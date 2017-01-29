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30 января Понедельник

Уфа   °

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В Уфе день рождения народного поэта Башкортостана отметят акцией «85 шагов к Рами Гарипову»

В Уфе готовятся отметить 85-ю годовщину со дня рождения народного поэта Башкортостана. 12 февраля в столице республики пройдет акция «85 шагов к Рами Гарипову». Она стартует в 12.

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