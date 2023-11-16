Льготы и выплаты семьям
участников СВО в Башкирии
— полный гид 2026
В Башкирии действует более 60 мер поддержки участников СВО и членов их семей. Совместно со специалистами республиканских министерств и ведомств подготовили актуальный справочник. Для вашего удобства мы объединили некоторые меры в один пункт.
1.- 2. Бесплатное горячее питание
Кому положено: школьникам 1-11 классов, студентам колледжей, обучающимся очно.

Куда обращаться: в школу или колледж, где учится ребенок, либо в МФЦ.

Какие документы нужны: заявление и справка из военного комиссариата.

КСТАТИ

При наличии у участника СВО QR-кода:

при обращении через МФЦ и госуслуги статус подтверждается автоматически по QR-коду, справка, подтверждающая статус участника СВО, не нужна.

3. Бесплатные продукты из «Молочной кухни»
Кому положено: беременным женщинам и кормящим матерям – супругам участников СВО, детям до трех лет.

Куда обращаться: в ближайший раздаточный пункт «Молочной кухни» (график работы и адреса здесь), через МФЦ.

Какие документы нужны: заявление, справка из военного комиссариата, медицинское назначение, копия свидетельства о браке (для беременных и кормящих), копии паспорта и СНИЛС.

4. 60 бесплатных поездок в месяц на городских и пригородных автобусах
Кому положено: детям участников СВО — школьникам и студентам всех учебных заведений до 23 лет, обучающимся очно.

Куда обращаться: в филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения, в школу, где учится ребенок, либо в МФЦ.

Какие документы нужны: заявление, копия свидетельства о рождении или паспорта, справка СВО.

Что нужно знать: оплачивать проезд можно картой школьника, картой «Алга» или банковской картой платежной системы «Мир». Данные карты подают вместе с документами и ежемесячно на них начисляют 60 поездок. Если не израсходовать лимит, то остаток сгорит. Все, что сверх лимита, нужно оплатить самостоятельно. Льготный проезд действует на регулярных городских и пригородных маршрутах. Пригородными считаются маршруты, проходящие за пределами черты города на расстоянии до 50 км включительно, и все внутрирайонные маршруты.
5. Зачисление в детский сад в первоочередном порядке
Кому положено: детям участников СВО и лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения, в возрасте от полутора лет.

Куда обращаться: в отдел образования администрации района или города, в МФЦ.

Какие документы нужны: заявление и справка из военного комиссариата.

Что важно знать: семьи бойцов могут отдать ребенка в детский сад по месту жительства в первоочередном порядке.
6. Перевод в детский сад по месту жительства
Кому положено: Детям участников СВО.

Куда обращаться: в МФЦ, отдел образования администрации района.

Что важно знать: можно перевести ребенка в детский сад по месту жительства в первоочередном порядке.

Как получить QR-код участника СВО?

• Откройте приложение «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью.
• Введите в поисковой строке цифрового помощника Макса фразу «QR-код СВО» либо перейдите в раздел «Мои услуги» — «Справки и выписки».
• Нажмите кнопку «Получить».
• Система автоматически сверит данные с базой Министерства обороны.
• При совпадении данных на экране появится QR-код, который действует 5 минут.
7. Освобождение от платы за детсад
Кому положено: детям участников СВО и лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения.

Куда обращаться: в отдел образования Администрации района или города, МФЦ.

Какие документы нужны: заявление и справка из военного комиссариата.

КСТАТИ
Кто считается членом семьи участника СВО

1. Официальная жена или муж (если женщина ушла на спецоперацию, например медсестрой или поваром).

2. Родители или усыновители нетрудоспособного возраста (инвалиды и пенсионеры).

3. Бабушка и дедушка, которые воспитывали и содержали не менее трех лет из-за отсутствия родителей.

4. Отчим и мачеха нетрудоспособного возраста, которые воспитывали и содержали не менее пяти лет.

5. Несовершеннолетние дети и дети-студенты (очники) до 23 лет.

6. Совершеннолетние дети, ставшие инвалидами до 18 лет.
8. Бесплатная продленка в школе
Кому положено: Детям участников СВО.

Куда обращаться: в школу, где учится ребенок.

При обращении через МФЦ и госуслуги статус подтверждается автоматически по паспорту, справка СВО не нужна.

Какие документы нужны: заявление и справка из военного комиссариата.

Что нужно знать: школам, где нет продленки, но есть потребность, рекомендовано такие группы организовать.
9. Бесплатные кружки и секции
Кому положено: Детям участников СВО.

