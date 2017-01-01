Новый год отмечают сегодня россияне наряду с жителями большинства других стран мира. Обычай праздновать Новый год зародился в глубокой древности – еще в Месопотамии.
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ОБЩЕСТВОРоссияне отмечают Новый год
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Новый год отмечают сегодня россияне наряду с жителями большинства других стран мира. Обычай праздновать Новый год зародился в глубокой древности – еще в Месопотамии.
ОБЩЕСТВОРоссияне отмечают Новый год