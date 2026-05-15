Раскаяния экс-террориста из Уфы: «На семье теперь клеймо позора»

В современном мире вопросы безопасности касаются каждого. Особенно остро стоит проблема вовлечения молодых людей в опасные идеологии и террористическую деятельность. Молодежь часто оказывается психологически уязвимой: они ищут себя, легко поддаются влиянию и могут не распознать угрозы, которые несут радикальные идеи. Именно поэтому, как неоднократно говорил Глава Башкирии Радий Хабиров, сейчас, как никогда, важно не только информировать людей о возможных рисках, но и учить критически мыслить, распознавать манипуляции и противостоять опасному влиянию.
Необходимо понимать, что терроризм – не какое-то эфемерное понятие, а реальность, которая может исковеркать жизнь любому. И таких печальных примеров, к сожалению, множество.
Журналист информационного агентства «Башинформ» в стенах колонии строгого режима поговорила с уфимцем Анваром (имя изменено – прим. ред.), который был осуждён за терроризм почти на 12 лет. Его история — это не только предупреждение, но и повод задуматься: как защитить себя, своих близких от подобных ошибок.
Анвару 36 лет, он родился и вырос в Уфе. Детство прошло в дружной многодетной семье. Мама и папа всю жизнь были простыми работягами, Анвар рос обычным ребенком, особого желания к учёбе не проявлял, в школе был «середнячком», спортом не увлекался – ему хватало уроков физкультуры. После школы отучился в ПТУ на автомеханика
«Учёба меня не особо интересовала, я понимал: мне хватит школы и училища, а дальше — работать», — вспоминает Анвар.
После армии устроился на завод, но зарплата не устраивала, и Анвар ушёл в торговлю. Здесь карьера внезапно пошла в гору: из продавца дорос до регионального менеджера. А вот личная жизнь складывалась непросто. В браке с первой женой родился сын, но вскоре последовал развод: отношения «разбились» о быт и недопонимание. Вскоре он встретил новую любовь. Вторая супруга подарила четверых детей: двух дочек и двоих сыновей. Казалось бы, жизнь наладилась, но всё изменилось после тяжёлой болезни.
«В 2012 году я заболел ветрянкой, чуть не умер. Лежал дома, думал: почему так? Всё было хорошо, и вдруг — на пороге смерти. Стал задумываться о жизни, о вере», — делится Анвар.
С этого момента он стал интересоваться религией. Раньше Анвар ничего не знал о вере: родители в мечеть не ходили, традиции не соблюдали. Анвар знал только, что он татарин, а значит, мусульманин. Впервые в мечеть он зашел после болезни.
«Меня туда потянуло. Просто сидел, слушал, задавал вопросы служителям мечети. Мне было интересно всё: почему я заболел? Почему кто-то умирает? Что будет после смерти?» — вспоминает он.
Анвар начал читать Коран (с переводом), ходить на пятикратный намаз, отказался от алкоголя. Но, видимо, разговоров с имамом из мечети ему не хватило: он стал искать единомышленников в интернете. А потом посещать собрания, которые проводились не в мечети, а на квартирах.
«В соцсетях я вступал во все группы подряд: сначала в религиозные, а потом, как-то незаметно для себя, в политические. Там были разные люди... Мы обсуждали религию, политику, проблемы общества. Мне было интересно слушать других, самому говорить. Я думал: вот она, истина! Где-то понимал, что разговоры опасные, но не мог остановиться», — признаётся осужденный.
В какой-то момент уфимец решил кардинально поменять свой быт и сферу деятельности. Он вместе с семьей, в том числе и родителями, переехал в деревню Нуриманского района, где занялся овцеводством, строительством дома, устроился работать в местную мечеть. Там он занимался организационными и хозяйственными делами, готовил плов для прихожан, следил за порядком. Имам учил его читать Коран по-арабски, хотя Анвар не понимал смысла. Он чувствовал себя нужным. И только в 2017 году, когда за терроризм осудили большую группу людей из его окружения, Анвар понял, что за ним тоже могут прийти.
