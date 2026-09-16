Медсестра из Башкирии сменила белый халат на военную форму

В администрации Дюртюлинского района состоялась встреча главы муниципалитета Рифа Юсупова с участницей специальной военной операции с позывным «Ландыш». В мирной жизни военнослужащую зовут Айсылу.
По словам Рифа Юсупова, Айсылу более двадцати лет работала медсестрой. В 2024 году отважная женщина приняла осознанное решение подписать контракт с минобороны для службы в зоне СВО. «Ландыш» до сих пор продолжает оказывать бойцам на передовой первую помощь.
«Дома „Ландыш“ ждут две дочери. Старшая уже студентка, младшая — старшеклассница. Совсем юные девочки, которым пришлось повзрослеть. Они не упрекали. Они приняли выбор мамы как должное, поддержали её, стали крепкой опорой друг для друга и сделали свой первый, взрослый шаг в самостоятельную жизнь. Мама защищает страну, а дочки — берегут их общий дом», — написал Риф Юсупов.
Сейчас Айсылу приехала домой в краткосрочный отпуск и проводит время с детьми.
Военнослужащая проходит обучение в БАГСУ по направлению государственного управления. Но несмотря на мирную обстановку, Айсылу постоянно думает о боевых товарищах. Скоро она вернётся на фронт, чтобы продолжать свою работу.
Глава района Риф Юсупов выразил глубокую признательность медсестре за самоотверженность и мужество и пожелал ей скорейшего возвращения домой с победой.
Ранее «Башинформ» рассказывал о службе медработника из Агидели с позывным «Колибри». Подробнее читайте в репортаже агентства из зоны СВО.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.