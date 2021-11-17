Новости Башкортостана и Уфы
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17 Ноября , 12:29
Фоторепортаж: как в колонии строгого режима в Башкирии отбывают наказание экс-полицейские и военные
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16 Ноября , 14:17
Ольга Власова: самый стабильный источник для НКО - это не гранты, а пожертвования людей
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2 Ноября , 20:59
«В режиме нон-стоп»: Минздрав Башкирии показал улучшенную работу лабораторий Уфы
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2 Ноября , 16:29
Экс-зампрокурора Башкирии о службе: «Ни о какой карьерной лестнице не думала – просто работала»
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28 Октября , 09:09
Семья из Уфы о перенесенном в Германии локдауне: «Много запретов, перегибов и крупные штрафы»
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26 Октября , 16:05
Эльвира Аиткулова: «Башкиры в семье российских народов занимают достойное место»
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6 Октября , 12:25
«Выжившая»: в Уфе «дом смерти» не смог забрать очередную жертву
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6 Октября , 11:10
Уильдан Саитов: «У башкирской энциклопедистики есть начало, но нет конца»
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5 Октября , 10:22
Ильфир Якупов: «Театр – это семейный организм»
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4 Октября , 12:53
Какие изменения произошли в БГПУ им. М. Акмуллы за последние три года
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1 Октября , 11:48
Водители такси в Башкирии поделились, сколько зарабатывают и за что любят свое дело
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16 Сентября , 15:42
Рабочий вопрос: сколько зарабатывают специалисты рабочих профессий в Башкирии
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15 Сентября , 11:27
Глютеопластика в Уфе: в ПроМедицине доступна коррекция ягодичных мышц с помощью имплантов
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7 Сентября , 15:14
Банк «Открытие» нарастил темпы развития в Башкирии в I полугодии 2021 года
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7 Сентября , 14:10
Лечение варикоза лазером: что это и как проходит
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3 Сентября , 16:07
Ольга Сарапулова: «Пора переходить от точечных проектов к созданию инфраструктуры»
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2 Сентября , 16:52
Михаил Фельдман, ГК «Садовое кольцо»: «Наша задача – достроить»
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1 Сентября , 10:00
Храмовый флорист Елена Басырова: Дорогу осилит идущий
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31 Августа , 21:12
КНАУФ на чемпионате в Уфе: партнерство бизнеса и WorldSkills Russia
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27 Августа , 08:50
Художник Вера Фролова: Нужно видеть душу человека, передать характер через его портрет
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