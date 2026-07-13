Башкирия заключила на «Иннопроме» соглашений на 2 млрд рублей

Делегация Башкортостана в период с 6 по 9 июля приняла участие в одном из крупнейших форумно-выставочных мероприятий — «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Стенд республики стал одним из самых посещаемых, отметил вице-премьер и глава минпрома РБ Александр Шельдяев на оперативном совещании в ЦУР.

«Стенд Башкирии посетил замминистра промышленности и торговли Иван Куликов. Также состоялся ряд встреч, в том числе с гендиректором „Уральской горно-металлургической компании“ Андреем Козициным. Обсудили вопросы строительства железнодорожной линии Сибай — Подольск — Новорудная и планы по возведению объектов социальной инфраструктуры в Хайбуллинском районе, — сообщил Александр Шельдяев. — Также состоялась встреча с директором Уральского филиала компании „Полиметалл“ Андреем Новиковым. В ходе переговоров обсуждались вопросы модернизации Сибайского горно-обогатительного комбината, освоения золото-медно-цинкового месторождения „Новопетровское“, а также реализации компанией социальных и экологических проектов».

На встрече с директором российского Фонда развития промышленности Романом Петруцей рассмотрены вопросы дальнейшей поддержки промышленных предприятий нашей республики. Подписано соглашение о финансировании инвестиционного проекта научно-производственного предприятия «Полигон».

По итогам работы форума подписано 11 соглашений с бюджетом более 2 млрд руб., в том числе с ЛНР, Чувашией, Карачаево-Черкессией, ООО «Флагком», АО «Холдинг ЭРСО». Ряд соглашений подписала Ассоциация кластеров РБ.

Во второй день форума работал Экспертный совет Комитета Госдумы по промышленности и торговле, обсуждали развитие промышленной инфраструктуры (индустриальные парки, технопарки, экотехнопарки и кластеры) и Совета ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. Обсудили, в том числе роль, кластеров в реализации региональной промышленной политики.

Ключевым событием выставки стало подведение итогов рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах страны за 2025 год. По итогам рейтинга Башкортостан занял 1 место среди регионов ПФО и 4 в России. Также республика признана победителем в специальной номинации «Лучший наставник» за организацию наставнической работы с Республикой Алтай.

В Национальном рейтинге дронификации Башкирия вышла на 3 место, получив высшую категорию «А» и номинацию «Развитый регион».

Глава Башкирии отметил, что минпром традиционно «эффективен в неэкстремальных условиях, но теперь ведомству предстоит доказать свою эффективность в сложной и эмоциональной со стороны населения ситуации на рынке автомобильного топлива. Это непростая задача и нужно ею заниматься постоянно», — сказал Радий Хабиров.