станкостроении, в области связи, добыче полезных ископаемых и многих других отраслях. Очень важно продолжать стимулирование спроса на российскую продукцию, активнее поддерживать создание в стране в том числе импортозамещающих производств. Помогать в реализации инвестпроектов в обрабатывающих отраслях с высокой добавленной стоимостью, в модернизации предприятий, повышении конкурентоспособности отечественной продукции», — прокомментировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отметим, что минувший «Иннопром» традиционно стал для республики весьма успешным. По его итогам Башкирия заключила 11 соглашений на более 2 млрд руб. Среди партнеров — Луганская Народная Республика, Чувашия, Карачаево-Черкесия, компании «Флагком» и холдинг ЭРСО. Республика заняла первое место в Приволжье и четвертое место в России по эффективности промышленной политики, а также вошла в топ-3 Национального рейтинга дронификации, получив высшую категорию «А».

Важным фактором роста становятся и территории опережающего развития. Сегодня в пяти башкирских ТОР работают 143 компании с общим инвестиционным портфелем около 55 млрд руб. Только за прошлый год их резиденты вложили в экономику региона более 5,3 млрд руб.

По мнению эксперта-аналитика Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артура Сулейманова, регион демонстрирует системный подход к развитию. Особое значение имеют проекты, объединяющие промышленность и логистику, в том числе строительство железнодорожной линии «Сибай — Подольск — Новорудная», которая позволит ускорить освоение крупных месторождений цветных металлов и привлечь новых инвесторов.

«Власти республики постоянно работают над укреплением позиций Башкортостана как одного из наиболее инвестиционно привлекательных российских регионов. Такая политика дает результаты. В основе инвестиционной стратегии Башкирии сегодня лежат три основных принципа: цифровизация, законодательная либерализация и международная кооперация», — отметил эксперт.