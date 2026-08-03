Глава Башкирии поблагодарил Минобороны и БАРС за отражение атаки дронов ВСУ

На прошлой неделе Уфа два раза подверглась атаке БПЛА. Накануне, 2 августа, она была наиболее интенсивной. Тем не менее силы отражения удара справились, они сбили 25 дронов ВСУ.
Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе напомнил Глава Башкирии Радий Хабиров.
«Активные и пассивные системы работают. Один из беспилотников упал на расстоянии 100-150 метров от объекта, но поражающие элементы повредили эстакаду. Было небольшое задымление, пожар погашен. Предприятие работает в полном режиме. Спасибо Министерству обороны, охране предприятия и нашему БАРСу. Они научились бороться с этим злом», — сказал Радий Хабиров.
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