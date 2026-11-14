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Всё для Победы

Глава Башкирии рассказал о командире огневой группы отряда «БАРС»

Всё для Победы
Всё для Победы
Практика «СВОи рядом» из Башкирии признана лучшей в России
Всё для Победы
Сотрудник администрации в Башкирии заключил контракт с отрядом «БАРС»
Всё для Победы
Ветеран СВО из Уфы взял серебро на международных играх паралимпийцев
Всё для Победы
Радий Хабиров пригласил ветеранов СВО в программу «Время героев»
Общество
В Башкирии установили бюст Героя России Владислава Бочарова
Всё для Победы
В Башкирии бойцы СВО и их семьи получат приоритет при оказании соцуслуг
Эксклюзив
Всё для Победы
Преподаватель лицея из Башкирии рассказал о службе в «БАРСе»
Всё для Победы
В зоне СВО служат три поколения мужчин одной семьи из Башкирии
Всё для Победы
Радий Хабиров поручил помочь бойцу СВО восстановиться в колледже
Всё для Победы
Хабиров: участники СВО — «новая энергия» и элита, которая придёт в Башкирию
Всё для Победы
Глава Башкирии поручил увеличить поставки дронов «Уфимец» в зону СВО
Всё для Победы
Бойцы СВО попросили закрепить имена героев за башкирскими батальонами
Всё для Победы
Службу участников СВО засчитают в стаж муниципальной службы
Всё для Победы
В Башкирии начнёт работу отделение реабилитации участников СВО
Культура
В Башкирии стартовал фестиваль творчества добровольцев «Волонтерская душа»
Всё для Победы
Ветеран СВО из Башкирии открыл свое дело благодаря господдержке
Обзор
Всё для Победы
Отряд «БАРС» Башкирии проходит слаживание и учится отражать атаки БПЛА
Всё для Победы
Отряд «БАРС» из Башкирии отправился на боевую подготовку
Всё для Победы
Бойцы из Башкирии смогут подать заявки на новый поток «Времени героев»
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