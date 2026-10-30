Как в Уфе громко задерживали криминального авторитета и его сообщников

«Башинформу» собственный источник в правоохранительных органах заявил, что речь идет о фигуре для Уфы и Башкирии 1990-х годов крайне заметной. В криминальных кругах его знали под кличкой Галим, а связанную с ним группировку называли «Галимовская братва»…

ЗНАКОМЫЙ «ПОЧЕРК»

По данным силовиков, схваченные злоумышленники по своей проверенной в прошлом схеме «выбивали» деньги из бизнесменов. Организатор и трое его пособников в возрасте от 53 до 59 лет — жители Уфы — прибегали к самым грязным методам.

«Руководитель преступной схемы вместе с сообщниками предлагал гражданам „помощь“ в поиске финансирования: сводил потерпевших с инвесторами и брал за услугу процент. Затем фигуранты, прибегая к угрозам и насилию, вымогали у потерпевших дополнительные деньги, сопровождая требования оскорбительными высказываниями и угрозами», — говорится в релизе МВД по РБ.

Правоохранители установили причастность задержанных лиц к двум эпизодам преступной деятельности. Злоумышленники прибрали к рукам деньги своих жертв — более 1,8 миллиона рублей. Один из потерпевших, у которого вымогательствами забрали 800 тысяч рублей, обратился в ФСБ. После задержания преступников к силовикам пришел еще один пострадавший бизнесмен.

В МВД возбудили два уголовных дела по статье «вымогательство», санкция которой предусматривает наказание — лишение свободы на срок до 15 лет. Обвиняемых изолировали от общества, отправив в СИЗО.

Между тем силовики продолжают устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности, выявлять возможные эпизоды и искать других участников преступной схемы.