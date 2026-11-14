Программист из Башкирии стал оператором БПЛА на СВО

Боец Игорь с позывным «Чуваш» после школы получил профессию программиста в колледже и университете, работал в IT-сфере, занимался разработкой программного обеспечения и обслуживанием кассового оборудования, трудился на Севере.

На СВО Игорь отправился в рамках частичной мобилизации. Служит в мотострелковых войсках полка территориальной обороны, выполняет боевые задачи в отделении беспилотных летательных аппаратов. За мужество и профессионализм он удостоен медалей Жукова и «Участника специальной военной операции».

«Мы гордимся нашими парнями! Крепкого здоровья, надёжной связи и скорейшего возвращения домой с Победой!» — сказал Азат Сахабиев.

Жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщал ранее «Башинформ».

Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.

Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.

Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.

Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.

Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.

Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.

Также в Башкирии формируется батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Кроме операторов БПЛА в подразделении также нужны водители, механики, электрики и другие специалисты.

Жители республики, интересующиеся военной службой, могут получить ответы на актуальные вопросы в Уфе, по адресу улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.