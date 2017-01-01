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1 января Воскресенье

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Россияне отмечают Новый год

Новый год отмечают сегодня россияне наряду с жителями большинства других стран мира. Обычай праздновать Новый год зародился в глубокой древности – еще в Месопотамии.

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