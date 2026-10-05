Учителя, слесари, водители, заводчане. Кто и почему в Башкирии идёт в БАРС

Так же как и в 2022-м, в 2023 году водители, вахтовики, аграрии, строители подписывали контракт с Министерством обороны РФ и уходили на фронт, так и сейчас их товарищи обращаются в оборонное ведомство страны, чтобы защищать предприятия, заводы, жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру от слабеющего, но огрызающегося противника, который старается обескровить глубокий тыл. К сожалению, прилёты есть, обломки падают и наносят вред. Но если бы не БАРС, ущерб был бы гораздо ощутимее.
Сегодня под Уфой состоялись проводы подразделений республиканского отряда Боевого армейского резерва страны (БАРС) к местам подготовки для несения военной службы. Это уже четвёртая многочисленная отправка добровольцев на тренировочные полигоны минобороны для обучения по специальности работе в составе мобильных огневых групп (МОГ).
Командир республиканского отряда БАРС подполковник запаса Тимофей Присяжнюк отметил, что главная мотивация мужчин — это не остаться в стороне от происходящего, максимально помочь республике и стране, защитить свои дома и семьи от угрозы. Он отметил, что среди них люди совершенно разных профессий, которые занимаются мирным трудом — учителя, слесари, водители, заводчане, но они приняли решение вступить в БАРС, чтобы противодействовать атакам беспилотных летательных аппаратов.
«На подготовку отводится 24 дня. За это время бойцы пройдут индивидуальное стрелковое обучение, подготовку в составе должностей, на которые они заступают. Это — командиры МОГов, водители, пулемётчики, операторы FPV-перехватчиков. В конце подготовки пройдёт единое боевое слаживание в составе экипажей мобильных огневых групп. В конце октября они приступят к выполнению боевых задач на предприятиях и других объектах критической инфраструктуры», — рассказал «Башинформу» Тимофей Присяжнюк.
По словам Тимофея Присяжнюка, бойцы БАРСа хорошо понимают, что им нужно делать и ради чего и кого они выбрали путь защитника. Офицер подчеркнул, что незрелых мужчин в отряде нет, у всех накопленный опыт и трезвый взгляд на жизнь. Тимофей Присяжнюк также добавил, что среди бойцов БАРСа есть участники СВО, вернувшиеся с фронта, и с каждым набором их всё больше.
Ветеран СВО из Бирска с позывным «Тихий» служил миномётчиком в батальоне имени Тагира Кусимова мотострелкового полка «Башкортостан». Вернулся домой в связи с достижением предельного возраста, ему сейчас 65 лет. Мужчина отдохнул, полной грудью насладился свежим воздухом родного края. Но настроение омрачали оперативные сводки минобороны и новости, в которых сквозило: «страну атакуют, Родине надо помочь».
«На размышления много времени не тратил. Решение принял быстро, как в 2023 году. Самая главная причина моего выбора — надо защищать республику от нечисти. Не считаю себя пожилым человеком. Мои навыки обязательно пригодятся, мышцы помнят сталь оружия и запах пороха. А самый главный опыт, который передам моим новым товарищам — терпение, спокойствие. Никакой суеты и волнения. Работаем слаженно, размеренно и чётко. Так что моё место в строю», — поделился мыслями «Тихий».
Рядом на ветерана спецоперации внимательно смотрит 22-летний боец из Уфы, взявший позывной «Вспышка». Ему есть что послушать, а может, и добавить, но парень немногословен. Тем не менее удалось узнать и его причины записаться в БАРС.
«У меня мама больше года служит на СВО. Фельдшером. Честно говоря, она и посоветовала вступить в БАРС. Я из армии вот только в июне демобилизовался, служил в Крыму в береговой обороне. Толком не мог трудоустроиться, всё думал, смогу найти хорошую работу, но пока не получилось. Надо было раньше идти в БАРС, но лучше поздно, чем никогда. В будущем хочу работать либо инженером, либо лингвистом. Ну, а пока БАРС и только БАРС. Я будто у себя дома. Так что хороший выбор, не жалею», — рассказал молодой боец.
