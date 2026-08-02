«Никто, кроме нас!» Как десантники из Башкирии выполняли боевые задачи СВО

Сегодня, когда Россия ведёт специальную военную операцию, десантники вновь подтверждают свою репутацию элитного рода войск, действуя на самых ответственных и опасных направлениях. И Башкирия, воспитавшая не одно поколение героев-десантников, вносит весомый вклад в эту ратную летопись. Республика по праву гордится своими десантниками.
В регионе сложилась добрая традиция масштабно отмечать День ВДВ. Глава Башкортостана Радий Хабиров ещё в 2022 году предложил собираться в этот день в военно-патриотическом парке «Патриот» и организовывать насыщенную праздничную программу.
2 августа 2025 года в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 95-летию Дня воздушно-десантных войск. В этот день десантников поздравил Глава республики, он вручил государственные наградыучастникам СВО и ветеранам ВДВ.
В Башкирии добровольческие батальоны носят имена героев — уроженцев республики, в том числе гвардии-майора ВДВ Александра Доставалова, чьё имя увековечено в названии одного из батальонов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО с 2022 года.
В День ВДВ в Башкирии также был открыт памятник легендарному командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову — человеку, чьё имя стало символом десантного братства, а в 2026 году в республике появится современный воздушно-десантный комплекс «Маргелов», ставшая тренировочной базой для подготовки будущих десантников.
Особого внимания заслуживают герои-десантники из Башкирии, чьи имена вписаны в летопись Воздушно-десантных войск. Особенно ярко они проявили себя в ходе специальной военной операции.
Житель села Верхняя Арша Белорецкого района, гвардии капитан Максим Рыбаков — ветеран сирийской кампании, участник учебных десантирований подразделений дивизии за Полярным кругом. На СВО он служил с самого её начала. В феврале 2023 года, когда солдаты ВСУ предприняли атаку на его позицию, Максим Рыбаков организовал засады и отвлёк противника огнём из крупнокалиберных пулемётов. Атака сорвалась, но ценой собственной жизни. За этот подвиг воин был удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.
Ещё один яркий пример десантника из Башкирии уроженец Бирска Борис Дудко. Офицер служил в Сирии, а затем выполнял воинский долг в ходе СВО. В одном из боёв воинское подразделение под его командованием совершило дерзкий обходной манёвр, вышло во фланг противника и уничтожило четыре танка, два БМП и около 40 солдат противника. Это позволило парашютно-десантному подразделению прорвать оборону и взять в плен 76 военнослужащих ВСУ, в том числе 17 офицеров. В декабре 2022 года Президент России Владимир Путин вручил «Золотую звезду» Героя Борису Дудко. Сегодня гвардии майор Дудко — участник президентской программы «Время героев».
Десантник спецназа ВДВ Дамир Лукманов участвовал в самом первом сражении спецоперации России 24 февраля 2022 года на аэродроме Антонов под Гостомелем. «Гостомельский десант», где российские бойцы малым числом отражали штурмы врага, проявив беспримерное мужество, войдёт в учебники военной науки.
В феврале 2025 года уроженцу Башкирии Дмитрию Авдонину указом президента страны присвоено звание Героя России и он стал уже 13-м по счёту Героем из республики. До поступления в Рязанское училище ВДВ он жил в Башкирии, за время службы побывал в Чечне, Дагестане, с первых дней участвует в СВО.
Командир группы спецназа, старший лейтенант Максим Серафимов отдал жизнь за спасение своих боевых товарищей в ходе СВО. Его именем назван военно-патриотический парк «Патриот» в Башкирии, где, как мы сообщили выше, ежегодно проходят торжественные мероприятия в честь Дня ВДВ.
Герой России Алмаз Сафин погиб при исполнении воинского долга в СВО: получив тяжёлое осколочное ранение, он продолжил управлять подчинёнными и вести прицельный огонь.
В январе 2025 года в деревне Кушманаково Бураевского района Башкирии состоялась церемония прощания с военнослужащим ВДВ Романом Куленком, погибшим в ходе СВО.
Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно обращался к десантникам со словами поддержки и благодарности. В 2025 году, поздравляя бойцов и ветеранов ВДВ с 95-летием войск, он отметил, что воздушно-десантные войска всегда, с момента своего создания имели особое значение в истории нашей страны.
«Это одни из самых боеспособных, одни из самых героических видов родов войск. Хочу сказать огромные слова благодарности всем, кто носит голубые береты, всем, кто совершил массовый героизм в войнах, тех, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане, кто боролся с международным терроризмом в Чеченской Республике, кто участвовал в миротворческих операциях и конечно всех тех, кто сегодня участвует в специальной военной операции. И сейчас десантники показывают примеры героизма воинской слаженности и настоящего воинского искусства», — сказал Радий Хабиров.
Участник СВО подполковник Дмитрий Смирнов, кавалер ордена Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени после возвращения с передовой работает заместителем председателя Ассоциации ветеранов СВО Республики Башкортостан.
Офицер более 25 лет посвятил военной службе, прошёл путь от курсанта артиллерийского училища до заместителя командира батальона, участвовал в боях под Артёмовском и Кременной. Сегодня продолжает службу в военном комиссариате республики и активно занимается общественной деятельностью. Дмитрий Смирнов поделился с «Башинформом» воспоминаниями и мыслями о том, что значит ВДВ.
«В 2022 году мы готовили подразделение к десантированию парашютным способом, стояла задача захватить аэродром в Гостомеле. Это был 331-й полк ВДВ 98-й воздушно-десантной дивизии. Правда, потом задачу изменили, и ребята заходили уже на вертолётах, без парашютного приземления.
