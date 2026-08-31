Рабочий тыл. Как Башкирия вышла в лидеры волонтерского производства для СВО

По их словам, хорошая масксеть должна отвечать нескольким обязательным требованиям: не промокать, не издавать шуршащих звуков, быть прочной и не тянуться. Самое главное, она должна защищать объект от обнаружения тепловизором ночью и сливаться по тону с окружающей местностью днем.

«В своем производстве мы используем два основных материала, – поясняет Зиля Фаттахова. – В качестве основы идет капроновая нить, которая не провисает и не растягивается. Маскировочным элементом служит материал спанбонд, который не намокает, не выцветает на солнце и имеет множество цветовых оттенков. Он также почти не проводит тепло, что очень важно для защиты от обнаружения тепловизором. Все материалы мы закупаем в рулонах и нарезаем по нужным размерам. Плетение не должно давать правильных линий, а используемые цвета быть однотонными, ведь в природе таких сочетаний просто не существует. Очень важное значение имеет правильный выбор цветов материала, в этом вопросе мы постоянно советуемся с бойцами. К примеру, в Запорожье летом преобладает желтый цвет местности, а зеленая сеть будет только выдавать укрытый объект. Фронтовики присылают нам фото окружающего ландшафта. Это позволяет подобрать наиболее подходящий цвет материала и добиться максимального эффекта от маскировки».

Отметим, что волонтеры Башкирии изготовили и доставили в зону СВО более 40 тысяч маскировочных сетей, их общая площадь составляет свыше 800 тысяч квадратных метров.

В разных форматах

В дополнение к масксетям волонтеры наладили производство специальных плащей-пончо, способных обеспечить бойцам более эффективную защиту от обнаружения, в том числе с помощью тепловизоров. Такие изделия особенно популярны у разведчиков и медиков, вынужденных подолгу скрываться от воздушного и наземного наблюдения. Плащ-пончо состоит из пяти слоев разных материалов, в число которых входит синтепон, пароизоляция ондутисс и синтетический материал с мембранным водоотталкивающим покрытием на трикотажной основе алова. Такое сочетание обеспечивает максимальную теплоизоляцию и защиту от влаги, что делает наших бойцов практически невидимыми на поле боя в тепловом и оптическом спектре наблюдения. Производством плащей-пончо только в Уфе занимается 14 волонтерских цехов, изготовивших уже более 700 изделий.