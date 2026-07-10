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15:38 (UTC+5), 10 Июля 2026

Радий Хабиров назвал главную задачу в сфере защиты прав человека

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров обсудил вопросы защиты прав человека с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой.

Фото: Пресс-служба | Администрации Главы РБ
Лейла Аралбаева

«Одна из самых важных задач сегодня — это защита прав участников СВО, подчеркнул Хабиров. — Существует много вопросов, которые нужно решать для того, чтобы военнослужащие по возвращении домой получали всю необходимую поддержку государства.

И конечно, очень сложная тема — вопросы, связанные с возвращением наших ребят из плена и поиском пропавших без вести. Их координацию в республике по моей просьбе осуществляет депутат Государственной Думы Ирина Александровна Панькина».

Руководитель региона попросил Яну Валерьевну оказать всестороннее содействие работе комиссии по поиску и возвращению военнослужащих.

«Будем эту работу делать столько, сколько надо, — сказал Глава республики. — Желаю Яне Валерьевне удачи в этом очень непростом, но очень благом деле».

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