Куда обращаться: в образовательную организацию.

При обращении через МФЦ и госуслуги статус подтверждается автоматически по паспорту, справка СВО не нужна.

Какие документы нужны: заявление и справка из военного комиссариата.

Что нужно знать: действует на государственные и муниципальные кружки.
10. Перевод в школу по месту жительства
Кому положено: Детям участников СВО.

Куда обращаться: в школу по месту жительства.

При обращении через МФЦ и госуслуги статус подтверждается автоматически по паспорту, справка СВО не нужна.

Какие документы нужны: заявление и справка из военного комиссариата.

Что нужно знать: перевод осуществляется в первоочередном порядке.
11. Сертификат на обучение в колледже
Кому положено: детям участников СВО – абитуриентам и уже обучающимся в колледжах по очной форме, в том числе и инвалидам с детства.

Куда обращаться: в министерство – учредитель колледжа (можно посмотреть на сайте ведомства).

При обращении через МФЦ и госуслуги статус подтверждается автоматически по паспорту, справка СВО не нужна.

Какие документы нужны: заявление и справка из военного комиссариата, справка, подтверждающая степень родства с участником СВО.

Что нужно знать: если ребенок еще только поступает, при нехватке баллов для поступления на бюджет, он будет учиться на платном отделении и покрывать сертификатом стоимость обучения полностью или частично (в зависимости от специальности и расценок за обучение). Если специальность предусматривает вступительные испытания, то нужны положительные результаты. Если ребенок уже студент коммерческой группы – обучение оплатят сертификатом полностью или частично.
12. Образовательные сертификаты
Кому положено: участникам СВО, лица, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения, члены их семей.

Куда обращаться: самостоятельно выбрать программу обучения по ссылке и обратиться в центр занятости или вместе со специалистом центра занятости населения выбрать программу обучения.
При обращении через МФЦ и госуслуги статус подтверждается автоматически по паспорту, справка СВО не нужна.

Какие документы нужны: заявление, справка из военного комиссариата, документы, подтверждающие степень родства.
13. Место в общежитии
Кому положено: студентам-очникам ссузов и вузов – детям участников СВО.

Куда обращаться: в образовательную организацию.

При обращении через МФЦ и госуслуги статус подтверждается автоматически по паспорту, справка СВО не нужна.

Какие документы нужны: заявление и справка из военного комиссариата.

Что нужно знать: место в общежитии предоставляется на период обучения.
14. Стажировки для выпускников
Кому положено: детям (очники до 23 лет), а также лицам, находящимся на иждивении участников СВО, завершившим обучение в ссузах и вузах.

Куда обращаться: в Фонд «Защитники Отечества»: г. Уфа, ул. Советская, 13/15, тел. +7 (347) 268−01−02; Минсемьи РБ: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, тел. +7 (347) 280-88-07

15. Путевки в лагеря для детей участников СВО
Кому положено: детям до 18 лет и лицам, находящимся на иждивении участников СВО.

Куда обращаться: в отдел образования по месту жительства ребенка.

При обращении через МФЦ и госуслуги статус подтверждается автоматически по паспорту, справка СВО не нужна.

Какие документы нужны: заявление, копия свидетельства о рождении или паспорта, справка участника СВО.
ВАЖНО
! Базовый документ для получения всех льгот — справка гражданина об участии в СВО. Получить ее члены семьи могут в военном комиссариате по месту жительства или по месту службы.
16. Бесплатные путевки в санатории Башкортостана
Кому положено: участникам СВО; членам семей участников СВО: супругу (супруге), состоящему (состоящей) в зарегистрированном браке, родителям (усыновителям), в том числе участников СВО, погибших (умерших) или безвестно отсутствующих до дня объявления их в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации умершими;
- детям участников СВО, погибших (умерших) или безвестно отсутствующих до дня объявления их в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации умершими, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в возрасте от 18 до 23 лет;
- лицам, признанным фактическими воспитателями, опекунами, попечителями участников СВО, в том числе погибших (умерших) или безвестно отсутствующих до дня объявления их в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации умершими.

Что нужно знать: длительность лечения составляет 14 дней, воспользоваться льготой можно один раз. Период лечения можно разделить с одним близким родственником – по 7 дней – либо передать право на все 14 дней лечения одному из близких родственников.

