«Раньше без диплома на программу было невозможно попасть. Решение Президента это изменило, теперь отбор открыт для большего числа участников СВО. Впервые возможность участия в проекте получили военнослужащие без высшего образования. Система оценки остаётся жёсткой. Важно, что на третий поток попадут молодые бойцы, в том числе рядовые и сержанты, их качества пригодятся для развития регионов», — подчеркнул Денис Чернавин.
Проект стартовал по решению президента России Владимира Путина. За первую неделю приёма заявок на третий поток кадровой программы «Время героев» документы подали более 15 тысяч человек.
Ранее Радий Хабиров пригласил ветеранов СВО в программу «Время героев».
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