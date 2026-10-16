Военные сборы. Кто в Башкирии пошёл защищать мирную инфраструктуру

Командир республиканского отряда «БАРС» подполковник запаса Тимофей Присяжнюк рассказал, что особое внимание уделяется стрельбе из 12,7-мм пулемётов и спаренных 7,62-мм пулемётов ПКТ, установленных на автомобилях. Занятия проводят военнослужащие с реальным боевым опытом, полученным в ходе специальной военной операции. Резервистов учат вести огонь по малоразмерным воздушным целям, стрельбе на упреждение и тактике действий в составе МОГ при обнаружении угрозы.
«На подготовку отводится 24 дня. За это время бойцы пройдут индивидуальное стрелковое обучение, подготовку в составе должностей, на которые они заступают. Это — командиры МОГов, водители, пулемётчики, операторы FPV-перехватчиков. В конце подготовки пройдёт единое боевое слаживание в составе экипажей мобильных огневых групп. В конце октября они приступят к выполнению боевых задач на предприятиях и других объектах критической инфраструктуры», — сказал «Башинформу» Тимофей Присяжнюк.
Тимофей Присяжнюк пояснил, что главная задача подразделения оперативно отражать угрозы с воздуха.
«В Башкортостане „БАРС“ создан 1 июня 2026 года. Отряд представляет собой республиканское формирование, предназначенное для защиты территории республики от атак беспилотных летательных аппаратов с боевыми зарядами, которые противник использует для дестабилизации обстановки и разрушения экономики, в первую очередь нефтеперерабатывающего комплекса и других критически важных объектов», — рассказал Тимофей Присяжнюк «Башинформу».
По его словам, на территории республики уже выставлены посты воздушного наблюдения, которые сообщают о пролёте вражеских беспилотников. Мобильные огневые группы располагаются на маршрутах БПЛА и уничтожают их при входе в воздушное пространство региона. Кроме того, резервисты заступают на предприятия для их охраны и обороны.
Среди бойцов отряда люди разных профессий. В отряд «БАРС» записываются учителя, слесари, водители, заводчане. Средний возраст бойцов составляет 38 лет. В отряд набирают резервистов до 62 лет и людей без опыта службы, если они проходят по состоянию здоровья.
Ветеран СВО из Бирска с позывным «Тихий» служил миномётчиком в батальоне имени Тагира Кусимова мотострелкового полка «Башкортостан». Вернулся домой в связи с достижением предельного возраста, ему сейчас 65 лет.
«На размышления много времени не тратил. Решение принял быстро, как в 2023 году. Самая главная причина моего выбора — надо защищать республику от нечисти. Не считаю себя пожилым человеком. Мои навыки обязательно пригодятся, мышцы помнят сталь оружия и запах пороха. А самый главный опыт, который передам моим новым товарищам — терпение, спокойствие. Никакой суеты и волнения. Работаем слаженно, размеренно и чётко. Так что моё место в строю», — поделился мыслями «Тихий».
«У меня мама больше года служит на СВО. Фельдшером. Честно говоря, она и посоветовала вступить в БАРС. Я из армии вот только в июне демобилизовался, служил в Крыму в береговой обороне. Толком не мог трудоустроиться, всё думал смогу найти хорошую работу, но пока не получилось. Надо было раньше идти в БАРС, но лучше поздно, чем никогда. В будущем хочу работать либо инженером, либо лингвистом. Ну, а пока БАРС и только БАРС. Я будто у себя дома. Так что, хороший выбор, не жалею», — рассказал 22-летний боец из Уфы с позывным «Вспышка».
«Моя задача — защитить столицу нашей Башкирии и родную Черниковку, наш родной завод. Понимаю, что подготовка будет усиленная, но она того стоит. Мы будем стоять на страже. На какой должности будем служить, пока не знаем. Всё будет известно позже, когда начнём тренироваться. Семья, правда, переживает, особенно жена. Постарался как мог успокоить её, но вижу, что ей тяжело. Всё будет хорошо», — поделился заводчанин из Уфы Георгий.
Боец «К-40» из Кигинского района рассказал с улыбкой, что так решил назваться в честь своего надёжного трактора.
«Мой трактор много работал и никогда не подводил. И я тоже такой же — надёжный. На меня можно положиться. Работа в БАРСе не скажу, что сложная, но она ответственная и требует мобилизации сил, как внешних, так и внутренних. Работа есть работа и её надо выполнять — добросовестно и честно. У каждого из нас будут свои задачи, командиры хорошие. Справимся», — отметил «К-40».
«Конечно справимся, иначе никак нельзя, — добавил ветеран СВО из Стерлитамака с позывным „ФИЛ“. — Работы много, как на фронте, так и в тылу. Я после возвращения домой не расслаблялся. Встречал других бойцов, которые возвращались домой. Формировал и отправлял гуманитарку, которая нужна тем, кто остался на ЛБС. Можно сказать, что я продолжаю общественную работу в составе отряда БАРС. Все же понимаем, что происходит. Противник пытается бить исподтишка, по заводам, складам и жилым домам. Надо показывать пример молодому поколению, что сыны башкирского народа никогда не остаются в стороне и всегда встают на защиту Отчизны».
Служба в БАРС построена по принципу, который уместно назвать вахтовой работой «в камуфляже». Контракт с министерством обороны РФ заключается на три года, при этом боевое применение занимает не более шести месяцев в году. Схема службы построена так, что два месяца бойцы выполняют задачи по отражению атак, а затем два месяца продолжают работать по своему основному месту трудоустройства.
В период выполнения задач республика доплачивает две тысячи рублей в сутки, плюс сохраняется заработная плата по основной работе и начисляется оклад по воинскому званию и должности, а за каждый сбитый беспилотник предусмотрено отдельное материальное стимулирование.
«Средний возраст наших бойцов составляет 38 лет. Сейчас в составе отряда есть люди, проходившие военную службу и есть те, у кого её не было. Они принимают воинскую присягу, поскольку они военнослужащие с оружием в руках. Атмосфера в отряде бодрая, отстающих нет. А пока мужчины знакомятся друг с другом. Видно, как они становятся настоящими товарищами, у которых впереди насыщенные дни», — пояснил начальник штаба отряда БАРС подполковник Дамир Нурмухамедов с позывным «Дёма».
Граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, не привлекаются к участию в специальной военной операции. Главное отличие резервистов от военнослужащих по контракту возможность совмещать пребывание в резерве с трудовой деятельностью. Резервист не является действующим военнослужащим и в полном объёме обладает всеми правами гражданских лиц.
Для бойцов и их семей предусмотрены льготы, установленные указом Главы Башкирии.
Для поступления в «БАРС» необходимо обратиться к заместителю командира отряда — майору Ибрагимову Ильдусу Рифгатовичу по номеру 8-987-253-65-30, либо в военкомат по месту жительства.
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