Какие нужны документы: участнику СВО нужно выбрать санаторий и забронировать путевку самостоятельно. Для этого понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН, справка об участии в СВО (или иной документ, подтверждающий участие в СВО).
В случае передачи права либо совместного оздоровления с одним из родственников необходимо предоставить:
для супругов – копию свидетельства о заключении брака;
для родителей – копию свидетельства о рождении участника СВО;
для усыновителей – копию свидетельства об усыновлении участника СВО;
для опекунов и попечителей участника СВО – копию акта органа опеки
и попечительства о назначении опекуна (попечителя), приемного родителя участника СВО;
для воспитателей участника СВО – копию договора о передаче ребенка
на патронатное воспитание, заключенного между патронатным воспитателем
и органом опеки и попечительства;
заявление участника СВО о передаче своего права (в произвольной форме)
Куда обращаться: в санаторно-курортную организацию, прошедшую отбор в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

Список санаториев – по этой ссылке.
17. Внеочередное санаторно-курортное лечение (платное)
Внеочередное предоставление санаторно-курортного лечения на платной основе.
Кому положена: Участникам СВО и лицам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения и принимавшим участие в боевых действиях, и членам их семей.

Куда обращаться: санаторно-курортные организации с участием Республики Башкортостан

участнику СВО нужно выбрать санаторий и самостоятельно забронировать на их сайте путевку. Для этого понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН.

Список санаториев – по этой ссылке.
18. Санаторий для военных журналистов
Однократное предоставление санаторно-курортной услуги отдельным категориям работников средств массовой информации при наличии медицинских показаний.

Куда обращаться: в санаторно-курортную организацию, прошедшую отбор в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
 
Список санаториев – по этой ссылке
 
Какие нужны документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, удостоверение, подтверждающее статус ветерана военной журналистики, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение.

19 - 21. Бесплатные социальные услуги на дому, в полустационарной и стационарной форме
Оказание организациями социального обслуживания в приоритетном порядке социальных услуг в форме социального обслуживания нуждающимся на дому, в полустационарной форме, стационарной форме.
Кому положено: участникам СВО, лицам, принимавшим участие в боевых действиях, нуждающимся в социальных услугах членам семей участников СВО, достигшим пенсионного возраста или имеющим инвалидность, а также матерям, воспитывающим несовершеннолетних детей.

Куда обращаться: по телефону горячей линии 8-800-775-00-14, в Республиканский центр социального обслуживания населения (Уфа, ул. Менделеева, 136/2, т. +7(347)286-51-05) или оформить через Госуслуги.

При обращении через МФЦ и госуслуги статус подтверждается автоматически по паспорту, справка СВО не нужна.

Какие документы нужны: справка МСЭ (об инвалидности), выписка из Социального фонда (что человек на пенсии), справка медицинской организации, что человеку нужен уход, справка из военного комиссариата.
22. Помощь в решении хозяйственно-бытовых вопросов
Оказание помощи в решении хозяйственно-бытовых вопросов (расчистка дворовых территорий, улиц от снега, подвоз сена, дров и т.д.)
Кому положено: всем семьям участников СВО.

Куда обращаться:
- в Штаб имени Шаймуратова. 8 (800)201-89-03. Ежедневно с 9.00 до 18.00.

Адреса региональных отделений волонтерских штабов – по этой ссылке.

- в штаб Госкоммолодежи +7(927)311-23-55 (с 09.00 до 18.00) или в волонтерский штаб по адресу: Уфа, ул. Пушкина, 86/11 («Йәшлек House», Дом молодежи Башкортостана). Прием заявок ежедневно с 09.00 до 21.00.

Что нужно знать: специалисты-волонтеры Штаба им. Шаймуратова оказывают социальную, психологическую, бытовую помощь по дому и хозяйству, могут привезти средства первой необходимости за счет заявителя – например, лекарства из аптеки и продукты, наколоть дрова, расчистить улицу от снега.

Если вы сами хотите стать волонтером – помогать родственникам и семьям участников спецоперации – обратитесь по телефону кол-центра или в любое отделение «Единой России» на территории Башкирии.
23. Льготы на покупку дров для отопления индивидуального жилого дома
Установление льготной ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан для отопления индивидуального жилого дома и других надворных построек.
Кому положено: семьям участников СВО.

Куда обращаться: в лесничество муниципалитета. Вот список адресов.
Какие документы нужны: справка из военного комиссариата.

Что нужно знать: скидка в случае самостоятельной заготовки.

24. Освобождение от платы за вывоз мусора
Освобождение от оплаты услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Кому положено: семьям участников СВО.

Куда обращаться: к своему регоператору по вывозу мусора.

Какие документы нужны: заявление и справка из военного комиссариата, полный перечень документов – здесь.

