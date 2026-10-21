Каков ценник на чужую беду? В Башкирии предостерегли семьи участников СВО

«Система уже отлаженная. Межведомственное взаимодействие внутри республики, на федеральном уровне и с другими регионами настолько отработано, что чаще всего не составляет труда составить алгоритм, что делать дальше. Да, бывают очень сложные моменты, максимально трудные, но к этому времени они становятся единичными. За такие случаи мы боремся, собираем доказательную базу, работаем с различными структурами, пишем официальные запросы. Бывает, и 10 месяцев боремся, и 7 месяцев, и 2 года. Но в основном алгоритм рабочий. Кроме того, в республике создана рабочая группа по поиску пропавших без вести участников СВО из республики», — добавила Эльвира Мацкевич.

Мошенники и «чудо-поисковики»

Отдельно Эльвира Мацкевич остановилась на платных услугах нечистых на руку «специалистов», которые обещают найти пропавших без вести бойцов. По её словам, ни одна поисковая система в интернете никогда не найдёт без вести пропавшего бойца.

«Таких поисковых систем просто не существует. Мне показали ценники по сопровождению семьи без вести пропавшего бойца. За консультацию просят 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей стоит запрос, 75 тысяч рублей придётся выложить за ежемесячное сопровождение. Это верх цинизма. Бессовестный человек предлагает семье без вести пропавшего такой прайс. Он наживается на горе людей. Ничего святого. Я отправила официальное обращение в прокуратуру с целью провести проверку данных аккаунтов. Надеюсь, правоохранительные органы дадут реальную оценку, и мы не будем больше терпеть мошенников», — заявила руководитель комитета.

Мошеннические схемы постоянно обновляются. Если раньше аферисты начинали диалог словами «придите в военкомат, вашему бойцу пришла награда, назовите код из СМС», то сейчас говорят: «Мы хотим передать личные вещи бойца, вас беспокоит центр опознания», «мы видели вашего бойца в госпитале, он лежал с моим братом», «мы видели вашего бойца по телевизору», «заплатите 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей». Иногда представляются сослуживцами: «Я служил с вашим мужем, сыном, зятем, у меня есть информация». Это тоже край цинизма, отметила Эльвира Мацкевич.

Плата за недоверие

Эльвира Мацкевич привела пример. Участник СВО не поверил в быстрое официальное решение вопроса. Она рассказала, что к ней полгода назад обратился военнослужащий по вопросу увольнения. Дело в том, что он единственный опекун ребенка умершей жены. На основании указа президента РФ солдат имеет право уволиться, но для этого надо приехать в войсковую часть. Он этого не сделал, однако рапорт написал.

Эльвира Мацкевич и её коллеги связались с командиром воинской части. Командование отнеслось с пониманием к ситуации. Бойцу велели ехать с рапортом и документами в пункт постоянной дислокации части, где его должны были представить к увольнению.

«Мы дали ему маршрут, объяснили, что надо сделать и всё будет нормально, вернётся к дочери. Проходит полгода, и боец мне сообщает о том, что его объявили самовольно оставившим часть и к нему домой приехали представители войсковой части. Спросила его, почему он не поехал в назначенное время в часть. Оказывается, не поверил нам, заплатил немаленькие деньги адвокату, который обещал в кратчайшие сроки уладить все вопросы. Конечно же, за полгода псевдоюрист ничего не сделал. Сейчас боец уехал в зону СВО, но командование снова пошло навстречу нашему ходатайству. Его документы приводят в порядок, статус, будет проведена аттестационная комиссия, его будут увольнять в рамках положенного», — рассказала руководитель комитета.

По результатам опроса семей участников СВО максимальная сумма, которую платные «юристы» просили за урегулирование проблем, достигала порядка 800 тысяч рублей.

«Увольнение положено только по определённым случаям, просто так этого не сделать. Обманывают и за получение выплат. Но их оформляет войсковая часть, республиканские выплаты идут через МФЦ. Есть официальные органы, которые за это отвечают. Зачем нанимать сомнительных юристов, когда есть возможность обратиться за помощью в государственные структуры», — подчеркнула Эльвира Мацкевич.

Она отметила, что в вопросах выплат бывают бюрократические пробуксовки, но они решаются во взаимодействии с войсковой частью.

«Военнослужащий получил ранение в 2024 году, выплаты успели оформить, однако деньги не поступили. Через полгода боец погиб, но не вследствие ранения, а при выполнении другой боевой задачи. Ко мне обратилась его жена, спросила, можно ли получить полагающиеся деньги? С войсковой частью отработали вопрос, наследникам выплаты поступили. Ошибка была банальная. Разобрались, исправили. Но чудо-юристы говорят: „Мы вам сделаем быстро и просто“. Но так это не работает», — сказала Эльвира Мацкевич.

Что ещё?

Среди других проблем семей Эльвира Мацкевич назвала вопросы, связанные с военнопленными и прохождением военно-врачебной комиссии.

В первом случае родным важно узнать, как их мужчина может попасть в списки на обмен.

«Есть Главный координационный центр Министерства обороны, который всё фиксирует и этим занимается. Есть уполномоченный по правам человека. Списки составляются, но мы никогда не знаем, кто попадёт при очередном обмене. Мошенники говорят: „Мы внесём в списки на обмен“. Но ни один человек не может на это повлиять, поскольку решение принимает украинская сторона. Ребята, которые возвращаются из плена, говорят: „Мы до последнего не знали. Нас называют, мы выходим. Пока не сообщат, что ты сегодня едешь домой, никто не знает“. Ожидание может длиться месяц, год, два, три», — рассказала Эльвира Мацкевич.