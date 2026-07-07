Стенд Башкирии на «Иннопроме» – один из самых посещаемых

На XVI международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге, большой популярностью пользуется стенд Башкортостана.
На стенде республики представлены уникальные разработки предприятий региона. К примеру, здесь демонстрируются коллаборативные роботы, которые выполняют широкий спектр производственных задач в промышленности: от сборочных и монтажных работ, обработки материалов до контроля качества на производственных линиях. Это позволяет гибко адаптироваться под любой технологический процесс и обслуживать несколько станков или выполнять ряд производственных задач. Помимо этого, на нашем стенде презентуют двигатель, ориентированный на работу в широком диапазоне частот вращения и нагрузок, маневрирования и посадки БПЛА. Наряду с этим, в числе разработок — испытательная лаборатория станкоинструментальной промышленности, созданная с учетом потребностей предприятий промышленного кластера, а также механизм ролико-винтовой передачи, который упрощает техническое обслуживание и повышает энергетическую эффективность летательного аппарата. В целом главным акцентом концепции стенда Башкортостана является инновационное направление развития промышленной отрасли республики.
Напомним, по результатам рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах России в 2025 году Башкортостан признан лучшим наставником, благодаря которому «подопечный» — Республика Алтай — повысила свои результаты.
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