Если заявление подается на портале Госуслуг или через МФЦ, то справка из военкомата не требуется, статус.

Перечень документов, необходимых для получения меры поддержки:
1) Заявление участника СВО (либо члена семьи) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) Паспорт гражданина РФ участника СВО (либо члена семьи), а также паспорта всех членов семьи, претендующих на меру поддержки.
При обращении члена семьи участника СВО копия паспорта участника СВО предоставляется при наличии.
3) Справка о подтверждении факта участия в СВО с указанием периода прохождения службы;
4) Документ, подтверждающий инвалидность вследствие увечья (ранения, контузии) – для уволенного со службы по состоянию здоровья участника СВО;
5) Архивная справка* (справка о составе семьи) о регистрации по месту жительства;
*Архивная справка о регистрации – справка о составе семьи с указанием даты регистрации и снятия с регистрационного учета граждан за период с января 2019 г.
6) При наличии в собственности участника СВО нескольких объектов жилищного фонда (в которых отсутствуют постоянно и временно проживающие в жилом помещении граждане) в отношении каждого из таких объектов предоставляются:
6.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права);
6.2. Архивная справка (справка о составе семьи) об отсутствии зарегистрированных по данному адресу.
7) Свидетельство о заключении брака (в случае обращения супруги (супруга) участника СВО);
8) Свидетельство о рождении ребенка (в случае обращения ребенка участника СВО до 18 лет);
9) Свидетельство о рождении ребенка, справка из учебного заведения
(в случае обращения ребенка участника СВО – студента до 23 лет);
10) Свидетельство о рождении ребенка, справка об инвалидности
(в случае обращения ребенка участника СВО старше 18 лет, ставшего инвалидом до достижения возраста 18 лет);
11) Свидетельство о рождении участника СВО, пенсионное удостоверение (в случае обращения родителя участника СВО);
12) Документ об опекунстве (в случае обращения дедушки и (или) бабушки нетрудоспособного возраста при условии, что он(а) являлся опекуном участника СВО не менее 3 (трех) лет в связи с отсутствием у него родителей либо отчима и (или) мачехи участника СВО нетрудоспособного возраста при условии, что он(а) являлся его опекуном не менее пяти лет).
13) Документ, подтверждающий факт смерти при боевых действиях
(в случае обращения члена семьи погибшего участника СВО).
От имени заявителя могут выступать его законный представитель или представитель по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 
АО «Спецавтохозяйство по уборке города» (зона деятельности № 1)
Сайт: https://sahufa.ru
Приемная: тел. 8 (347) 223-43-83
Горячая линия: тел. 8 800 347 8003
Электронная почта: mup-sah@yandex.ru
 
ООО РО «Эко-Сити» (зоны деятельности №№ 2, 3)
Сайт: https://roecocity.ru
Приемная: (347) 285-39-00
Горячая линия: +79659394900; +79899594900
Электронная почта: info@roecocity.ru
 
ООО «Экология Т» (зона деятельности № 4)
Сайт: https://eko-tko.ru
Приемная: 8(34782) 2-43-66
Горячая линия: 8 (800) 250-01-85
Электронная почта: eko.t@bk.ru
 
ООО «Чистый город+» (зона деятельности № 4+)
Сайт: https://chgorod.tilda.ws
Колл-центр: 8 (927) 327-97-79
Горячая линия: 8 (937) 496-72- 65 (для населения)
Электронная почта: abonent_fl@bk.ru

25. Смягчение условий программы «Жилстройсбережения»
Кому положено: участникам СВО и членам их семей – участникам программы.

Куда обращаться: на горячую линию +7(347)285-00-97.

Какие документы нужны: справка из военного комиссариата, доверенность от участника программы.

Что нужно знать: участники СВО или члены их семей могут снять со счета в полном объеме на собственные (потребительские) нужды (срок накопления 5 лет либо 6 лет) накопления вместе с начисленной на них бюджетной премией или «заморозить» участие в программе без каких-либо штрафных санкций и возобновить по возвращении.
26. Жилье по цене ниже рыночной
Кому положено: участникам СВО и членам их семей.

Что нужно знать: возможность приобретения участниками СВО жилых помещений у некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан» по цене ниже рыночной. Документы принимает Управление по реализации жилищных программ Республики Башкортостан.

