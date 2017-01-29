В Уфе готовятся отметить 85-ю годовщину со дня рождения народного поэта Башкортостана. 12 февраля в столице республики пройдет акция «85 шагов к Рами Гарипову». Она стартует в 12.
Главное
Все новости
Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:
Главное
В Уфе готовятся отметить 85-ю годовщину со дня рождения народного поэта Башкортостана. 12 февраля в столице республики пройдет акция «85 шагов к Рами Гарипову». Она стартует в 12.