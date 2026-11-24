Жительница Нефтекамска Зилара Гилимьянова отправилась добровольцем в зону проведения спецоперации. Волонтер получила сертификат медицинской сестры, чтобы работать на передовой, сообщил мэр города Эльдар Валидов.

Зилара Гилимьянова помогала спасать жизни бойцов в полевом госпитале в Белгороде.

«Труд непростой и опасный: приходилось не только оказывать первую помощь, но и самостоятельно переносить тяжелораненых, работать в сложных условиях и нести огромную ответственность за жизнь и здоровье людей. Несмотря на все трудности, она продолжит посвящать себя восстановлению здоровья бойцов. Уже в январе Зилара Магруфяновна вновь отправится туда, где необходимы забота, помощь и поддержка», — рассказал Валидов.

Для волонтера это не первый выезд: весной этого года она в составе республиканского женского отряда «Первая юрта» отправилась в военный госпиталь в ЛНР, также в августе больше месяца проработала в ожоговом госпитале в Донецке.

Ранее медсестра из Дюртюлинского района Башкирии сменила белый халат на военную форму.