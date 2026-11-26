Директор школы из Альшеевского района Марат Шигабутдинов стал бойцом отряда «БАРС». Об этом сообщил глава района Наиль Абелгузин.

Шигабутдинов отправился служить в «БАРС», чтобы защищать республику от вражеских атак БПЛА.

«Над нашим небом пролетают беспилотники, противник пытается уничтожить наши стратегические объекты. Натиск врага очень сильный, ждать, когда война закончится, — это не дело. Поэтому я принял решение подписать контракт с минобороны, — сказал боец «БАРСа». — Я уже прошел первый этап боевого слаживания, теперь жду второй».

Марат Шигабутдинов также рассказал, что служба проходит на территории республики. Бойцов распределяют по стратегическим объектам региона, где они должны нести дежурство. Два месяца они выполняют задачи по отражению атак, затем столько же времени работают по своей гражданской специальности. Служба идёт без отрыва от основной работы. Боевое применение занимает не более шести месяцев в году.

За время выполнения задач бойцам отряда выплачивается дополнительное вознаграждение в размере двух тысяч рублей в сутки, при этом сохраняется зарплата по основному месту работы, начисляется оклад по воинскому званию и должности. За уничтожение беспилотников предусмотрено отдельное поощрение.

Попасть в отряд «БАРС» в Башкирии можно через военкомат по месту жительства или по единому телефону 8-987-253-65-30.