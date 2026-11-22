20 ноября воины 1 батальона имени Салавата Юлаева, благодаря своей быстрой реакции, спасли водителя гражданского автомобиля.



Во время патрулирования бойцы с позывными «Муравей» и «Матвей» стали свидетелями удара вражеского FPV‑дрона на оптоволокне по гражданскому автомобилю. Водитель получил множественные осколочные ранения.



«Не теряя ни секунды, они оказали первую помощь и доставили пострадавшего в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает, и это во многом заслуга наших ребят. Спасибо бойцам за профессионализм и неравнодушие!», — отмечается в канале Мах башкирского батальона имени Салавата Юлаева.

Ранее боец СВО с позывным «Легенда» из Учалов рассказал, как башкирский батальон ВБС имени Мусы Гареева громит врага дронами.