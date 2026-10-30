Как в Уфе громко задерживали криминального авторитета и его сообщников

«Башинформу» собственный источник в правоохранительных органах заявил, что речь идет о фигуре для Уфы и Башкирии 1990-х годов крайне заметной. В криминальных кругах его знали под кличкой Галим, а связанную с ним группировку называли «Галимовская братва»…
ЗНАКОМЫЙ «ПОЧЕРК»
По данным силовиков, схваченные злоумышленники по своей проверенной в прошлом схеме «выбивали» деньги из бизнесменов. Организатор и трое его пособников в возрасте от 53 до 59 лет — жители Уфы — прибегали к самым грязным методам.
«Руководитель преступной схемы вместе с сообщниками предлагал гражданам „помощь“ в поиске финансирования: сводил потерпевших с инвесторами и брал за услугу процент. Затем фигуранты, прибегая к угрозам и насилию, вымогали у потерпевших дополнительные деньги, сопровождая требования оскорбительными высказываниями и угрозами», — говорится в релизе МВД по РБ.
Правоохранители установили причастность задержанных лиц к двум эпизодам преступной деятельности. Злоумышленники прибрали к рукам деньги своих жертв — более 1,8 миллиона рублей. Один из потерпевших, у которого вымогательствами забрали 800 тысяч рублей, обратился в ФСБ. После задержания преступников к силовикам пришел еще один пострадавший бизнесмен.
В МВД возбудили два уголовных дела по статье «вымогательство», санкция которой предусматривает наказание — лишение свободы на срок до 15 лет. Обвиняемых изолировали от общества, отправив в СИЗО.
Между тем силовики продолжают устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности, выявлять возможные эпизоды и искать других участников преступной схемы.
КРИМИНАЛЬНЫЙ АВТОРИТЕТ ИЗ ПРОШЛОГО ВЕКА
Что же известно об обвиняемом в вымогательстве Альберте Галимове по кличке Галим? По данным из открытых источников, он начал формировать свою преступную группу из числа бывших борцов-спортсменов в конце 1980-х — начале 1990-х. Это время называют еще лихими девяностыми, периодом расцвета рэкета. Его группировка быстро набрала вес, занималась «крышеванием» бизнеса.
Так называемая «Галимовская братва» держала в страхе не только Уфу, но и многие районы Башкирии. Среди их методов — рэкет, разбои, грабежи, вымогательство и «выбивание» долгов. По словам бывших участников, у группировки была жёсткая иерархия, и они всегда готовы были собраться по зову лидера.
«Да, он занимался спортом, собрал вокруг себя единомышленников. У них была строгая дисциплина, они не курили, не пили, не кололись. Наоборот, за это наказывали тех, кто пытался этим заниматься», — рассказал «Башинформу» бывший правоохранитель.
Галима в начале 2000-х осудили на 11 лет колонии строгого режима. Ему инкриминировали целый ряд эпизодов: от самоуправства с насилием до умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть.
После освобождения в 2015 году в СМИ писали, что он какое-то время работал в службе безопасности, но потом вернулся к криминалу. А в 2016 году, предположительно, на него было совершено покушение в ресторане на улице Революционной. Журналист «Башинформа» тогда оперативно прибыл на место и сфотографировал следы от пуль в окне заведения.
«Кому-то дорогу перешёл, видимо. Может, это была чисто устрашающая „акция“. Насколько я помню, не было доказано, в отношении кого было покушение, в тот момент в ресторане было много посетителей», — поделился экс-силовик.
В 2019 году суд вновь отправил Галима за решетку. На свободу он вышел в 2021 году.
И вот, в октябре 2026 года произошло новое задержание, криминальный авторитет напомнил о себе.
Что касается некоторых участников «Галимовской братвы», то со временем они легализовались, а кто-то даже ушёл в бизнес и политику.
«НИКАКОЙ РОМАНТИЗАЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ»
«Этот товарищ известен тем, что он ещё в 90-е годы собрал вокруг себя сообщников и занимался вымогательствами и грабежами, и вообще полным беспределом. При этом он не являлся представителем какой-то криминальной традиционной субкультуры, которая у нас встречается в местах лишения свободы и признана экстремистской. Он был представителем так называемого движения спортсменов. Происходил из другой среды, находился в конфликте с „блатными“», — рассказал информагентству представитель правоохранительной структуры.
По его словам, Галим — это «хулиган, который не повзрослел».
«В таком возрасте мог бы и остепениться как-то, перейти в легальный формат жизни, — пояснил собеседник. — Скажем так, он как жил бандитизмом, так и продолжает жить. Думаю, он получит максимальное возможное наказание с учётом данных о его личности».
С этой точкой зрения согласен и адвокат Роман Петров. В беседе с журналистом «Башинформа» он отметил, что безнаказанность обвиняемого в вымогательстве долгое время служит очень негативным примером для молодежи.
«К сожалению, есть факты, когда криминально настроенные молодые люди совершают аналогичные преступные деяния, в частности, вымогательства, похищение людей. И он, по сути, является для них примером. Ребята с ним не знакомы, но знают о его делах, и о том, что этот человек находился на свободе. Поэтому он должен получить максимальное наказание за свои преступления, чтобы неповадно было другим. У нас не должно быть никакой пропаганды и романтизации преступности», — подчеркнул адвокат.
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