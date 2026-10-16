Военные сборы. Кто в Башкирии пошёл защищать мирную инфраструктуру

«Моя задача — защитить столицу нашей Башкирии и родную Черниковку, наш родной завод. Понимаю, что подготовка будет усиленная, но она того стоит. Мы будем стоять на страже. На какой должности будем служить, пока не знаем. Всё будет известно позже, когда начнём тренироваться. Семья, правда, переживает, особенно жена. Постарался как мог успокоить её, но вижу, что ей тяжело. Всё будет хорошо», — поделился заводчанин из Уфы Георгий.

Боец «К-40» из Кигинского района рассказал с улыбкой, что так решил назваться в честь своего надёжного трактора.

«Мой трактор много работал и никогда не подводил. И я тоже такой же — надёжный. На меня можно положиться. Работа в БАРСе не скажу, что сложная, но она ответственная и требует мобилизации сил, как внешних, так и внутренних. Работа есть работа и её надо выполнять — добросовестно и честно. У каждого из нас будут свои задачи, командиры хорошие. Справимся», — отметил «К-40».

«Конечно справимся, иначе никак нельзя, — добавил ветеран СВО из Стерлитамака с позывным „ФИЛ“. — Работы много, как на фронте, так и в тылу. Я после возвращения домой не расслаблялся. Встречал других бойцов, которые возвращались домой. Формировал и отправлял гуманитарку, которая нужна тем, кто остался на ЛБС. Можно сказать, что я продолжаю общественную работу в составе отряда БАРС. Все же понимаем, что происходит. Противник пытается бить исподтишка, по заводам, складам и жилым домам. Надо показывать пример молодому поколению, что сыны башкирского народа никогда не остаются в стороне и всегда встают на защиту Отчизны».