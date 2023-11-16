Освобождение от оплаты услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами.Кому положено:
семьям участников СВО.Куда обращаться:
к своему регоператору по вывозу мусора.Какие документы нужны:
заявление и справка из военного комиссариата, полный перечень документов – здесь
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Если заявление подается на портале Госуслуг или через МФЦ, то справка из военкомата не требуется, статус.Перечень документов, необходимых для получения меры поддержки:
1) Заявление участника СВО (либо члена семьи) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) Паспорт гражданина РФ участника СВО (либо члена семьи), а также паспорта всех членов семьи, претендующих на меру поддержки.
При обращении члена семьи участника СВО копия паспорта участника СВО предоставляется при наличии.
3) Справка о подтверждении факта участия в СВО с указанием периода прохождения службы;
4) Документ, подтверждающий инвалидность вследствие увечья (ранения, контузии) – для уволенного со службы по состоянию здоровья участника СВО;
5) Архивная справка* (справка о составе семьи) о регистрации по месту жительства;
*Архивная справка о регистрации – справка о составе семьи с указанием даты регистрации и снятия с регистрационного учета граждан за период с января 2019 г.
6) При наличии в собственности участника СВО нескольких объектов жилищного фонда (в которых отсутствуют постоянно и временно проживающие в жилом помещении граждане) в отношении каждого из таких объектов предоставляются:
6.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права);
6.2. Архивная справка (справка о составе семьи) об отсутствии зарегистрированных по данному адресу.
7) Свидетельство о заключении брака (в случае обращения супруги (супруга) участника СВО);
8) Свидетельство о рождении ребенка (в случае обращения ребенка участника СВО до 18 лет);
9) Свидетельство о рождении ребенка, справка из учебного заведения
(в случае обращения ребенка участника СВО – студента до 23 лет);
10) Свидетельство о рождении ребенка, справка об инвалидности
(в случае обращения ребенка участника СВО старше 18 лет, ставшего инвалидом до достижения возраста 18 лет);
11) Свидетельство о рождении участника СВО, пенсионное удостоверение (в случае обращения родителя участника СВО);
12) Документ об опекунстве (в случае обращения дедушки и (или) бабушки нетрудоспособного возраста при условии, что он(а) являлся опекуном участника СВО не менее 3 (трех) лет в связи с отсутствием у него родителей либо отчима и (или) мачехи участника СВО нетрудоспособного возраста при условии, что он(а) являлся его опекуном не менее пяти лет).
13) Документ, подтверждающий факт смерти при боевых действиях
(в случае обращения члена семьи погибшего участника СВО).
От имени заявителя могут выступать его законный представитель или представитель по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. АО «Спецавтохозяйство по уборке города» (зона деятельности № 1)
Сайт: https://sahufa.ru
Приемная: тел. 8 (347) 223-43-83
Горячая линия: тел. 8 800 347 8003
Электронная почта: mup-sah@yandex.ru ООО РО «Эко-Сити» (зоны деятельности №№ 2, 3)
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Приемная: (347) 285-39-00
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