Профессор Военно-медицинской академии имени Кирова, доктор медицинских наук Александр Петров рассказал на конференции, что Военно-медицинская академия и непосредственно кафедра военно-полевой хирургии длительные годы занимается подготовкой, обучением специалистов.
«Благодарю не только врачей, но и средний и младший медицинский персонал, который занимается оказанием помощи нашим защитникам. Потому что врач порой видит пациента всего 10 минут, час. Всё остальное время в течение суток этим пациентом занимаются медсестры, санитарки, которые ухаживают за пациентами.
Хотелось бы обратиться к студентам, потому что у нас до сих пор нет нормального преподавания военно-полевой хирургии. Постарайтесь сегодня получить знания, хотя бы представление для дальнейшего образования в аспектах военной хирургии. В обычной жизни мы редко пересекаемся с гражданским здравоохранением, но поверьте: военно-полевая хирургия — это та же самая хирургия», — заявил Александр Петров.
Как сообщил Башинформ, сегодня на «Каменевских чтениях» в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил военных медиков.
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