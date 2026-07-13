Глава Башкирии: Не успокоимся, пока не найдём последнего воина СВО

Башкирия будет искать каждого пропавшего без вести участника специальной военной операции. Власти республики приложат все усилия, чтобы вернуть их домой. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства региона сказал Радий Хабиров.

Глава Башкирии напомнил о встрече с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой, которая состоялась 10 июля в Москве.

«Откровенно скажу, основной разговор был о поддержке участников СВО и, конечно, вопрос по возврату наших ребят, которые находятся в плену либо без вести пропали. Вы видите, что Яна Валерьевна на этой работе сосредоточилась. Эту работу координирует наш депутат Ирина Панькина. Я так и сказал, что пока последнего нашего воина не найдём, мы успокаиваться не будем», — отметил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.