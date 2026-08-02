«Никто, кроме нас!» Как десантники из Башкирии выполняли боевые задачи СВО

Сегодня, когда Россия ведёт специальную военную операцию, десантники вновь подтверждают свою репутацию элитного рода войск, действуя на самых ответственных и опасных направлениях. И Башкирия, воспитавшая не одно поколение героев-десантников, вносит весомый вклад в эту ратную летопись. Республика по праву гордится своими десантниками.

В регионе сложилась добрая традиция масштабно отмечать День ВДВ. Глава Башкортостана Радий Хабиров ещё в 2022 году предложил собираться в этот день в военно-патриотическом парке «Патриот» и организовывать насыщенную праздничную программу.

2 августа 2025 года в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 95-летию Дня воздушно-десантных войск. В этот день десантников поздравил Глава республики, он вручил государственные наградыучастникам СВО и ветеранам ВДВ.

В Башкирии добровольческие батальоны носят имена героев — уроженцев республики, в том числе гвардии-майора ВДВ Александра Доставалова, чьё имя увековечено в названии одного из батальонов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО с 2022 года.

В День ВДВ в Башкирии также был открыт памятник легендарному командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову — человеку, чьё имя стало символом десантного братства, а в 2026 году в республике появится современный воздушно-десантный комплекс «Маргелов», ставшая тренировочной базой для подготовки будущих десантников.

Особого внимания заслуживают герои-десантники из Башкирии, чьи имена вписаны в летопись Воздушно-десантных войск. Особенно ярко они проявили себя в ходе специальной военной операции.

Житель села Верхняя Арша Белорецкого района, гвардии капитан Максим Рыбаков — ветеран сирийской кампании, участник учебных десантирований подразделений дивизии за Полярным кругом. На СВО он служил с самого её начала. В феврале 2023 года, когда солдаты ВСУ предприняли атаку на его позицию, Максим Рыбаков организовал засады и отвлёк противника огнём из крупнокалиберных пулемётов. Атака сорвалась, но ценой собственной жизни. За этот подвиг воин был удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.

Ещё один яркий пример десантника из Башкирии уроженец Бирска Борис Дудко. Офицер служил в Сирии, а затем выполнял воинский долг в ходе СВО. В одном из боёв воинское подразделение под его командованием совершило дерзкий обходной манёвр, вышло во фланг противника и уничтожило четыре танка, два БМП и около 40 солдат противника. Это позволило парашютно-десантному подразделению прорвать оборону и взять в плен 76 военнослужащих ВСУ, в том числе 17 офицеров. В декабре 2022 года Президент России Владимир Путин вручил «Золотую звезду» Героя Борису Дудко. Сегодня гвардии майор Дудко — участник президентской программы «Время героев».

Десантник спецназа ВДВ Дамир Лукманов участвовал в самом первом сражении спецоперации России 24 февраля 2022 года на аэродроме Антонов под Гостомелем. «Гостомельский десант», где российские бойцы малым числом отражали штурмы врага, проявив беспримерное мужество, войдёт в учебники военной науки.

В феврале 2025 года уроженцу Башкирии Дмитрию Авдонину указом президента страны присвоено звание Героя России и он стал уже 13-м по счёту Героем из республики. До поступления в Рязанское училище ВДВ он жил в Башкирии, за время службы побывал в Чечне, Дагестане, с первых дней участвует в СВО.

Командир группы спецназа, старший лейтенант Максим Серафимов отдал жизнь за спасение своих боевых товарищей в ходе СВО. Его именем назван военно-патриотический парк «Патриот» в Башкирии, где, как мы сообщили выше, ежегодно проходят торжественные мероприятия в честь Дня ВДВ.

Герой России Алмаз Сафин погиб при исполнении воинского долга в СВО: получив тяжёлое осколочное ранение, он продолжил управлять подчинёнными и вести прицельный огонь.

В январе 2025 года в деревне Кушманаково Бураевского района Башкирии состоялась церемония прощания с военнослужащим ВДВ Романом Куленком, погибшим в ходе СВО.

Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно обращался к десантникам со словами поддержки и благодарности. В 2025 году, поздравляя бойцов и ветеранов ВДВ с 95-летием войск, он отметил, что воздушно-десантные войска всегда, с момента своего создания имели особое значение в истории нашей страны.

«Это одни из самых боеспособных, одни из самых героических видов родов войск. Хочу сказать огромные слова благодарности всем, кто носит голубые береты, всем, кто совершил массовый героизм в войнах, тех, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане, кто боролся с международным терроризмом в Чеченской Республике, кто участвовал в миротворческих операциях и конечно всех тех, кто сегодня участвует в специальной военной операции. И сейчас десантники показывают примеры героизма воинской слаженности и настоящего воинского искусства», — сказал Радий Хабиров.

Участник СВО подполковник Дмитрий Смирнов, кавалер ордена Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени после возвращения с передовой работает заместителем председателя Ассоциации ветеранов СВО Республики Башкортостан.