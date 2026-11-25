«Сцена мужества» объединит на одной площадке любительские театральные, студенческие и творческие коллективы, которые через язык искусства говорят о самых актуальных темах современности. Главная миссия конкурса — поддержка авторов, обращающихся к важным общественным вопросам, а также сохранение и развитие богатейших традиций театрального искусства.

«Спектакли, представленные в этот день, станут не просто художественным высказыванием, но и данью уважения мужеству и силе духа», — отметили организаторы.

Начало в 10.00 в ДК на ул. Кустарной, 17. Вход свободный, 6+

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