Каждые две недели из республики должен уходить на СВО гумконвой – Хабиров

Сегодня в Уфе на 37-м пленарном заседании Госсобрания Башкортостана седьмого созыва Глава республики Радий Хабиров обозначил ключевые задачи, которые стоят перед республикой.
«Первое – это решение задач специальной военной операции, поддержка участников СВО и их семей. Важно обеспечить наших земляков на передовой всем необходимым. Прежде всего, это техническое оснащение и средства защиты. Каждые две недели из республики должен уходить на фронт гуманитарный конвой. Прошу обеспечить финансирование всей этой ответственной работы.
Наши воины возвращаются домой из зоны боевых действий. Главная задача на всех уровнях – помочь им с адаптацией к мирной жизни, поиском работы. С этой целью в городах открываются филиалы республиканского отделения фонда «Защитники Отечества». Правительству совместно с органами местного самоуправления необходимо создавать при этих филиалах дополнительные центры поддержки участников СВО. Нужно охватить каждого ветерана мерами поддержки, организовать медицинскую и социальную реабилитацию, предметно заниматься вопросами трудоустройства.
Важнейшая задача в рамках решения задач СВО – укрепление обороноспособности страны. Все предприятия должны работать на это в полную силу, при нашей всемерной кадровой, организационной поддержке», – отметил Радий Хабиров.
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