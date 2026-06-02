Ложка дегтя в бочке спирта?

Владелец образовательного центра «Пушкин» Александр Дегтев из свидетеля по резонансному делу «Башспирта» неожиданно для него превратился в обвиняемого в присвоении или растрате средств компании. Обвинение считает, что бизнесмен сдал в аренду АО «Башспирт» помещение в Уфе по завышенной цене без проведения торгов и тем самым нанес ущерб бюджету республики более чем на 237 млн рублей. Однако Арбитражный суд Башкирии не выявил нарушений рыночных условий сделки и отказался признавать договор аренды недействительным. Какие правовые коллизии возникли в этом деле, в беседе с адвокатом Леонидом Куликовым, представляющим интересы Александра Дегтева, выяснял корреспондент информационного агентства «Башинформ».
– Леонид, изучаешь материалы дела, и создается впечатление, что это некий экономико-юридический парадокс: частное лицо, не работающее в госкомпании «Башспирт», в соответствии с действующими законами рынка сдает в аренду госпредприятию помещения и… неожиданно становится обвиняемым по уголовному делу о хищении. При этом Арбитражный суд Башкирии признал условия сделки по договору аренды законными. Тогда в чем же событие и состав преступления?
– Мы тоже считаем обвинение необоснованным. Александру Дегтеву вменяют присвоение денег компании, но он не работал в «Башспирте», а значит, никак не мог совершить это преступление.
– Напомните, с чего все началось?
– В 2020 году АО «Башспирт» заключил с ООО «Образовательный центр «Пушкин» (компания Александра Дёгтева) долгосрочный договор аренды помещения, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 85/1. Здание сдавалось под ресторан. Договор заключался без проведения торгов – это была обычная на тот момент практика для «Башспирта»: подобных договоров аренды зданий в Уфе на аналогичных условиях компания заключила с десяток.
Но летом 2023 года управление Федеральной антимонопольной службы по РБ вынесло решение, что норма положения «Башспирта», позволяющая проводить закупки по договору аренды у единственного поставщика без проведения тендерных процедур, нарушает антимонопольное законодательство. Ведомство выдало предписание компании поменять эту норму. Однако хочу подчеркнуть важный момент: решение УФАС датируется летом 2023 года, договор же от января 2020 года. При этом ФАС отметила, что положение позволяет осуществлять закупку у единственного поставщика. Тем не менее следствие посчитало, что осуществлять закупку у единственного поставщика все равно незаконно. Между тем практика Верховного суда России исходит из того, что за соблюдение закупочных процедур должно отвечать лицо, для которого эти процедуры обязательны, а не его контрагент. Вот такая сложилась правовая коллизия.
Параллельно в отношении руководства «Башспирта» возбуждаются уголовные дела, и компания приостанавливает платежи по договору аренды с ОЦ «Пушкин». Тогда директор центра Александр Дегтев обращается в суд с иском: взыскать с «Башспирта» 45,1 млн руб. задолженности и неустойку за аренду здания с 1 июня 2024 года по февраль этого года. Но… получает встречный иск о признании договора аренды ничтожным, а «ОЦ Пушкин» обязать вернуть в госбюджет 237 млн руб., указывая на то, что стоимость аренды была завышенной.
— Здесь сразу возникает ассоциация: один человек сдал свою квартиру другому по устроившей их обоих цене. А потом получил иск за то, что якобы завысил цену…
— Примерно так. Более того, Арбитражный суд РБ, рассмотрев оценку договора аренды от 2020 года без процедуры 223-ФЗ (то есть без торгов), вынес достаточно объемное решение. В частности, он постановил, что отсутствие торгов по договору не является нарушением, которое повлекло бы признание недействительным договора, заключённого в 2020 году. Тот же суд признал за «Башспиртом» и задолженность по аренде здания.
— Так почему же тогда в отношении Александра Дегтева выдвинули обвинения?
— В день оглашения резолютивной части решения Арбитражного суда РБ, 14 апреля этого года Александра Дегтева задержали и предъявили обвинение по статье 160 УК РФ «присвоение или растрата», посчитав, что он завысил стоимость аренды.
