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16 января Понедельник

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В Башкирии на этой неделе морозы сменятся повышением температур и осадками

В Башкортостане в первой половине текущей недели характер погоды существенно не изменится. Ожидается умеренно морозная погода, температура воздуха ночью составит -22,-27 градусов, местами -12,-17.

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