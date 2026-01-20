Что жителям Башкирии нужно знать о наборе в войска беспилотных систем?

Всем подписавшим контракт полагается единовременная выплата 1 400 000 рублей, а после ежемесячная выплата от 220 тысяч рублей (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет), статус ветерана боевых действий с соответствующими льготами. За успешное выполнение боевых задач операторы дронов получают дополнительные выплаты от 50 до 500 тысяч рублей.
Кроме этого, в Башкирии для участников СВО действует более 50 льгот для всей семьи. В их числе
• Для детей: бесплатное горячее питание в школах, продукты с молочной кухни, проезд в автобусах, место в детском саду, обучение и общежитие в колледжах и вузах, путевки в лагеря отдыха.
• Для семьи: освобождение от некоторых налогов, кредитные каникулы, жилье по цене ниже рыночной, бесплатные билеты на выставки и концерты и многое другое.
Полный список полагающихся льгот читайте в лонгриде «Какие меры поддержки положены семьям участников СВО из Башкирии».