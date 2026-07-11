Рамиль Бадретдинов: «Башкирия должна стать курортным краем России»

В 2027 году ключевое событие года для санаторно-курортной отрасли России — форум «Здравница» состоится в Башкортостане. Это масштабное мероприятие, дающее мощный толчок для развития отрасли, поскольку именно здесь курортологи определяют, как мы с вами будем отдыхать и оздоравливаться.
Национальная курортная ассоциация не случайно выбрала Башкирию местом проведения форума «Здравница»-2027: республиканские санатории в последние годы показали, что фешенебельный, классический отдых, который действительно приносит пользу здоровью, может быть не только, условно, в Карловых Варах или на курортах Кавказских Минеральных Вод. И Башкортостан — тому подтверждение. Взять, к примеру, санаторий «Красноусольск» с его поистине уникальными оздоровительными природными факторами и мощнейшей материально-технической базой. Генеральный директор АО «Санаторий „Красноусольск“», доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов убежден: нам есть чем удивить и чему научить участников форума «Здравница».
— Рамиль Рафаилович, первая всероссийская «Здравница» стартовала в 2001 году. В 2007-м она проходила в Башкортостане. Мы знаем, что это вы предложили провести форум в республике. Вы тогда уже задались идеей продвигать санаторную отрасль региона?
— Действительно, когда на федеральном уровне возник вопрос о месте проведения «Здравницы» в 2007 году, я, будучи тогда директором санатория «Янган-Тау», предложил Муртазе Губайдулловичу Рахимову организовать этот форум у нас в республике. Сказал ему: «Давайте проведем в Башкортостане. Наши лечебные природные ресурсы ничем не хуже курортов Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод или Алтая. Давайте покажем. Тогда о наших санаториях будет знать вся Россия, и уже к нам будут ездить на курорты».
Муртаза Губайдуллович согласился с моими доводами сразу, и в результате, после переговоров и согласований с правительством РФ мы провели «Здравницу»-2007 в Башкортостане. Причем сделали это на высоком уровне. К нам приехали представители российской науки, академики, курортологи, а также сотрудники известных научных центров, институтов курортологии и, конечно, непосредственно санаториев. Словом, провели форум очень мощно и достойно. После этого о нас действительно заговорили на федеральном уровне, начали узнавать уже не только «Янган-Тау» или «Красноусольск». Заговорили обо всех санаториях республики. Мы ничем не хуже Алтая. Мы даже гораздо круче.
— Спустя 20 лет форум «Здравница» вновь состоится в Башкортостане. Что покажем и предложим нашим гостям на этот раз?
— Национальная курортная ассоциация выбрала Уфу местом проведения «Здравницы» в мае 2027 года. И Глава Башкортостана Радий Хабиров, и правительство региона, и мы — руководители санаториев — очень хотим, чтобы следующий форум прошел у нас в республике. Почему? Да потому, что это поможет региону развить внутренний туризм. Кроме того, важно показать всем, что в Башкортостане есть не только восемь курортов. На территории республики работают еще очень много ведомственных, детских санаториев, о которых сегодня мало кто знает. Уверен, благодаря «Здравнице» — кстати, единственному отраслевому, «санаторному» форуму в России, они станут более узнаваемыми.
Отмечу также, что в 2027 году «Здравница» получит международный статус, поскольку в ней примут участие представители других стран, не только России. Уверен, форум в Уфе станет уникальной платформой для обсуждения стратегических вопросов здоровьесбережения, медицинской реабилитации и развития курортного потенциала регионов. Мы покажем Башкортостан курортным краем — это не только, как многие привыкли думать, нефтехимический, промышленный или аграрный регион. А край у нас действительно курортный, отдыхать в котором очень комфортно. Умеренный климат, мягкое, неагрессивное солнце, минеральные источники, лечебная грязь, медицинские технологии, хороший сервис — все это наш Башкортостан. Тем более за прошедшие годы мы сделали мощный рывок вперед.
