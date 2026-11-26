Федеральная программа «Время героев» открывает новые возможности для бойцов СВО из Башкирии. Участники третьего потока смогут получить стипендии и жилье на время обучения. Ежемесячная выплата ориентировочно составит 100 тысяч рублей.

Как рассказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, обучение, рассчитанное на три года, будет интенсивным. Поэтому совмещать его с работой не получится. За это время участники освоят полный курс высшего образования и получат диплом Президентской академии. Программа объединяет теоретическую подготовку и практические занятия. В неё войдут дисциплины по государственному и муниципальному управлению, праву, финансам, проектному управлению и работе с цифровыми системами.

«Мы задали высокую планку интенсивности обучения. Чтобы выдержать график, участнику программы нужно сосредоточиться на учебе целиком, ее не получится совмещать с работой. Поэтому продумали введение стипендии для всех участников президентской программы, на весь период обучения», — отметил Алексей Комиссаров.

По поручению президента Владимира Путина условия отбора расширили: впервые к нему допускаются кандидаты без завершённого высшего образования. Подать заявку могут граждане России, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции и имеют среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование. При отборе будут учитывать боевые заслуги, личные способности, мотивацию и готовность кандидатов учиться. Цель программы — помочь участникам СВО раскрыть управленческий потенциал и применить свой опыт на гражданской службе.

Отметим, что участники спецоперации из Башкирии уже применяют полученные в рамках программы «Время героев» знания и опыт в гражданской сфере. Например, Оскар Ситдиков после обучения в первом потоке стал помощником Главы республики, а также возглавил Ассоциацию ветеранов СВО республики. Участник второго потока Илья Миронов получил назначение в центре «ВОИН».

Приём заявок продлится до 25 января 2027 года. Подробные условия и регистрация — на официальном сайте программы: https://времягероев.рф/.

Ранее депутат Госдумы Чернавин оценил расширение программы «Время героев».