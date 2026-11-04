Как уфимец на велосипеде преодолел путь знаменитой 112-й Башкавдивизии

— Александр, расскажите читателям, кто вы, чем занимаетесь?

— Я работаю слесарем-ремонтником на заводе УМПО и являюсь действительным членом Русского географического общества. Лет 15 уже практически круглогодично передвигаюсь на велосипеде. И где-то раз в два года совершаю длительные велопутешествия по нашей стране.

— Почему такая периодичность?

— Всё просто. Путешествую в теплый сезон, а отпуск летом могу взять не каждый год подряд: один год — летом, один год — зимой. А так как мне интересно ездить именно на длительные маршруты, то меньше 25-28 дней на дорогу никак не выходит. Поэтому подстраиваю свои путешествия под рабочий график.

— Как родилась идея маршрута 2026 года?

— Изначально идею подсказал Вячеслав Васильевич Аброщенко — первый заместитель председателя Башкирского отделения РГО. Он предложил мне посетить города ЛНР: Луганск, Алчевск, Петровское и Мемориальный комплекс — место гибели генерала Минигали Шаймуратова. Идея засела у меня в голове, но пока не понимал, как построить маршрут. А потом на железнодорожном вокзале Уфы случайно наткнулся на стенд, где был показан боевой путь 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. «Так вот же готовый маршрут!» — пронеслось в голове, и я тут же сфотографировал стенд. Дома уже внимательно изучил карту, сопоставил, что 2026 год — год 85-летия со дня формирования 112-й кавдивизии. И всё встало на свои места — понял, что поездке быть и именно в этом году.

Для меня эта экспедиция — не просто спорт или туризм. Это возможность лично поклониться подвигу наших дедов и показать, что память о них жива.

— Как шла подготовка к путешествию?

— Технически — всё как обычно: готовил к поездке велосипед и всё необходимое снаряжение. «Идеологически» в этот раз подготовился по максимуму. Сначала отправился на историческую родину генерала — в деревню Биштяки, ныне она носит имя Шаймуратово. Там бережно хранят память о герое: работают школьный музей, Музей боевой славы, выставочный зал и парк. Также побывал в музее 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в Дёме, откуда наши бойцы отправились на фронт.

— И как впечатления?

— Сильно! Увлекательнейшие экскурсии, от души рекомендую каждому к посещению.

— Встречалось ли что-то, о чем вы не знали раньше?

— Конечно! В музеях почерпнул для своей экспедиции много нового. Вообще, судьба Минигали Шаймуратова — это, по сути, готовый сценарий для захватывающего фильма: сын бедняка без каких-либо перспектив, который даже начальную школу до конца не освоил и полноценно учиться стал уже ближе к своим 20 годам. А в итоге — блестящее владение несколькими иностранными языками: китайский, немецкий, уйгурский, казахский, хорошо понимал английский и французский, это помимо башкирского, татарского и русского. И ведь уровень его был не «со словарем» — он разведданные добывал, находясь на территории иностранных государств. Выдающийся разведчик — полмира объехал по особым заданиям правительства. Стал одним из лучших тактиков и стратегов Великой Отечественной войны. Одним словом — уникальный человек!

— Как складывалась дорога?

— Стартовал 15 мая с Советской площади Уфы, прямо от памятника Минигали Шаймуратову. Если честно, с нетерпением ждал, когда окончится первая часть путешествия от Уфы до Самарской области, потому как этот путь я уже проезжал неоднократно и, можно сказать, каждый камешек на пути был знаком. А вот после Сызрани началась дорога, где я еще не был. Настроение сразу приподнятое и мысли: «А что там за поворотом?» — дух исследователя проснулся! В приграничье уже, конечно, чувствовалась опасность, и везде были явные следы боевых действий — это создавало напряжение. Но, к счастью, всё прошло благополучно. Финишировал 9 июня в городе Петровском Луганской Народной Республики.