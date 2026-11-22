Ветеран СВО из Дюртюлинского района Валерий Янгличев собрал гусеничную платформу «Ёрш». Наземный помощник поможет доставить бойцам боеприпасы и медикаменты на передовую. Об этом рассказал глава района Риф Юсупов.

Валерий Янгличев собрал гусеничную платформу в своей мастерской. Военнослужащий служил на передовой, поэтому не понаслышке знает, что именно нужно на фронте.

«Каждое изобретение — это стопроцентное попадание в реальные задачи бойцов. Сегодня они востребованы и на передовой, и в тылу. Ранее он разработал наземный дрон-вездеход, мотоколяску и другие технические решения», — сообщил Риф Юсупов.

Гусеничную платформу в ближайшее время отправят в полк «Башкортостан».

Ранее в Башкирии разработали приложение «Ветеран 02» для участников и ветеранов СВО.