Закалённая Башкирией: журналистка стала фридайвером и подружилась с китами

Как вам запомнился сам башкирский период? Я заметила, в одном из постов вы писали «как говорится в старинной башкирской поговорке»…

Я на самом деле очень долго приезжала в Нефтекамск после того, как уехала. Наверное, лет пятнадцать — пока не забрала родителей. Я просто там попала в ДТП, очень сильно разбилась, и родители уже не очень радовались таким моим поездкам. В итоге я забрала родителей, купила им квартиру, и необходимость ездить отпала. А так в Башкирии бывала по четыре-пять раз в год. Что касается учёбы — я не очень хорошо помню свою учёбу в университете, потому что училась, прямо скажем, в редакции. Считаю, что журналиста не сделает образование — журналиста сделает практика. Поэтому работать было интереснее, чем на лекциях сидеть. И я об этом не жалею.

На самом деле для меня башкирский период — это был период всё-таки борьбы. Потому что, когда ты проходишь становление в профессии, ты всё время за что-то с чем-то борешься. В принципе это был очень интересный жизненный период, в стране и в Башкирии тоже было очень интересно. Было очень своеобразное национальное становление. У меня первый муж был наполовину башкир, наполовину татарин, а башкирских и татарских слов я знала больше, чем он. Потому что мне это было интересно. Считаю, что это хорошая закалка была — когда тебе приходится отстаивать своё мнение, даже если тебе никто не даёт права на это мнение.

Философия глубины

А как вы вообще пришли во фридайвинг?

Изначально моё первое попадание во фридайвинг случилось после аварии. Я до этого занималась очень много скуба-дайвингом, ныряла с баллонами по экспедициям. И понятно, что после ДТП с баллонами пришлось завязать — нельзя ничего тяжёлого. А я очень люблю океан. Для меня это, наверное, второй мир, в котором живу. Мне очень хотелось туда вернуться, но я не очень понимала, как это сделать, потому что фридайвинг тогда не был настолько на слуху. Решила попробовать, потому что это был единственный шанс, который видела.

Меня, кстати, удивило, что мы все живём с какими-то базовыми настройками по умению не дышать под водой, очень многие люди просто не понимают, что они это могут. Это удивительное открытие — особенно когда понимаешь, что можешь с объектами своего интереса, с теми же китами, поплавать на более равных условиях, чем с баллоном. А потом просто получилось.

Что касается инструкторства, я работаю в журналистике давно, одному из журналов, который я запускала сама, в апреле этого года было 20 лет. В какой-то момент ты начинаешь выгорать, погружаться в рутину, понимая, что как специалист ты состоялся, всё идёт на кончиках пальцев, но нужно двигаться дальше. Поскольку в тот период я уже много ныряла в открытой воде, ребята начали говорить: «Ты же всем объясняешь, что там делать, помогаешь — давай пойдёшь на инструктора учиться».