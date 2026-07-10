Радий Хабиров назвал главную задачу в сфере защиты прав человека

«Одна из самых важных задач сегодня — это защита прав участников СВО, подчеркнул Хабиров. — Существует много вопросов, которые нужно решать для того, чтобы военнослужащие по возвращении домой получали всю необходимую поддержку государства.
И конечно, очень сложная тема — вопросы, связанные с возвращением наших ребят из плена и поиском пропавших без вести. Их координацию в республике по моей просьбе осуществляет депутат Государственной Думы Ирина Александровна Панькина».
Руководитель региона попросил Яну Валерьевну оказать всестороннее содействие работе комиссии по поиску и возвращению военнослужащих.
«Будем эту работу делать столько, сколько надо, — сказал Глава республики. — Желаю Яне Валерьевне удачи в этом очень непростом, но очень благом деле».
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