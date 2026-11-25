Госкомитет Башкирии по ЧС направил очередной гуманитарный конвой в зону СВО. Помощь собирали сотрудники госкомитета и подведомственных учреждений по заявкам самих бойцов, проходящих службу на территории Херсонской области.
«Это не разовая акция, а постоянная работа. За каждой заявкой — реальные потребности тех, кто сегодня на передовой. Поэтому сбор идёт с особым вниманием к деталям: важно, чтобы помощь была нужной и своевременной.
Как определил в своем Послании в этом году Глава Башкортостана Радий Хабиров: мы делаем все для Победы!» — сообщил председатель госкомитета Кирилл Первов.
Ранее Глава Башкирии заявил, что каждые две недели из республики должен уходить на СВО гумконвой.
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