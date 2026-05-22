Из пацанки в леди: как в Башкирии помогают оступившимся девочкам

Что вы представляете, когда слышите «спецучреждение для оступившихся детей»? Лично у меня, пока я ехала из Уфы в Ишимбай, где и располагается специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, картина была такой: высокий забор с колючей проволокой, аскетичная обстановка, строгие воспитатели-надзиратели и девочки с потухшими глазами. Как же здорово, что я ошибалась, и меня на месте встретила совсем другая реальность!

От тюрьмы и от сумы не зарекаются в любом возрасте, говорит многовековой народный опыт. Но очень страшно, когда эта пословица касается детей. Какие обстоятельства толкают ребенка на преступления? Увы, как правило, равнодушие взрослых и вытекающая из этого безысходность: нездоровая обстановка в семье, буллинг в школе, стремление «выглядеть круто» среди ровесников и порой даже банальная доверчивость. В таком случае осуждать их точно не стоит. В случившемся, прежде всего, вина взрослых.

«В Башкирии фиксируется рост подростковой преступности. С начала года дети совершили 273 преступления. В основном это кражи, грабежи, мошенничества, умышленное причинение вреда здоровью. Это говорит о том, что дети становятся агрессивнее. Нам надо об этом задуматься», – считает ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве РБ Лиана Мухаметдинова.

В силу возраста и недостатка жизненного опыта дети не всегда понимают, где грань дозволенного, за которую переходить не стоит. Этому необходимо учить, и не только несовершеннолетних.

«Нужно заниматься правовым просвещением и детей, и родителей. Четко проговаривать возможные последствия тех или иных поступков. Потому что, когда мы встречаемся с подростками, к примеру, в следственных изоляторах или закрытых учреждениях, ребята говорят: "Я не знал, что мне за это что-то будет". Наша задача – предупредить», — говорит уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина.

А что делать с теми, кто уже прошел условную точку невозврата? Судебная практика говорит: если подростку на момент преступления было меньше 16 лет, он может попасть в специальное учебно-воспитательное учреждение, а не в колонию. Всего таких заведений по стране – 36. Из них 15 находятся в ведении минпросвещения России: отдельные – для мальчиков, отдельные – для девочек, их всего два. Одно из учреждений располагается в Башкирии. Это Ишимбайское СУВУ, где содержатся воспитанницы – девочки, совершившие преступления. Впрочем, выражение «содержатся воспитанницы», наверное, здесь неприменимо. Директор учреждения в беседе с журналистом агентства «Башинформ» четко обозначила статус девочек: «спасенные дети». И в этих словах есть глубокий смысл.

Все согласно этикету

Если не знать историю воспитанниц и специфику учреждения, никогда не догадаешься, где ты оказалась. Потому что даже во дворе очень красиво и уютно: повсюду цветущие клумбы, есть свой зимний сад, теплицы.

При знакомстве с учреждением возникает мысль: «Как в институте благородных девиц». Экскурсию внутри начинаем со спален девочек. Просторные комнаты с современным ремонтом, розовыми шторами и покрывалами в тон – как уютный и красивый «принцессин домик».

В спальный корпус воспитанницы приходят только ночевать. Свободное от учебы время проводят в корпусе, который называют «домом». Там и гардеробные, и зоны отдыха, и кабинеты, где делают уроки, и библиотека.

У девочек есть тренажерный и танцевальный залы, клуб, множество кружков — от рукоделия, вокала и театральной студии до собственного телевидения и мультипликационной студии. Многие, только попав сюда, раскрывают в себе новые таланты. А еще учатся держать осанку, правилам этикета, подтягивают школьные знания, меняют круг общения. Действительно, чем не институт благородных девиц?