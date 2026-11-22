Волонтеры Гафурийского района сшили более 700 антидроновых одеял. О «швейном батальоне» из села Красноусольский рассказал глава района Венер Вахитов.

Гафурийские волонтеры начали свою работу в прошлом году с пошива антидроновых одеял. Недавно мастерицы освоили технологию изготовления маскировочных плащей-пончо с защитой от тепловизоров. За полтора года «швейбат» сшил и отправил на фронт более 700 одеял и 60 пончо. Как отметил глава муниципалитета, изделия доказали свою эффективность на поле боя.

«За этими цифрами стоит главное — спасённые жизни. Звук работающих машин в "швейбате" не умолкает. Сегодня руками волонтёров шьётся очередная партия гуманитарной помощи для участников спецоперации», — сообщил Венер Вахитов.

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