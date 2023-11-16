Кому положено: участникам СВО; членам семей участников СВО: супругу (супруге), состоящему (состоящей) в зарегистрированном браке, родителям (усыновителям), в том числе участников СВО, погибших (умерших) или безвестно отсутствующих до дня объявления их в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации умершими;

- детям участников СВО, погибших (умерших) или безвестно отсутствующих до дня объявления их в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации умершими, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в возрасте от 18 до 23 лет;

- лицам, признанным фактическими воспитателями, опекунами, попечителями участников СВО, в том числе погибших (умерших) или безвестно отсутствующих до дня объявления их в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации умершими.



Что нужно знать: длительность лечения составляет 14 дней, воспользоваться льготой можно один раз. Период лечения можно разделить с одним близким родственником – по 7 дней – либо передать право на все 14 дней лечения одному из близких родственников.