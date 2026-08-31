Рабочий тыл. Как Башкирия вышла в лидеры волонтерского производства для СВО

С началом специальной военной операции у бойцов на линии фронта возникла потребность во множестве вещей, которыми не всегда может быстро и качественно обеспечить армейская система снабжения. В Башкирии на помощь бойцам пришли волонтеры. Сегодня в республике действует более 150 волонтерских цехов, где свыше 10 тысяч добровольцев на безвозмездной основе производят широкую линейку нужной фронту продукции, прежде всего средств маскировки.
По масштабам волонтерского производства мы занимаем лидирующие позиции среди регионов России.
Спасительные сети
«Башинформ» уже два года подряд принимает участие в работе гуманитарных конвоев Народного фронта Башкирии, доставившего в зону СВО десятки тонн различных грузов, в том числе сделанные руками волонтеров маскировочные сети.
«В условиях современной войны, когда над войсками и в ближних тылах постоянно висят беспилотники, наличие качественных маскировочных сетей становится жизненно важным не только на фронте, но и в десятках километрах от линии боевого соприкосновения, – рассказал «Башинформу» наш земляк, командир десантного подразделения с позывным «Скала». – Правильно установленная качественная масксеть может не только помешать противнику визуально обнаружить нашу технику и бойцов, но и скрыть их ночью от тепловизоров. В случае сброса гранаты с коптера или атаки FPV-дрона, они могут запутаться в сети и не взорваться. Подчеркну, что особым качеством отличаются масксети, сделанные по нашему заказу руками волонтеров Башкирии».
Одно из самых масштабных в России волонтерских производств маскировочных сетей смогла организовать руководитель волонтерского движения «Масксети Щит – Уфа» Зиля Фаттахова.
«На сегодняшний день в нашей республике действует более 150 волонтерских цехов, это лучший показатель в России и их число постоянно растет, – рассказала «Башинформу» Зиля Фаттахова. – Люди на безвозмездной основе производят широкий спектр нужной фронту продукции, но особым спросом со стороны бойцов пользуются маскировочные сети, защитные плащи-пончо и специальные костюмы для снайперов. Все это можно купить в магазинах или заказать в интернете, но наша продукция отличается высоким качеством и возможностью изготовления по спецзаказу под пожелания и параметры конкретных подразделений и бойцов. Мы получаем множество благодарностей, нам пишут, что сделанные руками волонтеров средства маскировки не раз спасали на фронте жизнь. Именно это заставляет работать с удвоенной силой».
Лучшая технология
Начав изготовление маскировочных сетей более трех лет назад, волонтеры Башкирии постепенно, с учетом мнений и отзывов фронтовиков, нашли лучшие материалы и технологии производства таких изделий.
По их словам, хорошая масксеть должна отвечать нескольким обязательным требованиям: не промокать, не издавать шуршащих звуков, быть прочной и не тянуться. Самое главное, она должна защищать объект от обнаружения тепловизором ночью и сливаться по тону с окружающей местностью днем.
«В своем производстве мы используем два основных материала, – поясняет Зиля Фаттахова. – В качестве основы идет капроновая нить, которая не провисает и не растягивается. Маскировочным элементом служит материал спанбонд, который не намокает, не выцветает на солнце и имеет множество цветовых оттенков. Он также почти не проводит тепло, что очень важно для защиты от обнаружения тепловизором. Все материалы мы закупаем в рулонах и нарезаем по нужным размерам. Плетение не должно давать правильных линий, а используемые цвета быть однотонными, ведь в природе таких сочетаний просто не существует. Очень важное значение имеет правильный выбор цветов материала, в этом вопросе мы постоянно советуемся с бойцами. К примеру, в Запорожье летом преобладает желтый цвет местности, а зеленая сеть будет только выдавать укрытый объект. Фронтовики присылают нам фото окружающего ландшафта. Это позволяет подобрать наиболее подходящий цвет материала и добиться максимального эффекта от маскировки».
Отметим, что волонтеры Башкирии изготовили и доставили в зону СВО более 40 тысяч маскировочных сетей, их общая площадь составляет свыше 800 тысяч квадратных метров.
В разных форматах
В дополнение к масксетям волонтеры наладили производство специальных плащей-пончо, способных обеспечить бойцам более эффективную защиту от обнаружения, в том числе с помощью тепловизоров. Такие изделия особенно популярны у разведчиков и медиков, вынужденных подолгу скрываться от воздушного и наземного наблюдения. Плащ-пончо состоит из пяти слоев разных материалов, в число которых входит синтепон, пароизоляция ондутисс и синтетический материал с мембранным водоотталкивающим покрытием на трикотажной основе алова. Такое сочетание обеспечивает максимальную теплоизоляцию и защиту от влаги, что делает наших бойцов практически невидимыми на поле боя в тепловом и оптическом спектре наблюдения. Производством плащей-пончо только в Уфе занимается 14 волонтерских цехов, изготовивших уже более 700 изделий.
Иногда волонтерам приходится выполнять весьма необычные заказы.
«Как-то к нам обратился отец бойца из расчета установки дистанционного минирования, за которой постоянно охотится противник, – рассказала Зиля Фаттахова. – Для нее нужно было изготовить невидимый в тепловизоры защитный чехол. Проблема в том, что после стрельбы установка нагревается до 300 градусов, и этот нагрев должен был выдержать материал защиты. Мы стали искать образцы огнеупорных тканей, экспериментировали со способами их пошива. В итоге подобрали материал на основе высокопрочных кевларовых нитей, который удовлетворил всем поставленным требованиям. Чехол был сшит и доставлен отцом бойца на фронт, где до сих пор успешно скрывает от противника ценную для нас боевую технику».
На лучшем уровне
Важным успехом волонтеров стало налаживание производства костюмов для снайперов типа «леший» и «кикимора», не уступающих по своим свойствам продукции лучших мировых брендов. Эту работу организовала дочь и мать военнослужащих Лилия Подчиварова, отправившая фронтовикам уже более 350 таких изделий.
«К костюмам для снайперов предъявляются особые, очень высокие защитные требования, вызванные спецификой их фронтовой работы, – пояснила Лилия. – Снайперский костюм должен не пропускать влагу, сохранять тепло, не сковывать движений и позволять фигуре бойца буквально растворяться на фоне местности. Изначально мы пробовали использовать мочало и различные веревки, но они оказались малопригодны для фронта. В итоге после долгого поиска остановились на материале спанбонд».
Изготовление снайперских костюмов в чем-то напоминает производство маскировочных сетей, но намного более сложно и кропотливо. Основу составляет сетка с ячейками размером сантиметр на сантиметр. К ним крепятся вырезанные вручную лепестки спанбонда разного размера, цвета и формы.
«Важное преимущество наших костюмов в том, что мы делаем их индивидуально, по параметрам конкретного бойца, с учетом носимого им специального снаряжения, –- поясняет Лилия Подчиварова. – Это позволяет добиться максимального удобства в использовании, от чего во многом зависит исход боев. Мы получаем множество отзывов, где опытные снайперы, использовавшие костюмы разных известных производителей, пишут нам восторженные и теплые слова благодарности. Мы не можем быстро выполнить все заказы, иногда ожидание может растянуться на месяц и более. Но бойцы все равно готовы ждать, точно зная, что именно волонтерский снайперский костюм из Башкирии даст лучшую маскировку и удобство на поле боя».
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