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04:00 (UTC+5), 22 Мая 2026

Из пацанки в леди: как в Башкирии помогают оступившимся девочкам

В республике работает одно из двух в России специальных учебно-воспитательных учреждений (СУВУ) закрытого типа для девочек. Сюда попадают дети, вступившие в конфликт с законом. Можно ли спасти тех, на чьей жизни сама судьба, казалось бы, поставила крест?

Фото: Ляйсан Закирова | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Что вы представляете, когда слышите «спецучреждение для оступившихся детей»? Лично у меня, пока я ехала из Уфы в Ишимбай, где и располагается специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, картина была такой: высокий забор с колючей проволокой, аскетичная обстановка, строгие воспитатели-надзиратели и девочки с потухшими глазами. Как же здорово, что я ошибалась, и меня на месте встретила совсем другая реальность!

От тюрьмы и от сумы не зарекаются в любом возрасте, говорит многовековой народный опыт. Но очень страшно, когда эта пословица касается детей. Какие обстоятельства толкают ребенка на преступления? Увы, как правило, равнодушие взрослых и вытекающая из этого безысходность: нездоровая обстановка в семье, буллинг в школе, стремление «выглядеть круто» среди ровесников и порой даже банальная доверчивость. В таком случае осуждать их точно не стоит. В случившемся, прежде всего, вина взрослых.

«В Башкирии фиксируется рост подростковой преступности. С начала года дети совершили 273 преступления. В основном это кражи, грабежи, мошенничества, умышленное причинение вреда здоровью. Это говорит о том, что дети становятся агрессивнее. Нам надо об этом задуматься», – считает ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве РБ Лиана Мухаметдинова.

В силу возраста и недостатка жизненного опыта дети не всегда понимают, где грань дозволенного, за которую переходить не стоит. Этому необходимо учить, и не только несовершеннолетних.

«Нужно заниматься правовым просвещением и детей, и родителей. Четко проговаривать возможные последствия тех или иных поступков. Потому что, когда мы встречаемся с подростками, к примеру, в следственных изоляторах или закрытых учреждениях, ребята говорят: "Я не знал, что мне за это что-то будет". Наша задача – предупредить», — говорит уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина.

А что делать с теми, кто уже прошел условную точку невозврата? Судебная практика говорит: если подростку на момент преступления было меньше 16 лет, он может попасть в специальное учебно-воспитательное учреждение, а не в колонию. Всего таких заведений по стране – 36. Из них 15 находятся в ведении минпросвещения России: отдельные – для мальчиков, отдельные – для девочек, их всего два. Одно из учреждений располагается в Башкирии. Это Ишимбайское СУВУ, где содержатся воспитанницы – девочки, совершившие преступления. Впрочем, выражение «содержатся воспитанницы», наверное, здесь неприменимо. Директор учреждения в беседе с журналистом агентства «Башинформ» четко обозначила статус девочек: «спасенные дети». И в этих словах есть глубокий смысл.

Все согласно этикету

Если не знать историю воспитанниц и специфику учреждения, никогда не догадаешься, где ты оказалась. Потому что даже во дворе очень красиво и уютно: повсюду цветущие клумбы, есть свой зимний сад, теплицы.

При знакомстве с  учреждением возникает мысль: «Как в институте благородных девиц». Экскурсию внутри начинаем со спален девочек. Просторные комнаты с современным ремонтом, розовыми шторами и покрывалами в тон – как уютный и красивый «принцессин домик».

В спальный корпус воспитанницы приходят только ночевать. Свободное от учебы время проводят в корпусе, который называют «домом». Там и гардеробные, и зоны отдыха, и кабинеты, где делают уроки, и библиотека.

У девочек есть тренажерный и танцевальный залы, клуб, множество кружков — от рукоделия, вокала и театральной студии до собственного телевидения и мультипликационной студии. Многие, только попав сюда, раскрывают в себе новые таланты. А еще учатся держать осанку, правилам этикета, подтягивают школьные знания, меняют круг общения. Действительно, чем не институт благородных девиц?

Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Фото: Ляйсан Закирова | ИА «Башинформ»
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По примеру Золушки

В учебно-воспитательное учреждение в Ишимбае девочки в возрасте от 11 до 18 лет попадают по разным статьям из самых разных уголков страны. По сути, отправляя в СУВУ, их не наказывают, а дают шанс исправиться и изменить свою судьбу.

У каждой из 54 воспитанниц своя горькая история. Но педагоги и воспитатели придумали негласное правило: никто никогда не спрашивает у девочки, за что она оказалась здесь, как так получилось, что она нарушила закон. Здесь стараются не осуждать, не обсуждать, а принимать и поддерживать.

«Мы не относимся к ним как к преступникам. Это дети, рядом с которыми в свое время, когда им нужна была поддержка и помощь, не оказалось никого из взрослых. Здесь они окунаются в атмосферу, где к ним относятся как к детям, их не воспринимают как правонарушителей. Наша задача – показать им другую жизнь. Постепенно они раскрываются и начинают доверять», — рассказала заведующая по культурно-массовой работе Розалия Каримова.

