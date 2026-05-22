Из пацанки в леди: как в Башкирии помогают оступившимся девочкам

Что вы представляете, когда слышите «спецучреждение для оступившихся детей»? Лично у меня, пока я ехала из Уфы в Ишимбай, где и располагается специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, картина была такой: высокий забор с колючей проволокой, аскетичная обстановка, строгие воспитатели-надзиратели и девочки с потухшими глазами. Как же здорово, что я ошибалась, и меня на месте встретила совсем другая реальность!
От тюрьмы и от сумы не зарекаются в любом возрасте, говорит многовековой народный опыт. Но очень страшно, когда эта пословица касается детей. Какие обстоятельства толкают ребенка на преступления? Увы, как правило, равнодушие взрослых и вытекающая из этого безысходность: нездоровая обстановка в семье, буллинг в школе, стремление «выглядеть круто» среди ровесников и порой даже банальная доверчивость. В таком случае осуждать их точно не стоит. В случившемся, прежде всего, вина взрослых.
«В Башкирии фиксируется рост подростковой преступности. С начала года дети совершили 273 преступления. В основном это кражи, грабежи, мошенничества, умышленное причинение вреда здоровью. Это говорит о том, что дети становятся агрессивнее. Нам надо об этом задуматься», – считает ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве РБ Лиана Мухаметдинова.
В силу возраста и недостатка жизненного опыта дети не всегда понимают, где грань дозволенного, за которую переходить не стоит. Этому необходимо учить, и не только несовершеннолетних.
«Нужно заниматься правовым просвещением и детей, и родителей. Четко проговаривать возможные последствия тех или иных поступков. Потому что, когда мы встречаемся с подростками, к примеру, в следственных изоляторах или закрытых учреждениях, ребята говорят: "Я не знал, что мне за это что-то будет". Наша задача – предупредить», — говорит уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина.
А что делать с теми, кто уже прошел условную точку невозврата? Судебная практика говорит: если подростку на момент преступления было меньше 16 лет, он может попасть в специальное учебно-воспитательное учреждение, а не в колонию. Всего таких заведений по стране – 36. Из них 15 находятся в ведении минпросвещения России: отдельные – для мальчиков, отдельные – для девочек, их всего два. Одно из учреждений располагается в Башкирии. Это Ишимбайское СУВУ, где содержатся воспитанницы – девочки, совершившие преступления. Впрочем, выражение «содержатся воспитанницы», наверное, здесь неприменимо. Директор учреждения в беседе с журналистом агентства «Башинформ» четко обозначила статус девочек: «спасенные дети». И в этих словах есть глубокий смысл.
Если не знать историю воспитанниц и специфику учреждения, никогда не догадаешься, где ты оказалась. Потому что даже во дворе очень красиво и уютно: повсюду цветущие клумбы, есть свой зимний сад, теплицы.
При знакомстве с учреждением возникает мысль: «Как в институте благородных девиц». Экскурсию внутри начинаем со спален девочек. Просторные комнаты с современным ремонтом, розовыми шторами и покрывалами в тон – как уютный и красивый «принцессин домик».
В спальный корпус воспитанницы приходят только ночевать. Свободное от учебы время проводят в корпусе, который называют «домом». Там и гардеробные, и зоны отдыха, и кабинеты, где делают уроки, и библиотека.
У девочек есть тренажерный и танцевальный залы, клуб, множество кружков — от рукоделия, вокала и театральной студии до собственного телевидения и мультипликационной студии. Многие, только попав сюда, раскрывают в себе новые таланты. А еще учатся держать осанку, правилам этикета, подтягивают школьные знания, меняют круг общения. Действительно, чем не институт благородных девиц?
В учебно-воспитательное учреждение в Ишимбае девочки в возрасте от 11 до 18 лет попадают по разным статьям из самых разных уголков страны. По сути, отправляя в СУВУ, их не наказывают, а дают шанс исправиться и изменить свою судьбу.
У каждой из 54 воспитанниц своя горькая история. Но педагоги и воспитатели придумали негласное правило: никто никогда не спрашивает у девочки, за что она оказалась здесь, как так получилось, что она нарушила закон. Здесь стараются не осуждать, не обсуждать, а принимать и поддерживать.
«Мы не относимся к ним как к преступникам. Это дети, рядом с которыми в свое время, когда им нужна была поддержка и помощь, не оказалось никого из взрослых. Здесь они окунаются в атмосферу, где к ним относятся как к детям, их не воспринимают как правонарушителей. Наша задача – показать им другую жизнь. Постепенно они раскрываются и начинают доверять», — рассказала заведующая по культурно-массовой работе Розалия Каримова.
