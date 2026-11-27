Конференция приурочена памяти героически погибшего в ходе специальной военной операции торакального хирурга Республики Башкортостан Михаила Каменева.

«Сегодняшняя конференция — дань памяти нашим героям. Хочу от души поблагодарить врачей, которые принимают участие в этой очень тяжёлой работе. Спасибо вам, что проявляете самые лучшие качества настоящего российского врача.

У нас на самом деле достаточно большое количество героев. Вы все знаете и помните, наверное, Азамата Муллашева — нашего земляка, который накрыл собой раненого, потерял ногу. Замечательный человек, сейчас он уже вернулся, ищет себя в современной мирной жизни. Я отправил на него материалы для присвоения звания Героя Российской Федерации, потому что это действительно подвиг, который достоин восхищения и присвоения звания Героя. Документы находятся в Москве, посмотрим, как дальше будет идти дело. Вот такие у нас герои есть.

Вы знаете, что у нас в составе полка «Башкортостан» действует медицинский отряд. Это тоже героические наши врачи, за что им низкий поклон и слова благодарности», — отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

По мнению Главы региона, такие форумы должны нести прикладную научно-практическую практику, которая позволит делиться накопленным опытом.

Справка

Михаил Владимирович Каменев (27.09.1975 — 05.11.2023) — выдающийся торакальный хирург, герой специальной военной операции.

Михаил Каменев учился в уфимской школе № 3 (ныне гимназия им. А. М. Горького), а также занимался в музыкальной школе по классу фортепиано и хорошо играл на гитаре. В школе был активным учеником, участвовал в общественных мероприятиях и показывал отличные результаты на олимпиадах по физике, химии и биологии. Уже в старших классах Михаил проявлял интерес к медицине, поэтому выбор профессии врача был глубоко осознанным.

В 1999 году с отличием окончил педиатрический факультет БГМУ, после чего устроился в отделение грудной (торакальной) хирургии РКБ им. Г. Г. Куватова, где трудились его отец и старший брат.

Михаил Владимирович — врач-торакальный хирург высшей квалификационной категории. Обладал уникальным опытом универсального хирурга. Работал в составе санитарной авиации, регулярно вылетая в районы Башкортостана для проведения сложнейших операций нетранспортабельным пациентам на местах. В период пандемии COVID-19 самоотверженно трудился в «красной зоне».

Активно занимался исследовательской работой по хирургическому лечению заболеваний органов грудной клетки. Публиковал научные статьи в рецензируемых журналах и готовился к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Имеет благодарности и почетные грамоты от РКБ им. Г. Г. Куватова, министерства здравоохранения РБ и Почетную грамоту правительства РБ.

С марта по май 2023 года Михаил Владимирович в качестве врача-добровольца оказывал помощь раненым и гражданскому населению в городе Красный Луч (ЛНР). В августе 2023 года заключил контракт на военную службу. В звании лейтенанта медицинской службы служил командиром медицинского взвода 30-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. 5 ноября 2023 года героически погиб под Авдеевкой во время эвакуации раненых с передовой.

Посмертно награжден Орденом Мужества и Орденом генерала Шаймуратова.

9 декабря 2024 года в День Героев в гимназии № 3 г. Уфа открыли мемориальную доску Михаилу Владимировичу Каменеву. Также по поручению Главы Башкортостана Республиканскому госпиталю ветеранов войн присвоено имя Михаила Владимировича Каменева.