— Давайте честно: в 2000-х годах санатории Башкирии по своей структуре и содержанию были скорее домами отдыха с небольшим набором оздоровительных услуг, чем полноценными лечебно-профилактическими учреждениями. Теперь же многие из них, к примеру, «Янган-Тау», «Карагай», «Зеленая роща» — мощные комплексы по «перенастройке здоровья». И знаем, что это вы выводили их в передовые здравницы российского и даже международного уровня. Сейчас проводите эту работу в «Красноусольске». Но этот санаторий и так уже достаточно известен и популярен среди отдыхающих, статусен в отрасли. Для чего вкладывать дополнительные средства в развитие в наши непростые финансовые времена?
— Да, я хорошо знаю все наши здравницы, у каждой свои плюсы и минусы. Я в этом деле, действительно, аксакал и именно поэтому могу констатировать: без развития нет будущего. Помню, когда только пришел на работу в бальнеогрязевой санаторий «Красноусольск», его заполняемость не превышала 40 процентов, он был почти банкротом, находился в упадке. Сейчас совсем другая картина. Мы работаем на полную мощность, оказываем огромный спектр различных услуг. Только сертифицированных медуслуг у нас насчитывается более 30. А все прочее — бытовые, косметологические услуги, шикарные галокамеры, хамам, спа-процедуры — таких свыше 200.
Вы правы, санаторий пользуется повышенным спросом у пациентов: к нам едут не только из Башкирии, но и Москвы, Самарской и Оренбургской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, многих других регионов России. Причем, побывав впервые, возвращаются снова и снова. Но нужно понимать, что «застывать» в своем благополучии нельзя. Потенциал у «Красноусольска» большой, и его необходимо использовать: это нужно людям, экономике региона, стране.
Именно поэтому сейчас мы вместе с заместителем генерального директора по лечебно-диагностической работе, доктором медицинских наук, заслуженным врачом РБ, заслуженным работником здравоохранения РФ, академиком МАНЭБ Людмилой Михайловной Бадретдиновой планируем расширить спектр медицинских услуг, учитывая имеющиеся у санатория ресурсы. Для этого развиваем научную базу, плотно сотрудничаем с Академией наук Республики Башкортостан: нашли новые минеральные источники и сейчас проводим их исследования. Начали производить собственную косметику как для мужчин, так и для женщин, фасовать лечебную грязь.
У каждой здравницы должна быть своя изюминка — то, чего нет у других, чтобы это можно было активно развивать и позиционировать. Потому что до высокого сервиса, вкусного и разнообразного питания, может быть не сразу, но дорастут все санатории. А вот чтобы дать пациентам что-то большее, чем просто сервис, в этом нам помогут именно научные наработки. Мы хотим, чтобы люди не только активно отдохнули у нас, но и получали оздоровление, санаторно-курортное лечение на самом высоком уровне, с использованием передовых технологий. К слову, таким уникальным, современным оборудованием, которое у нас уже есть, могут похвастаться даже далеко не все медицинские клиники, не то что санатории. За последние четыре года только оборудования нами закуплено на 45 млн рублей, и пациенты видят, что у нас не старая, совдеповская физиоаппаратура. Они быстро на это реагируют, обращают внимание не только на красивую, ухоженную территорию и хороший «шведский» стол. Словом, на месте не стоим, идем дальше.
Отмечу также, что и сам пациент поменялся, наши клиенты стали осознанными. Они тоже много поездили по миру, много чего повидали, справедливо стали более привередливыми. Люди больше не хотят просто отдыхать, выпивать. Они действительно хотят качественно лечиться, оздоравливаться, вкусно и разнообразно питаться, и мы им в этом помогаем. Считаю, человек не должен выбирать санаторий только рублем. Нужно выбирать то, что тебе действительно надо.
А вообще проектов, направленных на развитие «Красноусольска», еще очень много, все расписано на несколько лет вперед. И эту концепцию — «санаторий для всех, санаторий для сохранения здоровья, здоровье — через науку и медицину» — хочется представить и на «Здравнице-2027».
