Отряд «БАРС» из Башкирии отправился на боевую подготовку

В Башкирии проводили территориальный отряд «БАРС» на боевую подготовку. В течение трёх недель на одном из полигонов страны новобранцы пройдут курс боевой и служебной подготовки по защите критически важных объектов республики от атак БПЛА.
Бойцов на полигон проводил вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов. Он сообщил, что отряд сформирован из мобилизационного людского резерва и полностью обеспечен техникой, жильём, питанием и медобслуживанием.
«Сегодня руководство республики внесло большой вклад в обеспечение бойцов. По поручению Главы республики Радия Хабирова мы закупили военную технику, имущество и другие необходимые вещи. Кроме того, Глава региона подписал указ о расширении мер поддержки для бойцов отряда "БАРС"», — сказал Ирек Сагитов.
Новобранцы заключили контракт с Министерством обороны РФ на три года. При этом они будут стоять на страже важных объектов республики не более шести месяцев в году. Схема службы построена так, что два месяца бойцы выполняют задачи по отражению атак, а затем два месяца продолжают работать по своему основному месту трудоустройства.
В период выполнения задач республика доплачивает две тысячи рублей в сутки, плюс сохраняется заработная плата по основной работе и начисляется оклад по воинскому званию и должности, а за каждый сбитый беспилотник предусмотрено отдельное материальное стимулирование.
Граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, не привлекаются к участию в спецоперации. Главное отличие резервистов от военнослужащих по контракту возможность совмещать пребывание в резерве с трудовой деятельностью. Резервист не является действующим военнослужащим и в полном объёме обладает всеми правами гражданских лиц.
Попасть в отряд «БАРС» в Башкирии можно через военкомат по месту жительства или по единому телефону 8-987-253-65-30. Требования к кандидатам: возраст до 52 лет для солдат и сержантов, до 57 лет для младших офицеров и до 62 лет для старших офицеров. Здоровье должно быть категории А, Б или В. После отбора бойцов ждёт трёхнедельная подготовка на полигоне, где они освоят стрельбу, средства защиты от дронов и основы тактической медицины. Затем новобранцы распределяются по мобильным огневым группам для защиты объектов республики.
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