В стенах учреждения дети осваивают базовую учебную программу, там же могут сдавать ГИА и ЕГЭ. В СУВУ для этого есть свой пункт сдачи, оборудованный по федеральным стандартам. Отстающих детей педагоги стараются подтянуть.
«В классах максимум по 12 детей, поэтому у учителей есть возможность индивидуального подхода к каждой, — рассказывает заведующая учебной частью Елена Булавина. — Здесь у нас никто не считается со временем. Учителя могут прийти и в каникулы, и в свои выходные, чтобы провести дополнительные занятия на добровольных началах».
В этом году открыли первый в России в учреждениях закрытого типа медицинский класс. С девочками занимаются как учителя, так и профессора БГМУ. Они помогают подготовиться к экзаменам своим будущим абитуриентам.
18-летняя Алина в этом году покидает стены учреждения. Несмотря на то, что родом из другого региона, решила поступать в башкирский медуниверситет. Мечтает стать фармацевтом.
«У меня лежит душа к этой профессии, и другие я не рассматриваю. Благодаря тому, что у нас есть медицинский класс, появилась уверенность в своих знаниях. Надеюсь, что смогу поступить», — делится воспитанница.
Утром — школа, после обеда девочки осваивают профессии. На выбор могут отучиться на штукатура, маляра, садовника, парикмахера, швею, горничную и официанта. То есть во взрослую жизнь они выпускаются с рабочей профессией, которая не даст им пропасть.
«Профессиональное образование подключаем начиная с 7 класса. В зависимости от срока пребывания здесь девочки могут успеть освоить и две, и три профессии. После 9 класса они уже выпускаются с дипломами среднего профессионального образования. К примеру, в этом году две наши воспитанницы будут защищать дипломы. Одна – мастер отделочных, строительных и декоративных работ, другая – оператор оборудования швейного производства», — пояснила заведующая по учебно-производственной работе Римма Степучева.
Помимо двухэтапного обучения, девочки успевают ходить на кружки, наводить порядок в своих комнатах, работать на участке, учиться готовить в специальной кухонной зоне.
«Мы воспитываем их трудотерапией, дисциплиной, красотой и добротой. Конечно, это было бы невозможно без достойных условий их пребывания и федеральной поддержки», — отмечает директор Ишимбайского СУВУ.
Сразу вспоминается сказка «Золушка» – трудолюбие, желание помочь и добрый нрав вкупе с хорошими манерами могут каждую «золушку» превратить в принцессу. Благо феи-наставницы здесь есть.
Дает ли такое перевоспитание свои плоды? Сами девочки говорят, что да.
«Я честно не знаю, как сложилась бы моя жизнь, куда бы меня затянуло, если бы я не попала сюда. Я благодарю Бога и наших педагогов за этот шанс и мою новую жизнь», — едва сдерживая слезы, признается будущая выпускница Надежда.
В воспитательном учреждении налажена система наставничества и постинтернатного сопровождения. За каждой девочкой закрепляется педагог, который и после выпуска поддерживает с ней связь, помогает советами и узнает о дальнейшей судьбе.
За восемь лет директорства Гузель Шагиевой у воспитанниц не было ни одного рецидива. Это показатель того, что у детей, действительно, происходит переосмысление, они крепко хватаются за предоставленный шанс: получают профессии, создают семьи, становятся полезными обществу людьми.
К примеру, одна из девушек поступила в медколледж, освоила сразу два направления, став акушеркой и операционной медсестрой. Долгое время работала в одном из военных госпиталей, выхаживала раненых бойцов СВО. Сейчас она студентка медуниверситета, планирует стать врачом. Будущий врач замужем, воспитывает сына.
Другая выпускница осталась верна швейному делу, которое освоила, находясь в учебно-воспитательном учреждении. Сейчас с супругом и тремя детьми живет в другой стране, шьет детский текстиль и декор для дома.
В третьей истории выпускница освоила глубины в прямом смысле слова. Работает тестировщиком программ и веб-дизайнером в компании, которая внедряет цифровые технологии для строительства и эксплуатации объектов морской инфраструктуры.
Смогли бы они достичь таких высот, если бы не взрослые, которые в них поверили? Маловероятно. Поэтому большинство выпускниц остаются на связи с теми, кто по большому счету заменил им мам и подарил новые крылья.
«Девочки всегда знают, что на нас можно положиться, мы рядом. Поэтому после выпуска они постоянно на связи и со мной, и с педагогами. Большинство из них не стесняются того, что находились здесь. Рассказывают об этом открыто. К примеру, недавно был случай, когда одна из выпускниц, живущая далеко от Башкирии, приехала к нам со своим женихом и его родителями. Ей было важно познакомить нас друг с другом, чтобы будущая семья знала, что она когда-то оступилась, но благодаря нам смогла всё исправить», — подытожила Гузель Шагиева.
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