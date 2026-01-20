Что жителям Башкирии нужно знать о наборе в войска беспилотных систем?
Шесть главных вопросов о том, кто может попасть в элитные войска и почему это безопасно
Содержание:
1. О чем речь?
В Башкирии начался набор в войска беспилотных систем. Это новый элитный вид войск, который создали в прошлом году по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова.

Такое решение назревало давно. Как пишет издание Министерства обороны России «Красная звезда», «в зоне СВО с использованием дронов выполняется до 80 процентов огневых задач. Роль таких средств в современных вооружённых конфликтах настолько высока, что успех действий войск во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами». Но раньше операторы дронов числились по другим военно-учетным специальностям, теперь же их работа получает официальный статус, причем сразу очень высокий.

Уже сейчас понятно, что это будут высококлассные, хорошо подготовленные бойцы, умело управляющие не автоматом, а джойстиком. Поэтому для них создают особые, отличающиеся от других условия и количеств мест там будет ограничено.
2. Чем отличается этот контракт от службы в других войсках?
На таких контрактников распространяются все те же выплаты, льготы и социальные гарантии, что и для других бойцов, но есть и дополнительные преимущества.

• Служба безопаснее, так как идет вдали от линии боевого соприкосновения.

• Контракт заключается на фиксированный срок от одного года. После его окончания можно уволиться или заключить новый.

• В контракте прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.

• Студенты имеют право заключить контракт, взять академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет (при наличии мест).

• Доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается доплата от 50 000 до 500 000 рублей.
3. Кто может подписать контракт
Требования к кандидатам такие:

• Мужчины – граждане России. Женские военно-учетные специальности в новых подразделениях пока не предусмотрены

• Возраст от 18 до 35 лет – для операторов FPV-дронов, а для других специалистов от 18 до 45 лет

• Физически развитые и годные по состоянию здоровья к воинской службе

• Образование не ниже 9 классов

• Можно без опыта службы

• Без судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления. В отношении иных судимостей решение принимается индивидуально

• Очень приветствуется «геймерский опыт» или опыт управления радиосамолетом/дроном; опыт использования «VR», понимание основ аэродинамики и «поведения» дрона, пространственное мышление и «чувство кадра», сертификаты и свидетельства об обучении управлению беспилотными воздушными судами.
4. Я хочу и смогу, но не умею. Меня научат?
Да, все кандидаты, успешно прошедшие отбор и заключившие контракт, вначале пройдут двухмесячное обучение в специализированных учебных центрах. Их научат ремонтировать, настраивать и программировать беспилотные системы, работать в сфере 3D-моделирования и 3D-печати. Пилотировать беспилотники различных типов – воздушные, наземные, надводные и подводные, а также работать с коммерческими БПЛА – прошивка, настройка, обслуживание, ремонт. А еще в программе — строить IP-сети, выстраивать радиосвязь, разбираться в топографических картах, знать инженерное дело, работать с боеприпасами и управлять транспортными средствами.

По окончании курса они получат свидетельство о присвоении соответствующей военно-учетной специальности.
5. Какие льготы положены семьям? 
Всем подписавшим контракт полагается единовременная выплата 1 400 000 рублей, а после ежемесячная выплата от 220 тысяч рублей (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет), статус ветерана боевых действий с соответствующими льготами. За успешное выполнение боевых задач операторы дронов получают дополнительные выплаты от 50 до 500 тысяч рублей.

Кроме этого, в Башкирии для участников СВО действует более 50 льгот для всей семьи. В их числе

• Для детей: бесплатное горячее питание в школах, продукты с молочной кухни, проезд в автобусах, место в детском саду, обучение и общежитие в колледжах и вузах, путевки в лагеря отдыха.

• Для семьи: освобождение от некоторых налогов, кредитные каникулы, жилье по цене ниже рыночной, бесплатные билеты на выставки и концерты и многое другое.

Полный список полагающихся льгот читайте в лонгриде «Какие меры поддержки положены семьям участников СВО из Башкирии».
6. Куда обращаться
• В свой военный комиссариат

• В пункт отбора на военную службу по контракту (Уфа, ул. Революционная, 156)

• Оставляйте заявку на «Госуслугах»

• С собой возьмите паспорт, военный билет (при наличии), свидетельства о браке и рождении детей (при наличии), документы об образовании

• Горячая линия по вопросам службы по контракту – 122

• На сайт Башбат.рф

Записал Станислав Шахов.

Верстка: Валерия Любина.

Фото: Эдуард Кускарбеков.

20.01.2026