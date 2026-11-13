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14:55 (UTC+5), 13 Ноября 2026

Сотрудник администрации в Башкирии заключил контракт с отрядом «БАРС»

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семейный архив герой публикации
Фото: семейный архив | герой публикации
Инсаф Хужабирганов

Сотрудник администрации Чишминского района заключил контракт с отрядом «БАРС». Боец с позывным «Юнус» решился на этот шаг в связи с частыми налётами БПЛА, чтобы защищать близких и мирных жителей республики.

По словам «Юнуса», коллеги его решение восприняли с удивлением.

«Но они понимали, что тема СВО для меня многое значит. Близкие сказали, что всё понимают и принимают. Для меня очень важно их мнение. Когда ты знаешь, что семья за тобой, верит в тебя — служится спокойно. Для меня самое важное, здесь есть возможность совмещать основную работу со службой по схеме два месяца на два», — рассказал «Юнус» «Молодежной газете».
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Бойца назначили командиром мобильной огневой группы. Основная задача подразделения — находить и уничтожать беспилотники, не давая им проникнуть вглубь территории. Защитники объектов должны быть готовы к выезду 24/7. При сигнале о налёте они мгновенно выдвигаются в район угрозы для перехвата воздушных целей.

Как отметил «Юнус», сходство службы в БАРС и службы на СВО заключается в том, что все находятся на поле боя и защищают свою Родину. В отряде служат мужчины разного возраста и из разных уголков республики. За два месяца службы бойцы сплотились, в любое время готовы протянуть руку помощи друг другу.

Командир МОГ также рассказал о традиции, которая недавно появилась у отряда.

«Может показаться странной для серьёзных мужчин, но это теплая и правильная традиция. Если позволяет положение в части, поздравляем именинника с днём рождения в 00:00 тортом со свечками», — поделился «Юнус»

«Юнус» наряду с другими бойцами БАРС был награжден благодарностью Главы Башкирии Радия Хабирова.

Попасть в отряд «БАРС» в Башкирии можно через военкомат по месту жительства или по единому телефону 8-987-253-65-30. Требования к кандидатам: возраст до 52 лет для солдат и сержантов, до 57 лет для младших офицеров и до 62 лет для старших офицеров. Здоровье должно быть категории А, Б или В. После отбора бойцов ждёт трёхнедельная подготовка на полигоне, где они освоят стрельбу, средства защиты от дронов и основы тактической медицины. Затем новобранцы распределяются по мобильным огневым группам для защиты объектов республики.

Ранее Башинформ сообщал, что отряд «БАРС» из Башкирии отправился на боевую подготовку.

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