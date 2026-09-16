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16:33 (UTC+5), 16 Сентября 2026

Медсестра из Башкирии сменила белый халат на военную форму

Фото: соцсети Рифа Юсупова | МАКС
Эдуард Кускарбеков
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В администрации Дюртюлинского района состоялась встреча главы муниципалитета Рифа Юсупова с участницей специальной военной операции с позывным «Ландыш». В мирной жизни военнослужащую зовут Айсылу.

По словам Рифа Юсупова, Айсылу более двадцати лет работала медсестрой. В 2024 году отважная женщина приняла осознанное решение подписать контракт с минобороны для службы в зоне СВО. «Ландыш» до сих пор продолжает оказывать бойцам на передовой первую помощь.

«Дома „Ландыш“ ждут две дочери. Старшая уже студентка, младшая — старшеклассница. Совсем юные девочки, которым пришлось повзрослеть. Они не упрекали. Они приняли выбор мамы как должное, поддержали её, стали крепкой опорой друг для друга и сделали свой первый, взрослый шаг в самостоятельную жизнь. Мама защищает страну, а дочки — берегут их общий дом», — написал Риф Юсупов.

Сейчас Айсылу приехала домой в краткосрочный отпуск и проводит время с детьми.

Военнослужащая проходит обучение в БАГСУ по направлению государственного управления. Но несмотря на мирную обстановку, Айсылу постоянно думает о боевых товарищах. Скоро она вернётся на фронт, чтобы продолжать свою работу.

Глава района Риф Юсупов выразил глубокую признательность медсестре за самоотверженность и мужество и пожелал ей скорейшего возвращения домой с победой.

Ранее «Башинформ» рассказывал о службе медработника из Агидели с позывным «Колибри». Подробнее читайте в репортаже агентства из зоны СВО.

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