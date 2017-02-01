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1 февраля Среда

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Рустэм Хамитов встретился с чемпионами мира по сверхлёгкой авиации Максимом и Альфиёй Семёновыми

1 февраля в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с членами сборной команд России и РБ по спорту сверхлёгкой авиации, чемпионами России и мира Максимом и Альфиёй Семёновыми.

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