Ветеран СВО из Дюртюлинского района Валерий Янгличев собрал гусеничную платформу «Ёрш». Наземный помощник поможет доставить бойцам боеприпасы и медикаменты на передовую. Об этом рассказал глава района Риф Юсупов.
Валерий Янгличев собрал гусеничную платформу в своей мастерской. Военнослужащий служил на передовой, поэтому не понаслышке знает, что именно нужно на фронте.
«Каждое изобретение — это стопроцентное попадание в реальные задачи бойцов. Сегодня они востребованы и на передовой, и в тылу. Ранее он разработал наземный дрон-вездеход, мотоколяску и другие технические решения», — сообщил Риф Юсупов.
Гусеничную платформу в ближайшее время отправят в полк «Башкортостан».
Ранее в Башкирии разработали приложение «Ветеран 02» для участников и ветеранов СВО.
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