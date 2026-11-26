Бойцы СВО получили гуманитарную помощь от жителя Уфы. Предприниматель Денис Галиахметов передал портативные рации для нужд фронта. Как отметил глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов, данные средства связи крайне важны на передовой.
«Денис Галиахметов — человек, который не впервые откликается на нужды наших защитников. Он регулярно приходит на помощь, поддерживает бойцов и вносит весомый вклад в общее дело», — сказал Тарасов.
В администрации Октябрьского района объявили благодарность предпринимателю.
Ранее в зону СВО гумпомощь направил госкомитет Башкирии по ЧС.
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