Глава Башкирии поблагодарил Минобороны и БАРС за отражение атаки дронов ВСУ

На прошлой неделе Уфа два раза подверглась атаке БПЛА. Накануне, 2 августа, она была наиболее интенсивной. Тем не менее силы отражения удара справились, они сбили 25 дронов ВСУ.

Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе напомнил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Активные и пассивные системы работают. Один из беспилотников упал на расстоянии 100-150 метров от объекта, но поражающие элементы повредили эстакаду. Было небольшое задымление, пожар погашен. Предприятие работает в полном режиме. Спасибо Министерству обороны, охране предприятия и нашему БАРСу. Они научились бороться с этим злом», — сказал Радий Хабиров.