Раскаяния экс-террориста из Уфы: «На семье теперь клеймо позора»

Жизнь разделилась на «до» и «после»

В какой-то момент уфимец решил кардинально поменять свой быт и сферу деятельности. Он вместе с семьей, в том числе и родителями, переехал в деревню Нуриманского района, где занялся овцеводством, строительством дома, устроился работать в местную мечеть. Там он занимался организационными и хозяйственными делами, готовил плов для прихожан, следил за порядком. Имам учил его читать Коран по-арабски, хотя Анвар не понимал смысла. Он чувствовал себя нужным. И только в 2017 году, когда за терроризм осудили большую группу людей из его окружения, Анвар понял, что за ним тоже могут прийти.

Так и произошло в 2021 году. В один из дней к нему пришли с обыском. Анвар сразу понял, что будут искать запрещенную литературу, которую он даже и не пытался прятать. Его забрали как свидетеля, но потом статус поменялся на обвиняемого в совершении преступления по статье «участие в деятельности террористической организации». Суд проходил в Екатеринбурге. Когда Анвар услышал приговор — 11,5 лет строгого режима, у него внутри всё оборвалось. Жизнь разделилась на «до» и «после».

Сейчас Анвар — на нарах за решеткой, где ему только и остается «мотать» срок и каждый день думать, почему он не остановился вовремя, сожалеть о случившемся. Его семье досталось больше — бизнес без хозяина прогорел, забота о детях и их содержание легли на плечи жены и родителей Анвара.

Осужденного этапировали в уфимскую колонию.

«Я даже представить себе не мог, что мне так повезет. Ведь могли направить куда угодно, но я оказался рядом с домом. Это хоть немного, но греет душу. Я могу видеть своих детей, жену, родителей. Хотя мне каждый раз совестно смотреть им в глаза: считаю, что подставил родных, лишил их спокойной благополучной жизни. Из-за меня на семье теперь клеймо позора. Переживаю за будущее детей… За все случившееся виню только себя: что не задумался вовремя, с кем общаюсь, на какие темы, куда это может привести. Детям всегда говорю, чтобы думали, с кем дружить и куда ходить. Чтобы они прислушивались к маме, моим родителям. И если те говорят: „Это опасно, могут быть последствия“, — слушали, слышали и делали выводы. Я никому не пожелаю такой судьбы, как у меня, особенно своим ребятам. Их у меня пятеро! Я уже своим примером им показал, как опасны радикальные мысли и учения», – говорит он.

В колонии Анвар работает на швейном производстве, шьёт детали для плащей. Зарплата маленькая — всё уходит на личные нужды, денег семье не хватает. Он признается, что мечтает выйти на свободу, увидеть, как выросли дети, и больше никогда не повторять ошибок прошлого. Каждый день он корит себя и раскаивается в содеянном. Теперь для него главное — быть рядом с семьёй и больше никогда их не подводить.