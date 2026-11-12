Радий Хабиров пригласил ветеранов СВО в программу «Время героев»

Радий Хабиров призвал ветеранов СВО из Башкирии принять участие в третьем потоке федеральной кадровой программы «Время героев». Проект стартовал по решению президента России Владимира Путина.
Как отметил Хабиров, теперь в программе могут участвовать бойцы СВО без высшего или с неоконченным высшим образованием.
«Именно на них ориентирован третий поток проекта. Участие в нем продлится три года — дольше, чем в предыдущих потоках, но меньше, чем стандартное обучение в вузе.
Приглашаю наших парней принять участие в отборе — он уже стартовал и завершится 25 января. Ваша энергия, характер, закаленный на передовой, ваши лучшие качества очень нужны Башкортостану и России, а участие в проекте откроет хорошие карьерные перспективы», — написал Глава республики.
Радий Хабиров привел в пример Героя России Дениса Чернавина, который избран депутатом Госдумы, Оскара Ситдикова, председателя Ассоциации ветеранов СВО в республике. Они и другие ребята — опора нашей управленческой команды, отметил руководитель республики.
Ранее Башинформ сообщал о старте нового потока «Времени героев».
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