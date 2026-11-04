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Как уфимец на велосипеде преодолел путь знаменитой 112-й Башкавдивизии

28 дней, 2700 км и 10 регионов России проехал Александр Иванов, чтобы добраться от памятника Минигали Шаймуратову на Советской площади Уфы до мемориала в деревне Петровское Луганской Народной Республики – последнем пристанище знаменитого генерала. По итогам поездки Александр дал агентству «Башинформ» эксклюзивное интервью.

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