Непосредственное участие в боевых действиях я принимал в 2023 году в составе своего батальона. Сначала это было Кременное направление, затем нас перебросили на Артёмовское направление. Почему именно нас? Когда «Вагнер» освобождал Бахмут, они держались там почти полгода, но после их ухода стало ясно, что кроме десантников никто не справится. Так нас и перекинули на данное направление, чтобы удержать город и дальше продвигаться к Часовому Яру на запад.
Меня часто спрашивают: есть ли разница между десантниками Афганистана, Северного Кавказа, Сирии и теми, кто воюет сейчас? Конечно, поколения меняются, меняется и вооружение. Раньше было одно, в Афганистане уже другое, а сейчас в ход идут нанотехнологии. Наши десантники успешно применяют FPV-дроны, беспилотные летательные аппараты для ударных действий и разведданных. Но традиции не меняются. Натиск, отвага, честь, дисциплина, упорство, всё это передаётся из поколения в поколение. У ветеранов Великой Отечественной, у афганцев, у тех, кто воевал на Северном Кавказе, и у нынешних воинов ВДВ дух один. И голубые береты, и тельняшки остаются символом братства.
ВДВ всегда были ударной силой. Когда началась специальная военная операция, первыми в бой вступили именно десантники и морская пехота. Их распределяли на все болевые точки, и до сих пор, где самый тяжёлый очаг, туда сразу посылают десантников. Это десятилетиями доказано, где горячо и опасно, там в бой вступает крылатая пехота. Самые сложные участки фронта всегда доверяют нам», — рассказал Дмитрий Смирнов.
Воздушный десантник Алим Габдуллин в Уфе работает старшим специалистом-экспертом в военном комиссариате Республики Башкортостан. До контракта с минобороны работал фельдшером скорой помощи.
Срочную службу проходил в спецназе, а на специальную военную операцию пошёл уже десантником. Служил в 2023–2025 годах в 98-й воздушно-десантной дивизии, в 217-м парашютно-десантном полку. Воевал на Бахмутском направлении и под Часовым Яром. Его позывной — «Док», а должность — фельдшер парашютно-десантной роты.
«Знаете, меня всегда поражало мужество и стойкость легендарных ВДВ. Это войска, прославившиеся своими подвигами. Взять хотя бы батальон майора Старчака под Москвой в 1941 году, бой в Мараварском ущелье в Афганистане в 1985 году, высоту 776 в Чечне, Приштинский марш-бросок в 1999 году. А уж Гостомель — это вообще нечто невероятное. Вот это всё и послужило для меня причиной пойти именно в воздушно-десантные войска. Я изначально решил, что хочу быть только там. Когда началась спецоперация, я подумал, что мой медицинский опыт сейчас нужнее не здесь, а там. Я семь лет проработал на скорой, знал, что в экстренных ситуациях не потеряюсь, а парням на передовой нужна именно такая помощь. С этими мыслями я и ушёл на фронт. Что я понял на войне? В первую очередь — это братство. ВДВ — это не просто род войск, это семья. И я горжусь, что был её частью», — сказал Алим Габдуллин.
Ветеран специальной военной операции Ильяс Мурзабаев родился Саратовской области в Перелюбском районе, вырос в Кугарчинском районе Башкирии, сейчас живёт в Булгаково. День его рождения 2 августа, как раз в День Воздушно-десантных войск. О крылатой гвардии мальчику часто рассказывал его отец, который в армии служил танкистом.
«С того самого момента я начал мечтать попасть именно в эти войска. Когда был мальчишкой, я часто видел воздушных десантников, смотрел на них и восхищался. Родился я в Салаватском районе, сейчас живу в Булгаково, но мечта о голубом берете и тельняшке оставалась со мной всегда.
На срочной службе я стал десантником. Служил в 2012–2013 годах в Уссурийске в 83-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Когда узнал, что попадаю именно в войска Маргелова, честно говоря, был просто счастлив. И день рождения, и служба — всё сошлось воедино.
После армии я таксовал. Всё было мирно, спокойно. Но в 2023 году я принял решение подписать контракт и отправиться на специальную военную операцию. Толчком послужил звонок моего двоюродного брата. Он сказал, что уходит по контракту. Я ему ответил: «Если ты идёшь — идём вместе». Но так получилось, что мы попали в разные части. Через полгода он погиб. Это очень тяжёлый момент, который до сих пор со мной.
На СВО я служил в штурмовом подразделении. Освобождал Авдеевку, воевал на Кураховском направлении. Там я получил ранение, после чего меня перевели в другую часть. Мы закреплялись на позициях. В декабре 2024 года получил ещё одно ранение — тяжёлое, мне оторвало ногу. Всего три раза был ранен. Но я не сломался. Сейчас продолжаю службу, работаю в военкомате.
Что дали мне ВДВ? В первую очередь — дисциплину и не сдаваться. В десантных войсках приказ не обсуждают, его выполняют любой ценой, даже если это кажется невозможным. На СВО идёт война дронов, технологий, нового оружия. Но дух десантника остаётся прежним. В военкомате вижу молодых пацанов, которые приходят оформляться. У них глаза горят. Я смотрю на них и думаю: «А может, это будущий десантник? Может, это будущий боец, который прославит наши войска и нашу страну?» Я знаю, что традиции ВДВ живы и продолжаются в новых поколениях», — поделился Ильяс Мурзабаев.
Воздушно-десантные войска сегодня, как и на протяжении всей своей истории, остаются элитой вооружённых сил России. В зоне специальной военной операции десантники действуют на самых сложных участках, проявляя мужество, профессионализм и самоотверженность. И пока есть такие воины, как крылатая гвардия России, страна спокойна за свою безопасность.
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