— На основании чего были сделаны такие выводы?
— В рамках дела о «Башспирте» следствие провело оценку, запросило экспертизу у оценщика Башкирской лаборатории судебных экспертиз при Минюсте. Оценщик изучил рынок, вывел среднюю цену — 750 рублей за квадратный метр. По договору же стоимость аренды одного «квадрата» составляла 1,7 тысячи рублей. Однако необходимо понимать, что оценщики при расчетах берут средние показатели по всем объектам недвижимости, расположенным в данном районе. Условно говоря, оцениваются и офисные помещения, и здания, подходящие под открытие магазина, аптеки, салона красоты. Но для помещений под ресторан необходима недвижимость более качественного, я бы сказал, премиального уровня. Естественно, и цена на такие объекты существенно превышает среднерыночную. На начало 2020 года реальная цена приближенных аналогов в среднем варьировалась от 1,5-2,5 тыс. руб. за кв. метр.
— Размер требований о возмещении ущерба 237 млн рублей. Это арендная плата?
— Нет. Аренду за весь период «Башспирт» уплатил — 85,5 млн рублей. Более 150 млн рублей составили расходы на ремонт здания, которые, кстати, в нарушение условий договора аренды, с арендодателем не согласовывали. Конечно, право на проведение ремонта было предусмотрено договором, а размер произведенных расходов является среднерыночным.
И, кстати, хочу подчеркнуть, что наше мнение поддерживает Ассоциация кулинаров, рестораторов, отельеров РБ, где оценили вложения на открытие ресторана премиального уровня в Уфе в 2000–2025 годах в арендуемом помещении в пересчете на 1 кв. м арендуемой площади на сумму от 120 тыс. руб. до 180 тыс. руб. на 1 кв. м (документ есть в распоряжении редакции).
Но надо понимать главное: в рамках дела нашего подзащитного совершенно несущественно, какая цена аренды стояла в договоре: 750 рублей за квадратный метр или же 1,7 тыс. рублей. Важно, что суд заявил: «В силу принципа свободы договора стороны вправе самостоятельно определять его условия».
— Тогда вновь хочется вернуться к вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Дегтева: в чем же суть претензий?
— Это дело рассматривают как эпизод большого резонансного процесса по «Башспирту». Сторона обвинения усматривает в обычном, по своей сути, договоре аренды некий преступный сговор между руководством предприятия, находящегося в собственности республики, и Дегтевым, хотя подтверждений ни прямых, ни косвенных в материалах дела пока нет. Более того, есть прямые доказательства, свидетельствующие об исключении возможности сговора. В частности, многочисленные письма арендодателя по ремонтным работам, которые проводил «Башспирт» в историческом здании без уведомления Дегтева. «ОЦ Пушкин» неоднократно письменно предупреждал «Башспирт» о недопустимости таких действий. Это обстоятельство дополнительно подтверждает: арендодатель действовал добросовестно и не имел общего умысла с арендатором.
Ну и, наконец, нет признаков присвоения или же хищения. Помещение уже реально было передано «Башспирту», компания им пользовалась, ремонтировала. В чем тут корысть арендодателя?
В итоге сложилась ситуация, когда предприниматель, человек, немало сделавший для развития республики, города, оказался в неприглядной для его имиджа ситуации, обвиняется в хищении, сговоре, с него требуют вернуть более 237 миллионов рублей. Фактически, если проводить аналог с вашим примером со сдачей квартиры: арендатор въехал, ремонт без согласования с вами сделал, за аренду недоплатил, но должны теперь вы.
– Ваши прогнозы по делу? И пару слов о дальнейшей судьбе здания?
— Для суда мы собираем необходимые доказательства, которые подтверждают нашу позицию. В середине июля состоится рассмотрение апелляции в Челябинском апелляционном суде.
Что касается здания, оно стоит закрытое, не эксплуатируется. Ситуация зависла. Арендодатель денег не получает, «Башспирт» не открыл ресторан или не пересдал почти отремонтированное здание в субаренду. Соответственно, государство не получает доход от вложенных средств.
А Дегтев, который всегда был готов к мирному урегулированию ситуации, находится в статусе обвиняемого.
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