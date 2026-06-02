Ложка дегтя в бочке спирта?

Владелец образовательного центра «Пушкин» Александр Дегтев из свидетеля по резонансному делу «Башспирта» неожиданно для него превратился в обвиняемого в присвоении или растрате средств компании. Обвинение считает, что бизнесмен сдал в аренду АО «Башспирт» помещение в Уфе по завышенной цене без проведения торгов и тем самым нанес ущерб бюджету республики более чем на 237 млн рублей. Однако Арбитражный суд Башкирии не выявил нарушений рыночных условий сделки и отказался признавать договор аренды недействительным. Какие правовые коллизии возникли в этом деле, в беседе с адвокатом Леонидом Куликовым, представляющим интересы Александра Дегтева, выяснял корреспондент информационного агентства «Башинформ».

– Леонид, изучаешь материалы дела, и создается впечатление, что это некий экономико-юридический парадокс: частное лицо, не работающее в госкомпании «Башспирт», в соответствии с действующими законами рынка сдает в аренду госпредприятию помещения и… неожиданно становится обвиняемым по уголовному делу о хищении. При этом Арбитражный суд Башкирии признал условия сделки по договору аренды законными. Тогда в чем же событие и состав преступления?

– Мы тоже считаем обвинение необоснованным. Александру Дегтеву вменяют присвоение денег компании, но он не работал в «Башспирте», а значит, никак не мог совершить это преступление.

– Напомните, с чего все началось?

– В 2020 году АО «Башспирт» заключил с ООО «Образовательный центр «Пушкин» (компания Александра Дёгтева) долгосрочный договор аренды помещения, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 85/1. Здание сдавалось под ресторан. Договор заключался без проведения торгов – это была обычная на тот момент практика для «Башспирта»: подобных договоров аренды зданий в Уфе на аналогичных условиях компания заключила с десяток.

Но летом 2023 года управление Федеральной антимонопольной службы по РБ вынесло решение, что норма положения «Башспирта», позволяющая проводить закупки по договору аренды у единственного поставщика без проведения тендерных процедур, нарушает антимонопольное законодательство. Ведомство выдало предписание компании поменять эту норму. Однако хочу подчеркнуть важный момент: решение УФАС датируется летом 2023 года, договор же от января 2020 года. При этом ФАС отметила, что положение позволяет осуществлять закупку у единственного поставщика. Тем не менее следствие посчитало, что осуществлять закупку у единственного поставщика все равно незаконно. Между тем практика Верховного суда России исходит из того, что за соблюдение закупочных процедур должно отвечать лицо, для которого эти процедуры обязательны, а не его контрагент. Вот такая сложилась правовая коллизия.

Параллельно в отношении руководства «Башспирта» возбуждаются уголовные дела, и компания приостанавливает платежи по договору аренды с ОЦ «Пушкин». Тогда директор центра Александр Дегтев обращается в суд с иском: взыскать с «Башспирта» 45,1 млн руб. задолженности и неустойку за аренду здания с 1 июня 2024 года по февраль этого года. Но… получает встречный иск о признании договора аренды ничтожным, а «ОЦ Пушкин» обязать вернуть в госбюджет 237 млн руб., указывая на то, что стоимость аренды была завышенной.