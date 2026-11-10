Пятница, 13 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Всё для Победы
14:00 (UTC+5), 10 Ноября 2026

Отряд «БАРС» из Башкирии отправился на боевую подготовку

Добавить в предпочтительные источники Google
Артем Субханкулов предоставлено «Башинформу»
Фото: Артем Субханкулов | предоставлено «Башинформу»
Инсаф Хужабирганов
Прослушать статью:

В Башкирии проводили территориальный отряд «БАРС» на боевую подготовку. В течение трёх недель на одном из полигонов страны новобранцы пройдут курс боевой и служебной подготовки по защите критически важных объектов республики от атак БПЛА.

Бойцов на полигон проводил вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов. Он сообщил, что отряд сформирован из мобилизационного людского резерва и полностью обеспечен техникой, жильём, питанием и медобслуживанием.

«Сегодня руководство республики внесло большой вклад в обеспечение бойцов. По поручению Главы республики Радия Хабирова мы закупили военную технику, имущество и другие необходимые вещи. Кроме того, Глава региона подписал указ о расширении мер поддержки для бойцов отряда "БАРС"», — сказал Ирек Сагитов.
Артем Субханкулов предоставлено «Башинформу»
Артем Субханкулов предоставлено «Башинформу»
Артем Субханкулов предоставлено «Башинформу»
Фото: Артем Субханкулов | предоставлено «Башинформу»
1 из 3

Новобранцы заключили контракт с Министерством обороны РФ на три года. При этом они будут стоять на страже важных объектов республики не более шести месяцев в году. Схема службы построена так, что два месяца бойцы выполняют задачи по отражению атак, а затем два месяца продолжают работать по своему основному месту трудоустройства.

В период выполнения задач республика доплачивает две тысячи рублей в сутки, плюс сохраняется заработная плата по основной работе и начисляется оклад по воинскому званию и должности, а за каждый сбитый беспилотник предусмотрено отдельное материальное стимулирование.

Граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, не привлекаются к участию в спецоперации. Главное отличие резервистов от военнослужащих по контракту возможность совмещать пребывание в резерве с трудовой деятельностью. Резервист не является действующим военнослужащим и в полном объёме обладает всеми правами гражданских лиц.

Артем Субханкулов предоставлено «Башинформу»
Артем Субханкулов предоставлено «Башинформу»
Артем Субханкулов предоставлено «Башинформу»
Фото: Артем Субханкулов | предоставлено «Башинформу»
1 из 3

Попасть в отряд «БАРС» в Башкирии можно через военкомат по месту жительства или по единому телефону 8-987-253-65-30. Требования к кандидатам: возраст до 52 лет для солдат и сержантов, до 57 лет для младших офицеров и до 62 лет для старших офицеров. Здоровье должно быть категории А, Б или В. После отбора бойцов ждёт трёхнедельная подготовка на полигоне, где они освоят стрельбу, средства защиты от дронов и основы тактической медицины. Затем новобранцы распределяются по мобильным огневым группам для защиты объектов республики.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru