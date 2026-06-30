В Башкирии строят первый в стране завод по выпуску автоклавного газобетона

30 июня в Стерлитамакском районе на территории особой экономической зоны «Алга» Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в церемонии закладки капсулы времени в честь начала строительства завода «Экопромстрой-Алга». Предприятие будет производить автоклавный газобетон и сухие строительные смеси. Общий объём инвестиций составит 3,7 млрд рублей, а сроки строительства намечены на 2026–2027 годы.

«Это производство крайне востребовано на бурно развивающемся строительном рынке нашей республики. Важно отметить, что предприятие расположено на территории особой экономической зоны "Алга". Эта молодая экономическая зона дважды признавалась самой динамично развивающейся в Российской Федерации. По итогам прошлого года, несмотря на молодость, она заняла третье место среди экономических зон страны по динамике развития, эффективности и по всем показателям. Здесь созданы весьма выгодные условия для развития бизнеса.

Уважаемые коллеги, хотел бы лично поблагодарить Азата Анваровича и команду "Экопромстроя" за решение строить предприятие именно здесь, в республике. Вы выходец из Стерлитамака, имеете богатую трудовую биографию и большой управленческий опыт. Очень здорово, когда такие люди принимают решение развивать бизнес на своей родине. Надеюсь, что период принятия решений, прохождения бюрократических процедур, проектных и технологических работ прошел комфортно. Рад, что правительство республики, экономический блок и Корпорация развития достойно отработали этот этап. Надеюсь, что и стройка пойдет быстрыми темпами. Мы понимаем, что предприятие будет построено довольно скоро. Надеемся, что уже в следующем году оно даст первую продукцию. За это время строители должны понимать, какую продукцию получит завод, чтобы применять ее в дальнейших строительных проектах.

Радуемся за Стерлитамакский район и благодарим Риту Мадариковну и ее команду за работу с инвесторами. Инвесторы приходят туда, где муниципалитет ждет инвестиций и работает с ними. В добрый путь», – отметил Радий Хабиров.

Учредитель и директор компании «Экопромстрой» Азат Шамсуаров поблагодарил руководство республики за поддержку проекта и рассказал, что планируемая мощность будущего предприятия составит 400 тыс. кубометров газобетона в год, при этом будет создано 65 новых рабочих мест. По его словам, в России до этого не выпускали армированный газобетон и башкирский завод будет первым в стране. Первую продукцию на новом заводе планируют получить в августе 2027 года. Инвестпроект был рассмотрен 2 октября 2025 года на заседании Инвестиционного комитета региона и получил одобрение.