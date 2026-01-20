Что жителям Башкирии нужно знать о наборе в войска беспилотных систем?

На таких контрактников распространяются все те же выплаты, льготы и социальные гарантии, что и для других бойцов, но есть и дополнительные преимущества.



• Служба безопаснее, так как идет вдали от линии боевого соприкосновения.



• Контракт заключается на фиксированный срок от одного года. После его окончания можно уволиться или заключить новый.



• В контракте прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.



• Студенты имеют право заключить контракт, взять академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет (при наличии мест).



• Доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается доплата от 50 000 до 500 000 рублей.