На Всемирной зимней Универсиаде-2017 в Алматы состоялись полуфиналы на женском хоккейном турнире. В первом Канада разгромила сборную США со счетом 8:1. Во втором матче сборная России встречалась с командой Китая.
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На Всемирной зимней Универсиаде-2017 в Алматы состоялись полуфиналы на женском хоккейном турнире. В первом Канада разгромила сборную США со счетом 8:1. Во втором матче сборная России встречалась с командой Китая.