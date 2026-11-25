Среди авторов закона — председатель ГД Вячеслав Володин и другие депутаты фракции «Единая Россия».
«Поддержка наших защитников – один из ключевых приоритетов Госдумы. Принятие закона даст участникам СВО дополнительную возможность реализоваться в мирной жизни. Это люди, которые смогут повысить эффективность муниципального управления и внести свой вклад в развитие городов и поселков», — отмечал Вячеслав Володин.
В соответствии с законом в стаж муниципальной службы будет засчитываться время нахождения на военной службе по контракту. Кроме того, в стаж службы в органах местного самоуправления будут засчитываться периоды службы в органах внутренних дел, принудительного исполнения и уголовно-исполнительной системе.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии как новую меру поддержки запускают социальные экскурсии для членов семей погибших участников спецоперации. Для них стартуют двухдневные туры. До конца года посетить знаковые места и почтить память своих близких смогут более 500 человек.
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