Начальник штаба отряда БАРС подполковник Дамир Нурмухамедов с позывным «Дёма» тоже прошёл фронтовые будни специальной военной операции. Кадровый офицер служил на передовой в войсках ВВС и ПВО. В отряде он отвечает за боевую подготовку личного состава, укомплектованность, состояние вооружения, техники, дисциплины, тыла – словом, за всё.
«Средний возраст наших бойцов составляет 38 лет. Сейчас в составе отряда есть люди, проходившие военную службу, и есть те, у кого её не было. Они принимают воинскую присягу, поскольку они военнослужащие с оружием в руках. Атмосфера в отряде бодрая, отстающих нет. Бойцы крепкие, уверенные. Впереди боевое слаживание, где они пройдут все этапы подготовки. А пока мужчины знакомятся друг с другом. Видно, как они становятся настоящими товарищами, у которых впереди насыщенные дни», — пояснил «Башинформу» «Дёма».
Заводчанин из Уфы Георгий в своё время прошёл срочную службу в армии. Однако и он говорит, что голова и руки помнят азы армейской жизни. Но самое главное, на что он рассчитывает во время службы в БАРСе — это принести пользу родному городу, республике и стране.
«Моя задача — защитить столицу нашей Башкирии и родную Черниковку, наш родной завод. Понимаю, что подготовка будет усиленная, но она того стоит. Мы будем стоять на страже. На какой должности будем служить, пока не знаем. Всё будет известно позже, когда начнём тренироваться. Семья, правда, переживает, особенно жена. Постарался, как мог, успокоить её, но вижу, что ей тяжело. Всё будет хорошо», — сказал Георгий.
Боец «К-40» из Кигинского района — крепко сбитый мужчина, под стать своему позывному. Он рассказал с улыбкой, что так решил назваться в честь своего надёжного трактора.
«Мой трактор много работал и никогда не подводил. И я тоже такой же — надёжный. На меня можно положиться. Работа в БАРСе не скажу, что сложная, но она ответственная и требует мобилизации сил, как внешних, так и внутренних. Работа есть работа и её надо выполнять — добросовестно и честно. У каждого из нас будут свои задачи, командиры хорошие. Справимся», — отметил «К-40».
«Конечно, справимся, иначе никак нельзя. Путь один — к победе, — присоединился к беседе ещё один ветеран СВО из Стерлитамака с позывным „Фил“. — Работы много, как на фронте, так и в тылу. Я после возвращения домой не расслаблялся. Встречал других бойцов, которые возвращались домой. Формировал и отправлял гуманитарку, которая нужна тем, кто остался на ЛБС. Можно сказать, что я продолжаю общественную работу в составе отряда БАРС. Все же понимаем, что происходит. Противник пытается бить исподтишка, по заводам, складам и жилым домам. Надо показывать пример молодому поколению, что сыны башкирского народа никогда не остаются в стороне и всегда встают на защиту Отчизны».
Бойцов на полигоны проводил вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов. Он нашёл самые важные и пронзительные слова для воинов отряда БАРС, главные из которых девиз легендарного комдива Минигали Шаймуратова: «Потомки Салавата Юлаева отступать не умеют».
«Тяжело в учении — легко в бою. Сегодня эти слова обретают новый смысл. Они новая реальность, которая поможет избежать ошибок, а кому-то спасёт жизнь. Помните, что за вашими спинами жители республики и устойчивая работа экономики Башкортостана. Стоит задача защищать наше Отечество, нашу землю, наш Башкортостан. Берегите себя и друг друга. Соблюдайте все меры безопасности, слушайтесь командиров, учитесь новым навыкам и перенимайте опыт боевой службы. У вас всё получится, уверен в этом. Алга, Башкортостан», — обратился к офицерам и солдатам отряда БАРС Ирек Сагитов.
Впереди у бойцов республиканского отряда БАРС несколько дней напряжённой подготовки, боевое слаживание и заступление на защиту предприятий, заводов и жилых домов. Заводчане, трактористы, учителя, ветераны СВО и совсем молодые парни будут вглядываться в небо и сжимать гашетки пулемётов. Башкирский тыл будет надёжно прикрыт. Берегите себя, парни.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.