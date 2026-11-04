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Эксклюзив
19:00 (UTC+5), 04 Ноября 2026

Как уфимец на велосипеде преодолел путь знаменитой 112-й Башкавдивизии

28 дней, 2700 км и 10 регионов России проехал Александр Иванов, чтобы добраться от памятника Минигали Шаймуратову на Советской площади Уфы до мемориала в деревне Петровское Луганской Народной Республики – последнем пристанище знаменитого генерала. По итогам поездки Александр дал агентству «Башинформ» эксклюзивное интервью.

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личный архив Александра Иванова предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: личный архив Александра Иванова | предоставлено ИА «Башинформ»
Юлия Акшенцева

— Александр, расскажите читателям, кто вы, чем занимаетесь?

— Я работаю слесарем-ремонтником на заводе УМПО и являюсь действительным членом Русского географического общества. Лет 15 уже практически круглогодично передвигаюсь на велосипеде. И где-то раз в два года совершаю длительные велопутешествия по нашей стране.

— Почему такая периодичность?

— Всё просто. Путешествую в теплый сезон, а отпуск летом могу взять не каждый год подряд: один год — летом, один год — зимой. А так как мне интересно ездить именно на длительные маршруты, то меньше 25-28 дней на дорогу никак не выходит. Поэтому подстраиваю свои путешествия под рабочий график.

— Как родилась идея маршрута 2026 года?

— Изначально идею подсказал Вячеслав Васильевич Аброщенко — первый заместитель председателя Башкирского отделения РГО. Он предложил мне посетить города ЛНР: Луганск, Алчевск, Петровское и Мемориальный комплекс — место гибели генерала Минигали Шаймуратова. Идея засела у меня в голове, но пока не понимал, как построить маршрут. А потом на железнодорожном вокзале Уфы случайно наткнулся на стенд, где был показан боевой путь 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. «Так вот же готовый маршрут!» — пронеслось в голове, и я тут же сфотографировал стенд. Дома уже внимательно изучил карту, сопоставил, что 2026 год — год 85-летия со дня формирования 112-й кавдивизии. И всё встало на свои места — понял, что поездке быть и именно в этом году.  

Для меня эта экспедиция — не просто спорт или туризм. Это возможность лично поклониться подвигу наших дедов и показать, что память о них жива.

— Как шла подготовка к путешествию?

— Технически — всё как обычно: готовил к поездке велосипед и всё необходимое снаряжение. «Идеологически» в этот раз подготовился по максимуму. Сначала отправился на историческую родину генерала — в деревню Биштяки, ныне она носит имя Шаймуратово. Там бережно хранят память о герое: работают школьный музей, Музей боевой славы, выставочный зал и парк. Также побывал в музее 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в Дёме, откуда наши бойцы отправились на фронт.

— И как впечатления?

— Сильно! Увлекательнейшие экскурсии, от души рекомендую каждому к посещению.

— Встречалось ли что-то, о чем вы не знали раньше?

— Конечно! В музеях почерпнул для своей экспедиции много нового. Вообще, судьба Минигали Шаймуратова — это, по сути, готовый сценарий для захватывающего фильма: сын бедняка без каких-либо перспектив, который даже начальную школу до конца не освоил и полноценно учиться стал уже ближе к своим 20 годам. А в итоге — блестящее владение несколькими иностранными языками: китайский, немецкий, уйгурский, казахский, хорошо понимал английский и французский, это помимо башкирского, татарского и русского. И ведь уровень его был не «со словарем» — он разведданные добывал, находясь на территории иностранных государств. Выдающийся разведчик — полмира объехал по особым заданиям правительства. Стал одним из лучших тактиков и стратегов Великой Отечественной войны. Одним словом — уникальный человек!

— Как складывалась дорога?

— Стартовал 15 мая с Советской площади Уфы, прямо от памятника Минигали Шаймуратову. Если честно, с нетерпением ждал, когда окончится первая часть путешествия от Уфы до Самарской области, потому как этот путь я уже проезжал неоднократно и, можно сказать, каждый камешек на пути был знаком. А вот после Сызрани началась дорога, где я еще не был. Настроение сразу приподнятое и мысли: «А что там за поворотом?» — дух исследователя проснулся! В приграничье уже, конечно, чувствовалась опасность, и везде были явные следы боевых действий — это создавало напряжение. Но, к счастью, всё прошло благополучно. Финишировал 9 июня в городе Петровском Луганской Народной Республики.

Старт экспедиции
личный архив Александра Иванова предоставлено ИА «Башинформ»
Случайная встреча с пограничниками под г. Елец в День пограничника
В станице Обливская
Луганск
Петровское братская могила где захоронен генерал Шаймуратов
Школа имени Шаймуратова в Петровском - здесь бережно хранят память о генерале Шаймуратове
Штеровка - обелиск на месте гибели генерала Шаймуратова
личный архив Александра Иванова предоставлено ИА «Башинформ»
Штеровка - место гибели М М Шаймуратова
Старт экспедиции
Фото: личный архив Александра Иванова | предоставлено ИА «Башинформ»
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— Что примечательного случилось на маршруте?