В стенах учреждения дети осваивают базовую учебную программу, там же могут сдавать ГИА и ЕГЭ. В СУВУ для этого есть свой пункт сдачи, оборудованный по федеральным стандартам. Отстающих детей педагоги стараются подтянуть.

«В классах максимум по 12 детей, поэтому у учителей есть возможность индивидуального подхода к каждой, — рассказывает заведующая учебной частью Елена Булавина. — Здесь у нас никто не считается со временем. Учителя могут прийти и в каникулы, и в свои выходные, чтобы провести дополнительные занятия на добровольных началах».

В этом году открыли первый в России в учреждениях закрытого типа медицинский класс. С девочками занимаются как учителя, так и профессора БГМУ. Они помогают подготовиться к экзаменам своим будущим абитуриентам.

18-летняя Алина в этом году покидает стены учреждения. Несмотря на то, что родом из другого региона, решила поступать в башкирский медуниверситет. Мечтает стать фармацевтом.

«У меня лежит душа к этой профессии, и другие я не рассматриваю. Благодаря тому, что у нас есть медицинский класс, появилась уверенность в своих знаниях. Надеюсь, что смогу поступить», — делится воспитанница.

Утром — школа, после обеда девочки осваивают профессии. На выбор могут отучиться на штукатура, маляра, садовника, парикмахера, швею, горничную и официанта. То есть во взрослую жизнь они выпускаются с рабочей профессией, которая не даст им пропасть. 

«Профессиональное образование подключаем начиная с 7 класса. В зависимости от срока пребывания здесь девочки могут успеть освоить и две, и три профессии. После 9 класса они уже выпускаются с дипломами среднего профессионального образования. К примеру, в этом году две наши воспитанницы будут защищать дипломы. Одна – мастер отделочных, строительных и декоративных работ, другая – оператор оборудования швейного производства», — пояснила заведующая по учебно-производственной работе Римма Степучева.

Помимо двухэтапного обучения, девочки успевают ходить на кружки, наводить порядок в своих комнатах, работать на участке, учиться готовить в специальной кухонной зоне.

«Мы воспитываем их трудотерапией, дисциплиной, красотой и добротой. Конечно, это было бы невозможно без достойных условий их пребывания и федеральной поддержки», — отмечает директор Ишимбайского СУВУ.

Сразу вспоминается сказка «Золушка» – трудолюбие, желание помочь и добрый нрав вкупе с хорошими манерами могут каждую «золушку» превратить в принцессу. Благо феи-наставницы здесь есть. 

Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Фото: Ляйсан Закирова | ИА «Башинформ»
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Сказка со счастливым концом

Дает ли такое перевоспитание свои плоды? Сами девочки говорят, что да.

«Я честно не знаю, как сложилась бы моя жизнь, куда бы меня затянуло, если бы я не попала сюда. Я благодарю Бога и наших педагогов за этот шанс и мою новую жизнь», — едва сдерживая слезы, признается будущая выпускница Надежда.

В воспитательном учреждении налажена система наставничества и постинтернатного сопровождения. За каждой девочкой закрепляется педагог, который и после выпуска поддерживает с ней связь, помогает советами и узнает о дальнейшей судьбе.

За восемь лет директорства Гузель Шагиевой у воспитанниц не было ни одного рецидива. Это показатель того, что у детей, действительно, происходит переосмысление, они крепко хватаются за предоставленный шанс: получают профессии, создают семьи, становятся полезными обществу людьми.

К примеру, одна из девушек поступила в медколледж, освоила сразу два направления, став акушеркой и операционной медсестрой. Долгое время работала в одном из военных госпиталей, выхаживала раненых бойцов СВО. Сейчас она студентка медуниверситета, планирует стать врачом. Будущий врач замужем, воспитывает сына.

Другая выпускница осталась верна швейному делу, которое освоила, находясь в учебно-воспитательном учреждении. Сейчас с супругом и тремя детьми живет в другой стране, шьет детский текстиль и декор для дома.

В третьей истории выпускница освоила глубины в прямом смысле слова. Работает тестировщиком программ и веб-дизайнером в компании, которая внедряет цифровые технологии для строительства и эксплуатации объектов морской инфраструктуры.

Смогли бы они достичь таких высот, если бы не взрослые, которые в них поверили? Маловероятно. Поэтому большинство выпускниц остаются на связи с теми, кто по большому счету заменил им мам и подарил новые крылья.

«Девочки всегда знают, что на нас можно положиться, мы рядом. Поэтому после выпуска они постоянно на связи и со мной, и с педагогами. Большинство из них не стесняются того, что находились здесь. Рассказывают об этом открыто. К примеру, недавно был случай, когда одна из выпускниц, живущая далеко от Башкирии, приехала к нам со своим женихом и его родителями. Ей было важно познакомить нас друг с другом, чтобы будущая семья знала, что она когда-то оступилась, но благодаря нам смогла всё исправить», — подытожила Гузель Шагиева.

Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова ИА «Башинформ»
Фото: Ляйсан Закирова | ИА «Башинформ»
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