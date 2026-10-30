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Как в Уфе громко задерживали криминального авторитета и его сообщников

На днях пресс-службы МВД Башкирии и УФСБ по РБ сообщили о том, что была схвачена целая банда предполагаемых вымогателей, а также ее 61-летний главарь.

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