— Для меня вся экспедиция особенная, но, пожалуй, несколько моментов можно выделить. Например, по пути я совершенно случайно в городе Новомосковске Тульской области наткнулся на исток Дона. И так как далее мой маршрут проходил через Ростов-на-Дону, получается, что я — неожиданно для себя самого — проехал от истока до устья реки Дон. Остался под впечатлением от города Елец. Он чем-то похож на Рыбинск. Только в Рыбинске старинный стиль сделали как туристический бренд, в Ельце же как-то всё естественно, без пафоса — красиво и уютно.

— Как встречали вас люди?

— Всегда и везде приветливо. Часто останавливали, интересовались, удивлялись, расспрашивали о моем пути — я с радостью делился, мне хотелось, чтобы больше людей узнали о башкирских воинах, освобождавших те земли от фашизма. В Ростовской области по пути заезжал в хутора, станицы — жители в ходе беседы делились опытом, как безопаснее быть на территории ЛНР — я мотал на ус ценнейшие советы! 

— Какие впечатления остались у вас от посещения ЛНР?

— Если честно, удручающие: работы нет, всё разбито. Причем разбито не столько войной, сколько разрухой. Я как будто попал в 90-е годы, только еще хуже, потому что тогда это только начиналось, а здесь уже десятилетиями все разрушалось, ветшало. Радует, что сейчас процесс восстановления запущен.

— О чем думалось по пути?

— Знаете, в очередной раз убедился — у нас в Башкирии высокий уровень жизни. Когда крутишь педали тысячи километров и своими глазами видишь тот или иной регион, то есть с чем сравнить. Не говорю, что у нас все идеально, но в нашей республике во всем видно развитие: дома строятся, машины на дорогах новые, деревни живые, в целом жизнь кипит и движется вперед. Далеко не везде так, это я своими глазами вижу в каждом путешествии.

— Удалось ли достигнуть намеченных целей?

— Да, я посетил все запланированные пункты маршрута. Побывал на братской могиле в станице Обливская, которую башкирские кавалеристы освободили от фашистов 1 января 1943 года в ожесточенных боях. Поклонился нашим землякам у памятника в Луганске. В Алчевске встретился с директором городского исторического музея Флюром Карачуриным, под чьим руководством активно действует поисковый отряд имени Салавата Юлаева. Поисковики до сих пор ищут именную серебряную саблю генерала Шаймуратова, которую тот получил в молодости из рук Семёна Будённого — она пока так и не найдена.

В Штеровке посетил место гибели генерала Шаймуратова. В Петровском — конечной точке моей экспедиции — побывал на братской могиле, где покоится наш прославленный земляк. Также, по заданию РГО, передал директору и администрации Петровской школы, которая носит имя Минигали Мингазетдиновича Шаймуратова, пригласительные для детей Донбасса в Международную аэрокосмическую школу, смены которой ежегодно летом проводятся в Башкирии под эгидой РГО. 

— С каким чувством возвращались домой?

— С чувством выполненного долга. Здесь тоже был интересный момент. В обратный путь я отправлялся на поезде из города Красный Луч. Когда добирался до железнодорожного вокзала, вижу — на одной из центральных улиц развеваются флаги: флаг Российской Федерации, флаг Луганской Народной Республики и — глазам своим не поверил — флаг Республики Башкортостан! Очень удивился, но приятно, конечно, было: почти 3 тысячи километров проехал и такой привет с родины. Потом узнал, почему так — в благодарность за то, что наша республика много помогает ЛНР, оказан такой почет. 

— А 11 июня вы отправились в обратный путь и… наступил ваш день рождения.

— Да, свой день рождения я частенько провожу в дороге. Вообще-то для меня это лучший подарок — быть в пути и смотреть на линию горизонта. Главное в моих путешествиях — это свобода и единение с природой. В каждой поездке для меня не важна конечная точка, важен сам путь, и становится даже немного грустно, когда достигаешь намеченной цели.

Справка 

За плечами у Александра Иванова несколько длительных велопутешествий:

  • 2018 год: Уфа – Крым (3000 км),
  • 2020 год: Уфа – Нальчик (2700 км), восхождение на пик Мустая Карима,
  • 2021 год: Велопутешествие по Золотому кольцу (2500 км),
  • 2022 год: От истока до устья Волги на велосипеде (4000 км),
  • 2024 год: Уфа – Соловецкие острова (2600 км),
  • 2026 год: Уфа – ЛНР (2700 км), Дорогами генерала Шаймуратова: велоэкспедиция по маршруту 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
личный архив Александра Иванова предоставлено ИА «Башинформ»
личный архив Александра Иванова предоставлено ИА «Башинформ»
Жилет экспедиции по следам Шаймуратова
Жилет экспедиции по следам Шаймуратова
Фото: личный архив Александра Иванова | предоставлено ИА «Башинформ»
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