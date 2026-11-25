Боец с позывным «Пират» из Федоровского района выбрал службу в подразделении БПЛА. С военнослужащим встретился глава района Венер Насретдинов во время его краткосрочного отпуска.

Как рассказал Насретдинов, мобилизованный освоил одну из самых сложных и ответственных военных профессий — оператора БПЛА.

«Пират» с 2022 года служил в мотострелковой роте в расчете автоматического гранатомета. Спустя год боец прошел переобучение на оператора беспилотников. Сегодня он разведывает территорию противника на Херсонском направлении, задача «Пирата» — отслеживать движение, ротации врага.

«Мы — глаза и уши наших штурмовиков, — сказал „Пират“. — От того, насколько точно мы передадим координаты или заметим опасность с воздуха, напрямую зависят жизни ребят на земле».

Военнослужащий поблагодарил земляков за помощь и заботу. Он подчеркнул, что каждая посылка и каждое письмо придают сил бойцам.

Напомним, в Башкирии объявили набор в батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Подразделение набирает операторов, механиков и связистов. Предусмотрено бесплатное обучение, контракт от одного года и служба в безопасных условиях вдали от линии боевого соприкосновения. Доход за первый год может составить 4 120 000 рублей с учётом предусмотренных выплат и доплат. Военнослужащим доступны федеральные и республиканские меры поддержки.

Штаб набора находится в Уфе по адресу: ул. Октябрьской революции, дом 3. Телефоны для связи: +7 (908) 358-00-00 +7 (995) 948-65-41 +7 (986) 970-04-14

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