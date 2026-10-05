Учителя, слесари, водители, заводчане. Кто и почему в Башкирии идёт в БАРС

Командир республиканского отряда БАРС подполковник запаса Тимофей Присяжнюк отметил, что главная мотивация мужчин — это не остаться в стороне от происходящего, максимально помочь республике и стране, защитить свои дома и семьи от угрозы. Он отметил, что среди них люди совершенно разных профессий, которые занимаются мирным трудом — учителя, слесари, водители, заводчане, но они приняли решение вступить в БАРС, чтобы противодействовать атакам беспилотных летательных аппаратов.

«На подготовку отводится 24 дня. За это время бойцы пройдут индивидуальное стрелковое обучение, подготовку в составе должностей, на которые они заступают. Это — командиры МОГов, водители, пулемётчики, операторы FPV-перехватчиков. В конце подготовки пройдёт единое боевое слаживание в составе экипажей мобильных огневых групп. В конце октября они приступят к выполнению боевых задач на предприятиях и других объектах критической инфраструктуры», — рассказал «Башинформу» Тимофей Присяжнюк.

По словам Тимофея Присяжнюка, бойцы БАРСа хорошо понимают, что им нужно делать и ради чего и кого они выбрали путь защитника. Офицер подчеркнул, что незрелых мужчин в отряде нет, у всех накопленный опыт и трезвый взгляд на жизнь. Тимофей Присяжнюк также добавил, что среди бойцов БАРСа есть участники СВО, вернувшиеся с фронта, и с каждым набором их всё больше.

Ветеран СВО из Бирска с позывным «Тихий» служил миномётчиком в батальоне имени Тагира Кусимова мотострелкового полка «Башкортостан». Вернулся домой в связи с достижением предельного возраста, ему сейчас 65 лет. Мужчина отдохнул, полной грудью насладился свежим воздухом родного края. Но настроение омрачали оперативные сводки минобороны и новости, в которых сквозило: «страну атакуют, Родине надо помочь».