Формы заявления, а также перечень документов, необходимых для включения в список жителей, имеющих право на приобретение жилых помещений у ФРЖС, можно уточнить на официальном сайте.
Куда обращаться: +7 (347) 218-17-46
27. Содействие приоритетному трудоустройству и профессиональному обучению
Содействие приоритетному трудоустройству, профессиональному обучению и (или) получению дополнительного профессионального образования, началу осуществления предпринимательской деятельности при условии, что лица, имеющие право на меру поддержки, уволены с военной службы (службы, работы) или завершили исполнение контракта (иных правоотношений), а также оказание такого содействия членам семей, признанным в установленном порядке безработными.

Кому положено: участникам СВО ищущим работу, членам семьи участников СВО, ищущим работу.

Куда обращаться: в Центры занятости. Вот их контакты.

Какие документы нужны: справка из военного комиссариата.

Что нужно знать: дети участников СВО, окончившие обучение в вузе или колледже, могут проходить стажировки на предприятиях.
28. Субсидия 100 тысяч на газификацию дома
Предоставление субсидии в размере не менее 100 тыс. рублей, но не более суммы фактических затрат на одно домовладение на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям, в случае проживания лиц, имеющих право на меру поддержки, в газифицированных населенных пунктах.

Кому положено: участникам СВО и членам их семей.

Что нужно знать: полный перечень документов и подробные правила по этой ссылке.

Куда обращаться: в филиалы ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения либо в МФЦ.
29. Предоставление льготы по транспортному налогу
Предоставление льготы
по транспортному налогу участнику СВО или одному из членов его семьи на одно транспортное средство.
 
Кому положено: участникам СВО, принимающим участие в СВО, и членам их семей.

Как получить: рассчитывается автоматически.

Что нужно знать: скидка предоставляется на одну машину.

30. Кредитные каникулы
Кому положено: участникам СВО и членам их семей.

Куда обращаться: в банк или микрофинансовую организацию

Какие документы нужны: по требованию банка.

Что нужно знать: кредитные каникулы позволяют заемщику, который является участником СВО или членом его семьи, временно приостановить платежи по кредиту или займу. Кредитор (банк, МФО, КПК, СКПК, ломбард) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик проходит по критериям закона. Ответы на главные вопросы читайте на сайте Центробанка.

Также участник СВО может получить часть страховой премии за неистекший период страхования при досрочном прекращении договора ОСАГО. Кроме этого, Банк России рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии за переводы и снятия наличных со счета участника СВО членам его семьи.
31. Освобождение от начисления пеней за услуги ЖКХ
Освобождение от начисления пеней в случае несвоевременного
и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
 
Кому положено: участникам СВО и членам их семей, допустившим просрочку за оплату услуг ЖКХ.

Куда обращаться: никуда обращаться не нужно, администрации самостоятельно передали в управляющие компании списки участников СВО для соблюдения этого правила.

Если у участника СВО есть в собственности другое помещение, где он не зарегистрирован, нужно обратиться в администрацию по месту нахождения недвижимости и вторую квартиру тоже включат в перечень.
32. Социальные выплаты по программе «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан»
Предоставление во внеочередном порядке участникам государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан» социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Участник СВО или член его семьи должны быть также участником Государственной программы и соответствовать ее Правилам, для этого ему необходимо подать заявку в администрацию района.

Куда обращаться: в Администрацию муниципального района Республики Башкортостан; РГАУ МФЦ.
 
Что нужно знать: участники СВО или члены их семей могут направить социальную выплату на погашение сельской ипотеки
33. Приоритетное зачисление детей в спортивные секции
Предоставление права на зачисление в первоочередном порядке
в республиканские и муниципальные физкультурно-спортивные организации по программам спортивной подготовки и дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта.

Кому положено: участникам СВО, членам семей участников СВО.

Куда обращаться: непосредственно в секцию.

Что важно знать: всю информацию о спортшколах региона, где можно заниматься бесплатно, можно получить через чат-бот, который разработали ЦУР Башкортостана и Министерство спорта республики.
34. Приостановление исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении грантов
Предоставление получателям грантовой поддержки возможности приостановления исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении грантов на срок прохождения военной службы по мобилизации или по контракту с последующим продлением сроков использования грантов и сроков достижения плановых результатов предоставления грантов.

Кому положено: участникам СВО, принимающим участие в СВО.

Куда обращаться: в ведомство, где получали грант.
35. Льготное посещение культурных и развлекательных мероприятий
Предоставление права льготного посещения республиканских и муниципальных организаций культуры, а также развлекательных мероприятий, проводимых на республиканском и муниципальном уровнях.

Кому положено: участникам СВО, лицам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения, принимавшим участие в боевых действиях, и членам их семей.

Как получить: При предъявлении QR-кода, подтверждающего статус участника СВО, в кассе учреждения.

