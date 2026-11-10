Отряд «БАРС» из Башкирии отправился на боевую подготовку

Новобранцы заключили контракт с Министерством обороны РФ на три года. При этом они будут стоять на страже важных объектов республики не более шести месяцев в году. Схема службы построена так, что два месяца бойцы выполняют задачи по отражению атак, а затем два месяца продолжают работать по своему основному месту трудоустройства.

В период выполнения задач республика доплачивает две тысячи рублей в сутки, плюс сохраняется заработная плата по основной работе и начисляется оклад по воинскому званию и должности, а за каждый сбитый беспилотник предусмотрено отдельное материальное стимулирование.

Граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, не привлекаются к участию в спецоперации. Главное отличие резервистов от военнослужащих по контракту возможность совмещать пребывание в резерве с трудовой деятельностью. Резервист не является действующим военнослужащим и в полном объёме обладает всеми правами гражданских лиц.