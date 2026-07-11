Рамиль Бадретдинов: «Башкирия должна стать курортным краем России»

— Рамиль Рафаилович, первая всероссийская «Здравница» стартовала в 2001 году. В 2007-м она проходила в Башкортостане. Мы знаем, что это вы предложили провести форум в республике. Вы тогда уже задались идеей продвигать санаторную отрасль региона?

— Действительно, когда на федеральном уровне возник вопрос о месте проведения «Здравницы» в 2007 году, я, будучи тогда директором санатория «Янган-Тау», предложил Муртазе Губайдулловичу Рахимову организовать этот форум у нас в республике. Сказал ему: «Давайте проведем в Башкортостане. Наши лечебные природные ресурсы ничем не хуже курортов Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод или Алтая. Давайте покажем. Тогда о наших санаториях будет знать вся Россия, и уже к нам будут ездить на курорты».

Муртаза Губайдуллович согласился с моими доводами сразу, и в результате, после переговоров и согласований с правительством РФ мы провели «Здравницу»-2007 в Башкортостане. Причем сделали это на высоком уровне. К нам приехали представители российской науки, академики, курортологи, а также сотрудники известных научных центров, институтов курортологии и, конечно, непосредственно санаториев. Словом, провели форум очень мощно и достойно. После этого о нас действительно заговорили на федеральном уровне, начали узнавать уже не только «Янган-Тау» или «Красноусольск». Заговорили обо всех санаториях республики. Мы ничем не хуже Алтая. Мы даже гораздо круче.

— Спустя 20 лет форум «Здравница» вновь состоится в Башкортостане. Что покажем и предложим нашим гостям на этот раз?

— Национальная курортная ассоциация выбрала Уфу местом проведения «Здравницы» в мае 2027 года. И Глава Башкортостана Радий Хабиров, и правительство региона, и мы — руководители санаториев — очень хотим, чтобы следующий форум прошел у нас в республике. Почему? Да потому, что это поможет региону развить внутренний туризм. Кроме того, важно показать всем, что в Башкортостане есть не только восемь курортов. На территории республики работают еще очень много ведомственных, детских санаториев, о которых сегодня мало кто знает. Уверен, благодаря «Здравнице» — кстати, единственному отраслевому, «санаторному» форуму в России, они станут более узнаваемыми.

Отмечу также, что в 2027 году «Здравница» получит международный статус, поскольку в ней примут участие представители других стран, не только России. Уверен, форум в Уфе станет уникальной платформой для обсуждения стратегических вопросов здоровьесбережения, медицинской реабилитации и развития курортного потенциала регионов. Мы покажем Башкортостан курортным краем — это не только, как многие привыкли думать, нефтехимический, промышленный или аграрный регион. А край у нас действительно курортный, отдыхать в котором очень комфортно. Умеренный климат, мягкое, неагрессивное солнце, минеральные источники, лечебная грязь, медицинские технологии, хороший сервис — все это наш Башкортостан. Тем более за прошедшие годы мы сделали мощный рывок вперед.

— Давайте честно: в 2000-х годах санатории Башкирии по своей структуре и содержанию были скорее домами отдыха с небольшим набором оздоровительных услуг, чем полноценными лечебно-профилактическими учреждениями. Теперь же многие из них, к примеру, «Янган-Тау», «Карагай», «Зеленая роща» — мощные комплексы по «перенастройке здоровья». И знаем, что это вы выводили их в передовые здравницы российского и даже международного уровня. Сейчас проводите эту работу в «Красноусольске». Но этот санаторий и так уже достаточно известен и популярен среди отдыхающих, статусен в отрасли. Для чего вкладывать дополнительные средства в развитие в наши непростые финансовые времена?

— Да, я хорошо знаю все наши здравницы, у каждой свои плюсы и минусы. Я в этом деле, действительно, аксакал и именно поэтому могу констатировать: без развития нет будущего. Помню, когда только пришел на работу в бальнеогрязевой санаторий «Красноусольск», его заполняемость не превышала 40 процентов, он был почти банкротом, находился в упадке. Сейчас совсем другая картина. Мы работаем на полную мощность, оказываем огромный спектр различных услуг. Только сертифицированных медуслуг у нас насчитывается более 30. А все прочее — бытовые, косметологические услуги, шикарные галокамеры, хамам, спа-процедуры — таких свыше 200.

Вы правы, санаторий пользуется повышенным спросом у пациентов: к нам едут не только из Башкирии, но и Москвы, Самарской и Оренбургской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, многих других регионов России. Причем, побывав впервые, возвращаются снова и снова. Но нужно понимать, что «застывать» в своем благополучии нельзя. Потенциал у «Красноусольска» большой, и его необходимо использовать: это нужно людям, экономике региона, стране.

Именно поэтому сейчас мы вместе с заместителем генерального директора по лечебно-диагностической работе, доктором медицинских наук, заслуженным врачом РБ, заслуженным работником здравоохранения РФ, академиком МАНЭБ Людмилой Михайловной Бадретдиновой планируем расширить спектр медицинских услуг, учитывая имеющиеся у санатория ресурсы. Для этого развиваем научную базу, плотно сотрудничаем с Академией наук Республики Башкортостан: нашли новые минеральные источники и сейчас проводим их исследования. Начали производить собственную косметику как для мужчин, так и для женщин, фасовать лечебную грязь.