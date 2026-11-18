Боец СВО с позывным «Легенда» из Учалов рассказал, как башкирский батальон ВБС имени Мусы Гареева громит врага дронами. «Легенда» командует службой беспилотных систем 27-й дивизии и знает о своих земляках не понаслышке.

По его словам, с появлением башкирского батальона дивизия заметно усилилась.

«Помогаем другим подразделениям, взаимодействуем ежедневно. На передовой с обеих сторон выставлены килл-зоны. Это участок, который непрерывно поражается беспилотниками и артиллерией. Ребята громят врага. Их лично знает командир дивизии и другие расчеты подразделений. Нескольких башкирских воинов представили к госнаградам, — рассказал «Легенда» в интервью «Молодежной газете». — Ежедневно отчитываемся по личному составу, вылетам, пораженным целям. Комдив лично контролирует, потому что войска беспилотных систем сегодня — основное оружие поражения».

К башкирскому батальону на передовой отношение особое, отмечает он. Сказывается поддержка республики и лично Главы региона. Военнослужащие получают хорошие региональные выплаты.

Сегодня, по словам «Легенды», на передовой идет война дронов.

«Сначала скакали на конях бронированных. Потом появились легкие танки, потом выросли размеры танков. Великая Отечественная война ведь шла на танках и самолетах. Сейчас, когда война идет за ресурсы, не у всех стран достаточно железа для больших машин. Пришли к тому, что маленькое средство поражения — БПЛА — дешевое и быстрое в изготовлении, а подготовка пилотов занимает кратчайшие сроки в зависимости от типа аппарата. Если квадрокоптер — меньше, если самолетообразный большой разведывательный — подольше», — объясняет военнослужащий.

А ещё у бойцов, прошедших СВО, огромные перспективы на гражданке. Они виртуозно смогут управлять «птицами», а такие специалисты нужны сельхозпредприятиям, МЧС, в доставке. Вчерашние бойцы смогут и преподавать — учить гражданских пилотов.

Ранее программист из Башкирии стал оператором БПЛА на СВО, сообщал «Башинформ».