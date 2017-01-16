В Башкортостане в первой половине текущей недели характер погоды существенно не изменится. Ожидается умеренно морозная погода, температура воздуха ночью составит -22,-27 градусов, местами -12,-17.
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В Башкортостане в первой половине текущей недели характер погоды существенно не изменится. Ожидается умеренно морозная погода, температура воздуха ночью составит -22,-27 градусов, местами -12,-17.