Так и произошло в 2021 году. В один из дней к нему пришли с обыском. Анвар сразу понял, что будут искать запрещенную литературу, которую он даже и не пытался прятать. Его забрали как свидетеля, но потом статус поменялся на обвиняемого в совершении преступления по статье «участие в деятельности террористической организации». Суд проходил в Екатеринбурге. Когда Анвар услышал приговор — 11,5 лет строгого режима, у него внутри всё оборвалось. Жизнь разделилась на «до» и «после».
Сейчас Анвар — на нарах за решеткой, где ему только и остается «мотать» срок и каждый день думать, почему он не остановился вовремя, сожалеть о случившемся. Его семье досталось больше — бизнес без хозяина прогорел, забота о детях и их содержание легли на плечи жены и родителей Анвара.
Осужденного этапировали в уфимскую колонию.
«Я даже представить себе не мог, что мне так повезет. Ведь могли направить куда угодно, но я оказался рядом с домом. Это хоть немного, но греет душу. Я могу видеть своих детей, жену, родителей. Хотя мне каждый раз совестно смотреть им в глаза: считаю, что подставил родных, лишил их спокойной благополучной жизни. Из-за меня на семье теперь клеймо позора. Переживаю за будущее детей… За все случившееся виню только себя: что не задумался вовремя, с кем общаюсь, на какие темы, куда это может привести. Детям всегда говорю, чтобы думали, с кем дружить и куда ходить. Чтобы они прислушивались к маме, моим родителям. И если те говорят: „Это опасно, могут быть последствия“, — слушали, слышали и делали выводы. Я никому не пожелаю такой судьбы, как у меня, особенно своим ребятам. Их у меня пятеро! Я уже своим примером им показал, как опасны радикальные мысли и учения», – говорит он.
В колонии Анвар работает на швейном производстве, шьёт детали для плащей. Зарплата маленькая — всё уходит на личные нужды, денег семье не хватает. Он признается, что мечтает выйти на свободу, увидеть, как выросли дети, и больше никогда не повторять ошибок прошлого. Каждый день он корит себя и раскаивается в содеянном. Теперь для него главное — быть рядом с семьёй и больше никогда их не подводить.
Куратор УФСИН РФ по РБ по работе с верующими Булат Гафуров считает, что поверхностное отношение к религии стало отправной точкой бед осужденного за терроризм Анвара.
«Интерес к вере у него возник после тяжёлой болезни, но его знания были обрывочными и бессистемными. Он не обратился к квалифицированному наставнику, не стал изучать основы ислама в мечети, а доверился интернету и случайным собраниям. В результате оказался в среде, где истинная вера подменялась радикальными идеями. Опасное окружение сыграло роковую роль. Молодой человек, ищущий духовные ответы, попал под влияние людей, чьи взгляды были далеки от традиционного ислама. Он не смог вовремя распознать опасность и разорвать связь с теми, кто обсуждал запрещённые темы и распространял экстремистскую литературу», — поясняет Булат Гафуров.
По его словам, смешение религии и политики стало для Анвара ловушкой. На собраниях, которые тот посещал, вопросы веры тесно переплетались с обсуждением политических проблем.
«Для человека, только начинающего свой духовный путь, это недопустимо. Именно это и создало почву для обвинений в причастности к деятельности запрещённой организации. Недооценка последствий и отсутствие критического мышления довершили дело. Анвар знал, что его окружение находится под наблюдением правоохранительных органов, но продолжал общение, наивно полагая, что его это не коснётся. Он не придал значения предупреждениям близких и не задумался о том, что даже пассивное участие может привести к уголовной ответственности», — подчеркивает куратор УФСИН РФ по РБ.
Молодым людям Булат Гафуров посоветовал изучать религию только у проверенных наставников — в мечетях у имамов, не доверять интернету и случайным группам в соцсетях.