Куда обращаться: Непосредственно в кассу учреждения культуры.
36. Консультативная помощь через центры «Семья»
Оказание консультативной помощи через единый телефон центров «Семья», а также экстренной психологической помощи через единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей.

Горячая линия центров «Семья»:
8−800−347−5000 (линия работает анонимно, бесплатно на всей территории республики в будние дни с 9.00 до 21.00).

Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122 (работает круглосуточно, бесплатно, анонимно).

Сотрудники службы семьи бесплатно помогают оформить документы на социальные выплаты, устройство быта с детьми, получение алиментов, оформление наследства. Их адреса и контакты тут.
37. Социальная поддержка семьям с детьми без учета в доходах семей доходов участников СВО
Определение права на предоставление отдельных региональных мер социальной поддержки семьям с детьми без учета в доходах семей доходов участников СВО.
 
Кому положено: членам семей участников СВО, при расчете различных «детских» пособий доходы участников СВО не учитываются.

Куда обращаться: в учреждения социальной поддержки, Социальный фонд России.
При обращении через МФЦ и госуслуги статус подтверждается автоматически по паспорту, справка СВО не нужна.

Важно: при расчете региональных мер поддержки не учитываются доходы всех участников СВО.
При расчете федеральных мер поддержки Соцфонд не учитывает доходы мобилизованных.

Какие документы нужны: справка из военного комиссариата.
38. Психологическая помощь
Оказание бесплатной консультационной психологической и психолого-психотерапевтической помощи для участников СВО и семей, потерявших своих близких при выполнении воинского долга в результате специальной военной операции.

Куда обращаться:
Республиканский клинический психотерапевтический центр Минздрава Башкирии 
+7 (347)241−62−85

Детский телефон доверия Центра психологической помощи «Индиго»: +7(347)223−22−11. Круглосуточно.

Телефон доверия Республиканской клинической психиатрической больницы:
+7(347)295−02−36 (круглосуточно).

Ситуационный центр единой дежурно-диспетчерской службы города Уфы на базе МБУ «Управление гражданской защиты» городского округа город Уфа Республики Башкортостан:
122 (с 8.00 до 20.00)
+7(347)277-09-11 (круглосуточно).

Республиканский молодежный социально-психологический центр:
8(999)757-31-45, 8 (800) 200-34-11 (круглосуточно).
39. Бесплатная юридическая помощь
Предоставление дополнительных гарантий реализации права на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством Республики Башкортостан, а также правовое консультирование в устной и письменной формах по юридическим и финансовым вопросам.
 
Кому положено: участникам СВО, членам семей участников СВО.

Специалисты консультируют очно и по телефонам:

• г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3, тел. 8(347) 272−29−23,
8(347)218−11−94

• г. Уфа, проспект Октября, 180, тел. 8(347) 216−17−11

• г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, 22, ком.114, тел. 8(34 783) 4−45−30

• г. Октябрьский, ул. Чапаева, 16, тел. 8(34 767) 6−05−06

• г. Сибай, ул. Ленина, 12, ком.105, тел. 8(34 775) 2−23−82

• г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83, тел. 8(3473) 33−58−29

• с. Месягутово, ул. И. Усова, 3, тел. 8(34 798) 3−36−63.
40. Компенсация платы за обучение в колледжах, вузах и негосударственных образовательных организациях
Предоставление компенсации стоимости обучения по образовательным программам среднего профессионального образования по договорам об оказании платных образовательных услуг в образовательных организациях высшего образования и в негосударственных профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории РБ.
 
Кому положено: членам семей участников СВО.

Куда обращаться: в филиалы ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения либо в МФЦ.

Какие документы нужны: заявление; справка из военного комиссариата; копия договора об образовании; квитанции об оплате за обучение.

Что нужно знать: размер компенсации составляет 30 000 руб. за один семестр, либо 60 000 руб. – за учебный год.
41. Бесплатное проживание в номерном фонде Аппарата в Москве
Участники СВО из Башкортостана и члены их семей могут бесплатно проживать в номерном фонде,  пока участник СВО проходит лечение или реабилитацию в медицинских учреждениях Москвы и Московской области. Также бесплатное проживание предоставляется сопровождающему лицу участника СВО (не более 1 человека).

Заявление можно подать через МФЦ или через портал Госуслуг, а также можно напрямую обратиться в Аппарат в Москве.

Кому положено: супруге (супругу), родителям, отчиму, мачехе, усыновителям, детям, родным братьям и сестрам участника СВО, прибывшим в Москву или Московскую область ухаживать за участником СВО, находящимся на лечении или реабилитации.

