Финалист программы «Герои Башкортостана» подписал контракт с отрядом БАРС

Азамат Шагисултанов подписал контракт с отрядом БАРС сроком на три года. Ветеран СВО отметил, что он сделал осознанный выбор, продиктованный чувством долга и желанием защитить мирное небо республики от угроз с воздуха.

По словам Шагисултанова, служба в БАРС даёт вернувшимся с фронта бойцам возможность применить боевой опыт там, где он наиболее востребован.

«Наша задача — железным куполом прикрыть города и сёла от угроз с воздуха. И мы эту задачу выполним. За нами — наши семьи, наш дом, наша Родина. А сильнее этой мотивации ничего быть не может», — сказал Азамат Шагисултанов.

Напомним, Азамат Шагисултанов является выпускником кадровой программы «Герои Башкортостана». Он работает заместителем главы администрации Белорецкого района.

Азамат Шагисултанов служил в зоне спецоперации заместителем командира штурмового батальона специального назначения «Ахмат». Домой боец вернулся после тяжёлого ранения. Награждён медалью «За отвагу», знаком отличия «Герой СВО», медалью генерала Шаймуратова, орденом спецназа «Ахмат».

Ранее командир республиканского отряда БАРС Тимофей Присяжнюк рассказал «Башинформу» о службе в отряде. Подробнее в этой публикации агентства.