«Конечно же, важно разделять веру и политику. Религия — это путь к духовному совершенствованию и миру в душе, а не инструмент для решения политических вопросов или достижения корыстных целей. Нужно быть предельно разборчивыми в общении, ведь окружение формирует человека как личность. Если новые знакомые обсуждают насилие, призывают к ненависти или распространяют запрещённую литературу — немедленно прекращайте с ними контакты, — говорит собеседник „Башинформа“. — Не игнорируйте мудрые советы и предупреждения близких людей, ведь порой со стороны они видят опасность раньше вас. И всегда помните о последствиях. Любое участие, даже самое пассивное, в деятельности запрещённых организаций неминуемо ведёт к уголовной ответственности и ломает жизнь не только вам, но и вашим близким».
Психолог Николай Иванов подчёркивает: гармоничное духовно-нравственное воспитание в детстве, опирающееся на общечеловеческие гуманистические постулаты, в том числе религиозные — защита от радикализма. История Анвара показывает, как отсутствие духовных ориентиров в семье привело к ошибкам и трагедии.
«Базовые ценности закладываются с малых лет в процессе воспитания, вместе с любовью, заботой и вниманием родителей. Если они (родители) не дают ясных ориентиров о добре и зле, ребёнку сложно дифференцировать настоящее, не видя перспективы своих поступков в будущем, и он становится уязвим для опасных идей. Анвар признаётся: „Я с детства не знал о религии ничего, кроме того, что я татарин, а значит — мусульманин“. Дети учатся на примере взрослых. Внутрисемейные взаимоотношения становятся шаблоном на всю жизнь. Воспитание ребенка в атмосфере любви, уважения его интересов, забота, понимание взрослых, их постоянная помощь в процессе взросления, дают возможность становления гармоничной уравновешенной личности», — отмечает психолог.
По его словам, взрослый поиск веры часто связан с личностным кризисом, чаще социально-психологическим. Радикалы в своей деятельности используют методы психотерапевтического воздействия для подчинения личности, предлагая простые ответы и иллюзию любви и братства.
Один необдуманный шаг, и тебя могут привлечь к уголовной ответственности по особо тяжкой статье. С юридической точки зрения история Анвара — это классический пример того, как неосознанное участие в деятельности экстремистского сообщества приводит к лишению свободы. По мнению известного уфимского адвоката Валерия Харисова, молодым людям необходимо разъяснять, к каким последствиям могут привести действия вроде вступления в запрещённые организации или распространения опасной литературы, финансирование и перевод денег запрещенным организациям в РФ.
«В настоящее время в УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за вышеназванные преступные действия, направленные на борьбу с экстремизмом. Важно рассказывать молодёжи, как распознавать опасные группы и не попадать под их влияние. История Анвара учит: нужно всегда помнить о последствиях своих поступков», — отмечает правозащитник.
Предотвратить беду помогут:
Профилактические беседы в школах и вузах. Нужно учить молодёжь мыслить критически и знать законы. Важно, чтобы подростки и молодые люди могли получить поддержку, если им трудно разобраться в себе.
Вовлечение родителей. Родители должны помогать детям отличать опасные ситуации и делать правильный выбор.
Информационные кампании. Нужно рассказывать о вреде радикальных идей и о том, что бывает за участие в запрещённых группах. Также адвокат акцентировал внимание на негативных моментах, которые исходят от соцсетей.
«Некоторые соцсети активно используются для вербовки, особенно молодежи, к совершению преступлений — от распространения наркотиков до действий против государства. Ответственность за такие действия наступает по закону, независимо от того, где они совершены — в интернете или в реальной жизни. Переписка и участие в чатах могут стать доказательствами в уголовном деле», — предупредил Валерий Харисов.
Он рекомендовал не вступать в сомнительные чаты и не доверять анонимным предложениям. Соблюдать «цифровую гигиену», в том числе не пересылать и не хранить запрещённую информацию.
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