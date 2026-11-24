Среди предложенных маршрутов есть поездки в разные уголки республики. Например, участники смогут побывать в купеческом Бирске, узнать поближе Уфу, Стерлитамак и Белебей, посмотреть шиханы, Евразийский музей кочевых цивилизаций, источник Красный Ключ, Свято-Георгиевский мужской монастырь и многое другое.

Организаторы продумали все для комфортной поездки: трансфер, проживание, завтраки, экскурсии, страхование участников. Так семьи героев смогут отвлечься от повседневных забот, получить новые впечатления и провести время с близкими.

В программе могут принять участие супруги, состоявшие в зарегистрированном браке; родители и усыновители; дети до 18 лет, включая рожденных после гибели отца; дети до 23 лет, обучающиеся очно; лица, находившиеся на иждивении участника СВО на дату гибели; фактические воспитатели, опекуны, попечители.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «Социальный туризм для семей участников СВО», выбрать понравившийся маршрут и оставить заявку.

Если возникли трудности, представители всех районов и городов готовы помочь, их контакты есть на сайте.

Узнать информацию подробнее можно по телефонам: +7 347 218-17-65, +7 347 218-17-64. Проект координирует министерство предпринимательства и туризма РБ.

Полная информация обо всех мерах поддержки для бойцов СВО и их семей собрана в лонгриде «Башинформа».