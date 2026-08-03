Бывший военный из Башкирии возвращает людей в прошлое

В райцентре Краснокамского района — в селе Николо-Берёзовка — Альберт Загитович открыл склад-музей под названием «Блошинка». Там можно найти всё, что использовалось в хозяйстве в прошлом веке. И даже в позапрошлом. И сам проводит там экскурсии. Выкупил старинное кирпичное здание и преобразил его.

— Здесь была заброшка. Лет 10 назад, можно сказать, здесь бомжатник был. Деревья росли, кусты. Я вложился, здание отремонтировал, пристройку недавно сделал. Денег вложено вагон и маленькая тележка. Хотел здесь барахолку сделать, чтобы люди приходили и продавали свои вещи. Но не очень-то люди пошли. Тогда я сам стал заполнять пространство, — рассказывает Альберт Харипов в интервью Электрогазете.

Сейчас «Блошинка» стала местной достопримечательностью. Когда в Николо-Берёзовку приезжают экскурсии, то их ведут сначала в районный историко-краеведческий музей, а потом к хозяину «Блошинки». Альберт Загитович — военный в отставке. Со свойственной ему экспансивностью он встречает экскурсантов и открывает ворота в историю.

— Возможно, этот дом лицезрела жена Ленина — Надежда Крупская, когда посещала в 1919 году Николо-Березовку с агитационным пароходом «Красная звезда». Доказать не могу, но это вполне вероятно, — начинает экскурсию Альберт Харипов.

Во дворе дома у него старинный хозяйственный инвентарь. Коллекция топоров. Тяпки, которыми рубили капусту на закваску. Корыта, в которых эту капусту рубили. Чугунки, мясорубки, дверные замки, весы, печные дверцы. Всё это принесли местные жители. Есть даже кирпичи. Непростые кирпичи. Именные.

— Вот эти кирпичи я привожу по три штуки на самолете из Питера. Они фамильные. Зачем они из Питера сюда перешли? Потому что у нас нет кирпичей именных. А нужны именные кирпичи. Люди это коллекционируют. И стоят некоторые 500-600 рублей. А бывает и дороже. Допустим, около двух тысяч стоит кирпич Уткина. Они редкие. У Уткина завод был кирпичный. И вот на кирпиче написано: «Уткин». Значит, этот кирпич видел царя, революцию прошел, блокаду прошел. Возможно, он из того дома, где Путин жил, мало ли.

А это радиоточки, ближайшая ушедшая история. Ещё 20 лет назад они были в каждом доме. Радиоточка круглосуточно работает, при этом не просит электричества, не замыкает. Те, кто постарше, прекрасно помнят, что для радио были специальные розетки на 30 ватт. Я прослужил в армии 28 лет, из них большую часть в военкоматах курировал связь, — вспоминает Альберт Загитович. — В военкомате было оборудование, которое в эти радиоточки впаяно было. В случае тревоги я из военкомата подавал сигнал, и у тех, у кого было предписание, сигнал звучал из радиоточки. Человек понимал, что его вызывает военкомат, и являлся по вызову. Это было в 80-х годах. В 2000-х годах этого уже не стало. И радиоточки тоже пропали.

Вот старые отрывные календари. Сейчас пошла мода дарить на день рождения странички старых отрывных календарей. Допустим, родился человек в 1988 году. Находят день, в который он родился, листочек отрывают, в раму вставляют и дарят. Соответственно, и стоят такие листочки дорого.

Большой популярностью пользуется пионерская атрибутика. Приехал я как-то на слет в Уфу. И на всякий случай привез с собой пионерию. Всё красное. Просто хотел посидеть, пообщаться. Так у меня антикварщики выкупили всё, чтобы потом перепродавать.

— Меня иногда спрашивают: «Альберт, зачем тебе всё это старьё нужно?» А я удовольствие получаю, когда его показываю. Когда я экскурсию веду, жена мне говорит: «Ну что ты кричишь, орёшь?» А я просто рассказываю так громко, увлекаюсь. Я радуюсь, когда есть аудитория, когда меня внимательно слушают. Это ни с чем несравнимое удовольствие.

«Блошинка» стала местом притяжения для людей. На площади возле неё Альберт Харипов проводит различные праздники. Обязательным мероприятием стал День пионерии. Приходят бывшие пионеры, повязывают пионерские галстуки, бьют в барабаны, трубят в горны, слушают «Пионерскую зорьку», поют пионерские песни.

Ещё одной акцией, которую придумал и воплотил в жизнь этот неугомонный человек, стали «Камские камни». На гладких речных камнях художники из Башкирии изображают символ Николо-Берёзовки — Троице-Никольский храм. Альберт оплачивает их работу. А потом раздаёт бесплатно эти мини-картины приезжающим гостям. Взамен просит, чтобы они рассказывали об этой акции в своих соцсетях или другими способами. Так о Николо-Берёзовке узнают всё больше людей.

А ещё Альберт Харипов стал снимать на свои деньги небольшие патриотические фильмы, в которых используются старинные вещи и военная форма, которой он тоже увлекается. К съёмкам он привлекает местных жителей, сам участвует в написании сценария, выступает в роли режиссёра и актёра. Играет военных. Играет искренне, по-честному. Уже сняты фильмы по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», по стихотворению Мусы Джалиля «Чулочки», по произведениям Ольги Киевской «Баллада о матери» и Роберта Рождественского «Баллада о зенитчицах».

У этого необыкновенного человека много дел и много задумок. И главное, что его отличает — все свои идеи он реализует. Как его хватает на всё — не очень понятно. Может быть, и хорошо, что непонятно. Должна же в жизни оставаться какая-то загадка.