Кавалер ордена Красной Звезды и участник Афганской войны Аниф Зиннуров выделил фляги меда военнослужащим на передовой. Об этом рассказали в ЦУР Башкортостана со ссылкой на главу Караидельского района Айдара Шайдуллина.

Руководитель администрации муниципалитета отметил, что Аниф Зиннуров прошел через суровые испытания, но не потерял доброты, трудолюбия и искренней заботы о ближних.

«Этот мед — не просто сладкий продукт, это частичка тепла родного дома, которая сейчас так необходима нашим защитникам», — подчеркнул Шайдуллин.

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