— Кстати, раз уж зашел вопрос об экономике: реконструкцию и модернизацию проводите на бюджетные средства?
— Только на собственные, заработанные самим санаторием. За эти четыре года направили на развитие «Красноусольска» более 1 млрд рублей. Значительно улучшили материальную базу: на 10 из 15 зданий перекрыли крышу, изменили геопластику территории (убрали все ступеньки и проложили плавные дорожки), запустили новые кафе, закупили уникальное медицинское и косметологическое оборудование. Итог вложений виден и в самом санатории, и в его бухгалтерии: выручка значительно выросла и достигла 1,35 млрд рублей. Для понимания. Когда я пришел сюда в 2022 году, за 2021 год доход санатория составлял 328 млн рублей, убыток — 70 млн.
Имея такие огромные ресурсы, работаем над увеличением коечного фонда, чтобы мы могли больше оздоравливать людей, а значит, больше зарабатывать и развиваться, улучшать материально-техническую базу. Коечный фонд уже достигает почти 700, а когда-то был всего 485! За четыре года мы его увеличили, в том числе благодаря проведенному ремонту в зданиях. Все это время полностью меняем и реконструируем инженерную инфраструктуру.
Кстати, из восьми санаториев республики на долю «Красноусольска» приходится сегодня более половины общей прибыли. А это значит, что он приносит большие деньги в казну Башкирии. Да, труд титанический, но его результат — 1,35 миллиарда рублей — стоит того, чтобы о нем говорить среди профессионалов отрасли. Возможно, кто-то из коллег возьмет наш опыт на вооружение. Лично я буду очень рад, если на территории России у нас появится достойный конкурент.
— Вы хотите сказать, что не боитесь поделиться наработками с потенциальными конкурентами?
— Более того, скажу, что я никогда не отказываю в совете или рекомендациях по развитию коллегам, которые ко мне обращаются. У каждого свои возможности и ресурсы, у каждого своя концепция. Я считаю, что в России надо развивать все возможные направления для оздоровления людей. А у «Красноусольска» — богатый багаж опыта. Как справедливо заметил Глава Башкортостана Радий Хабиров: «…за вековую историю уникальный бальнеологический курорт „Красноусольск“ заслуженно признан жемчужиной республики, одним из самых лучших санаториев России, ведущим центром отдыха и лечения». А санаторно-курортная отрасль, помимо оздоровления, как я уже говорил, это еще и очень мощный стимул для развития внутреннего туризма. Нам всем это сейчас нужно.
Главное, что должны понимать коллеги, которых вы назвали потенциальными конкурентами: не надо копировать и повторять — этого делать не нужно. Например, главные преимущества «Красноусольска» — это собственная лечебная грязь, наличие минеральных источников, умеренный климат, живописная природа и огромная территория — 102 гектара. А, к примеру, у санатория «Ассы» нет большой территории. Соответственно, у них терренкуры в принципе невозможны в отличие от нас — ну никак. Но в «Ассах» тоже есть свой минеральный источник — вот вокруг этого и надо развивать свои услуги. Не надо пытаться повторять то, чего нет.
— И все же: кто ваш конкурент?
— Мой конкурент — это я сам, Рамиль Бадретдинов. Я могу конкурировать только с собой, то есть сделать что-то лучше, чем делал Бадретдинов, допустим, в 2024-м или 2025 году. Уверен, что был бы хорошим летчиком, если бы продолжил обучение в лётном училище. Также знаю, что мог бы стать хорошим строителем, замечательным архитектором, но стал тем, кто я есть сейчас, сегодня — хорошим врачом, менеджером, управленцем, руководителем, который знает о санаториях абсолютно все и знает, как «поднять» их, сделать прибыльными. Поэтому только с ним, с Бадретдиновым, я и играю в догонялки.
— А какова конечная цель этих «догонялок»?
— Престиж России, узнаваемость наших курортов, увеличение турпотока из других стран, активное внедрение в отрасли новых технологий и методик, а лично для себя цель — сделать Башкортостан настоящим курортным краем, курортной жемчужиной России.
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