Куда обращаться: по телефону: 8 (495) 621-40-30 в отдел по размещению и транспортному обслуживанию Аппарата по обеспечению деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан в г. Москве.

Какие документы нужны: паспорт; документ, подтверждающий родство участника СВО; выписка из Приказа командира войсковой части (по строевой части); справка о нахождении на лечении (реабилитации) в учреждении здравоохранения Москвы и Московской области (с указанием даты поступления), согласие на обработку персональных данных.

Что нужно знать: действует на период ухода за участником СВО.
42. Бесплатный проезд по платным дорогам
Участники СВО и члены их семей, имеющие постоянную или временную прописку на территории Башкирии, освобождаются от платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения.
 
В республике такая дорога только одна – «Восточный выезд». Льгота распространяется в том числе на членов семьи погибшего или умершего участника СВО.

Чтобы получить льготу, нужно подать заявление через РПГУ или в любом офисе МФЦ. Одна семья может зарегистрировать одну машину. Высота автомобиля не должна превышать двух метров, он не должен использоваться в коммерческой деятельности, в том числе в такси.
43. Скидка 5% на 1 кв. м жилого помещения от «Фонда развития жилищного строительства»
Снижение стоимости реализации 1 кв. м жилого помещения, предназначенного для обеспечения отдельных категорий граждан, строящегося (построенного) некоммерческой организацией Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан на земельных участках, предоставленных в безвозмездное пользование, на 5% от стоимости, утверждаемой приказом этой некоммерческой организации в разрезе каждого объекта жилищного строительства.

Кому положено: участникам СВО, членам семей участников СВО.

Куда обращаться: Министерство строительства РБ.
44. Оказание дополнительных (сопутствующих) услуг в МФЦ
Оказание дополнительных (сопутствующих) услуг на безвозмездной основе в МФЦ
 
Кому положено: участникам СВО, членам семей участников СВО.

Куда обращаться: в удобный для вас офис МФЦ (график работы офисов и адреса здесь).

Какие документы нужны: паспорт, документ об участии в СВО, документ, подтверждающий родственные связи с участником СВО, документы, необходимые для получения соответствующей услуги.
Что нужно знать: при заказе услуги через терминал самообслуживания (СПС) или Госуслуги документы, подтверждающие статус СВО и родство, предоставлять не нужно – они подтягиваются автоматически.

На безвозмездной основе можно оформить следующие услуги:
1. Составление проектов договоров при регистрации сделок по отчуждению объектов недвижимости
2. Составление проектов договоров купли-продажи автотранспортных средств
3. Изготовление фотографий на документы
4. Заполнение декларации 3-НДФЛ
5. Заполнение уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания
6. Выдача расписки о получении денежных средств
7. Внесение изменений в ранее составленный РГАУ МФЦ договор по отчуждению объекта недвижимости.
45. Обслуживание в МФЦ без очереди в приоритетном порядке
Кому положено: участникам СВО, членам семей участников СВО.

Куда обращаться: в удобный для вас офис МФЦ (график работы офисов и адреса здесь).

Какие документы нужны: паспорт, справка об участии в СВО, документ, подтверждающий родственные связи с участником СВО.

46. Выездное обслуживание МФЦ
Бесплатное выездное обслуживание для приема заявлений и документов на предоставление государственных и муниципальных услуг.

Кому положено: Участникам СВО, ставшим инвалидами I и II групп.

Как получить: По заявке родственника в МФЦ.

47. Приоритетное рассмотрение запросов в Национальном архиве
Приоритетное рассмотрение поступающих запросов и внеочередной прием инвалидов в ГКУ Национальный архив Республики Башкортостан.
 
Кому положено: участникам СВО.

Куда обращаться: в Национальный архив Республики Башкортостан (Уфа, ул. Карла Маркса, 4,
т. +7(347) 276−46−15) или оформить через Госуслуги.

Что нужно знать: полный перечень услуг по этой ссылке.

48. Скидка 50% на исполнение тематических запросов (в том числе генеалогических) в Национальном архиве
Предоставление скидки в размере 50% на исполнение тематических запросов, в том числе генеалогических в ГКУ Национальный архив Республики Башкортостан участникам СВО.
 
Кому положено: участники СВО

Куда обращаться: в Национальный архив Республики Башкортостан (Уфа, ул. Карла Маркса, 4,
т. +7(347) 276-46-15) или оформить через Госуслуги.

Что нужно знать: полный перечень услуг и цены по этой ссылке.

49. Обеспечение детей участников СВО санаторно-курортным лечением
Кому положено: детям до 18 лет и лицам, находящимся на иждивении участников СВО по медицинским показаниям.

Как получить: необходимо обращаться в детскую поликлинику по месту жительства.
 
Какие документы нужны: понадобятся свидетельство о рождении, медицинский полис, СНИЛС, справка об участии в СВО.

50. Госпитализация за 1 день
Сокращение сроков ожидания плановой госпитализации по медицинским показаниям с 14 дней до 1 дня.

Кому положено: Участникам СВО и членам их семей.

Как получить: Взять направление от лечащего врача в поликлинике.

51. Обеспечение зубными протезами
Кому положено: участникам СВО.

Как получить: обращаться в стоматологическую поликлинику, Минздрав РБ: г. Уфа, ул. Тукаева, 23, тел. +7 (347) 218-00-81

52. Сертификаты на реабилитацию
Предоставление сертификатов на реабилитацию участникам СВО
 
Кому положено: участникам СВО.

Как получить: через МФЦ или фонд «Защитники Отечества», Уфа, ул. Советская, 13/15, тел. +7 (347) 268-01-02;

53. Сертификаты на физкультурно-оздоровительные услуги
Предоставление сертификата на оказание физкультурно-оздоровительных услуг
 
Кому положено: Участникам СВО.

Куда обращаться: в МФЦ «Мои Документы», Минспорт РБ: г. Уфа, ул. Советская, 18, тел. +7 (347) 218-03-00

54. Внеочередное оказание медицинской помощи
Предоставление медицинских услуг в государственных поликлиниках и больницах вне очереди.

Кому положено: Участникам СВО и членам их семей.

Как получить: При обращении в регистратуру достаточно предъявить QR-код (или паспорт для проверки по базе). Бумажные справки и удостоверения не требуются, запись и прием проходит вне общей очереди.

55. Единовременная материальная выплата семьям погибших
Предоставление единовременной материальной выплаты членам семьи погибших участников СВО.
Кому положено: Членам семьи погибших участников СВО.

Куда обращаться: в МФЦ, Минсемьи РБ: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, тел. +7 (347) 280-88-07.

56. Бесплатные двухдневные экскурсионные туры по Башкирии
Кому положено: Членам семей погибших (умерших) участников СВО.

Куда обращаться: в Министерство предпринимательства и туризма РБ: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, тел. +7 (347) 218-17-20, +7 (347) 218-17-64; МФЦ.

57. Предоставление земельного участка для ИЖС
Бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства участникам СВО, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ.

Кому положено: участникам СВО, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, и являющимся ветеранами боевых действий; членам семей указанных участников СВО – в случае их гибели.

Куда обращаться:  В администрацию района/города, Минземимущество РБ: г. Уфа, ул. Цюрупы, 13, тел. +7 (347) 218-01-20, +7 (347) 218-01-26
58. Обеспечение дымовыми пожарными извещателями
Кому положено: Участникам СВО, членам семей участников СВО.

Как получить: Администрация района, Госкомитет РБ по ЧС: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, тел. +7 (347) 218-11-88

59. Приоритетная помощь по социальному контракту
Приоритетная государственная социальная помощь, в том числе на основании социального контракта.

Кому положено: Участникам СВО и членам их семей.

Как получить: Центр соцзащиты района, Минсемьи РБ: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, тел. +7 (347) 280-88-07; МФЦ.

60. Бесплатное посещение спортивных учреждений и мероприятий
Предоставление права на бесплатное посещение региональных и муниципальных организаций физической культуры и спорта, а также физкультурных и спортивных мероприятий.

Кому положено: Участникам СВО и членам их семей.

Как получить: При предъявлении QR-кода, подтверждающего статус участника СВО, в кассе учреждения.

Куда обращаться: Спортивный объект по месту жительства, Минспорт РБ: г. Уфа, ул. Советская, 18, тел. +7 (347) 218-03-00; МФЦ.
Куда обращаться, если остались вопросы?
Звоните в ситуационный центр по телефонам:

122, добавочный номер – 1

+7(347) 218-19-19 (ежедневно с 8.00 до 20.00).

Или пишите в чат-бот в телеграме от Центра управления Республикой Башкортостан.
Информация обновляется
Текст: Станислав Шахов.
Фото: ИА «Башинформ», Олег Яровиков, Валерий Шахов, Валерия Любина.
Верстка: Валерия Любина, Зарема Аминева
16.11.2023
Обновлено 07.10.2026